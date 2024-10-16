香港創科發展協會對《行政長官2024年施政報告》的回應：科技創新引領未來

本會同意並積極支持施政報告關於科技創新的政策。在科技創新領域，香港政府展現極大的決心和魄力。推進第三個「InnoHK創新香港研發平台」，將進一步匯聚本地和全球的科研力量，聚焦先進製造、材料、能源及可持續發展等前沿領域。吸引世界級科研團隊與本地院校合作，不僅能推動科研成果的誕生，更能提升香港在國際科技舞台上的地位。

施政報告政府提出設立「創科產業引導基金」，以100億元的母基金引導市場資金投資生命健康科技、人工智能與機械人、半導體與智能設備、先進材料和新能源等策略性新興和未來產業，系統性地建設創科產業生態圈。優化「創科創投基金」，調撥15億元與業界配對成立聯合基金，投資初創企業，進一步提升香港初創生態圈的建設。港投公司繼續發揮「耐心資本」的力量，吸引創科企業落戶和扎根香港。

新能源發展

本會歡迎政府大力推動新能源發展，在新能源運輸基金預留約7.5億元資助的士業界和專營巴士公司購置電動車輛，推出氫燃料電池重型車輛資助試驗計劃。這不僅有利於環保，更是科技創新在交通領域的具體應用。政府還設立可持續航空燃料用量目標，發展可持續航空和綠色船用燃料供應鏈，推動綠氫和低碳氫能，積極協助業界建設太陽能製氫裝置，為產業示範。政府預計明年提交條例草案，確保氫燃料安全使用，擬備香港氫能標準認證模式。

人才培育

人才是科技創新的關鍵。施政報告中對人才培育的重視可見一斑。更新「人才清單」，加入推動「八大中心」所需人才；擴大「高端人才通行證計劃」大學名單，加入13間海內外頂尖大學至198間，把計劃內高收入人才的首個簽證期限由兩年延長至三年。優化「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」，新增渠道吸引年輕及具經驗而人力極短缺的指定技術工種專才來港，並設配額。在「優秀人才入境計劃」下增設機制，主動邀請頂尖人才來港發展，推進國際高端人才集聚香港；延長本港大學的大灣區校園畢業生納入「留港╱回港就業安排」的試行安排，為期兩年。這些措施將為香港吸引各類優秀人才，建立優質人才庫配合發展。

同時，香港都會大學已獲接納成為首間應用科學大學，應用科學大學聯盟今年內將成立，政府已撥款1億元作為聯盟的啟動資金。這將加強與各地應用科學院校的交流合作，為人才培育提供更廣闊的平台。教育局成立「數字教育策略發展督導委員會」，推動數字教育，更新初中科學科課程，支援教師使用人工智能教學，從教育源頭培養具有創新思維和科技能力的人才。另外本會非常歡迎政府積極培養青少年的創新科技素養，跨部門和企業合作，鼓勵科技公司與學校合作。施政報告提出成立「教育、科技和人才委員會」，由政務司司長任主席，成員包括教育局局長、創新科技及工業局局長和勞工及福利局局長等，統籌推進教育科技人才融合發展，擴大銜接連貫，推動育才、匯才、科技協同發展，同時推動國際高端人才集聚香港。本會定必積極参與政府推動有關科技教育的發展。

國際專上教育樞紐

本會樂見政府預留至少80公頃用地推動「北都大學教育城」, 也希望見到大學教育城和北區創科的協作發展計劃。

人工智能應用

本會高興看到人工智能和新興科技在金融、物流、旅遊、醫療、交通等多個領域得到廣泛應用。知識產權署轄下的商標註冊處明年將推出全新人工智能輔助圖像檢索服務，便利公眾檢索商標數據庫。金管局在金融領域積極推動以央行數碼貨幣（CBDC）跨境支付應用，在「多種央行數碼貨幣跨境網絡」（mBridge）上測試和探索更多與跨境貿易結算相關的技術解決方案及場景，並擴大公私營機構的參與度。

金融科技的推動

行政長官在《行政長官2024年施政報告》中對科技創新與金融科技的推動，展現了香港在全球科技舞台上保持競爭力的堅定決心。報告中提出的第三個「InnoHK創新香港研發平台」以及100億元的「創科產業引導基金」將有助於進一步推動先進製造、人工智能、生命健康科技等領域的發展，並為初創企業提供更多資源與支持。此外，金管局推動央行數碼貨幣（CBDC）跨境支付應用以及擴大「多種央行數碼貨幣跨境網絡」的參與，顯示了香港在金融科技領域的前瞻性和實踐力。這些舉措不僅有助於提升香港在全球科技和金融領域的影響力，進一步鞏固香港作為區域金融中心的地位，還為大灣區內的經濟一體化提供更強有力的支持，助力實現區內資源的優化配置和協同發展。本會對這些政策表示高度支持，相信它們將為香港的未來繁榮奠定堅實基礎。

旅遊業科技應用

在旅遊業方面，本會歡迎旅發局將利用人工智能等科技提供一站式支援和景點推介，推出嶄新傑出服務獎勵計劃，深化落實「好客之道」。 在香港的旅遊業中，善用現有科技不僅可以提升旅客的便利性，還能促進環境、社會及管治（ESG）標準的實踐。 透過在不同出入境關口設置自助入住機或服務機械人和提供個人化人工智能旅遊相關資訊，香港的旅遊業能夠在提升旅客便利性的同時，增強科技創新形象，並提升酒店的服務質量。這不僅能吸引更多的旅客，也能促進可持續的發展和提升整體的旅遊體驗。

建築科技應用及提升數字科技管理

本會支持政府促進建築科技研發與應用，成立「香港建築科技研究院」進行創新物料、建造方法及技術研發，推動組裝合成建築法，提高效率與安全。參考國標港標，優化香港建築標準，促進海內外建築物料應用，拓展國際市場。強化與廣東省合作，推行粵港澳大灣區建築標準。房屋委員會加強推動MiC 2.0建築法，簡化安裝工序，提升安全和效率，明確建築機械人使用規定。在公營房屋建築和管理方面，香港房屋委員會挑選十條屋邨為智慧屋邨管理試點，明年起建立中央物業管理平台，在日常管理引入數字科技，提升管理效率及服務質素。房委會亦會由明年起逐步在新建公營房屋工程項目中應用項目資訊管理及分析平台，實踐工程項目數字化管理，善用三維數碼地圖、虛擬數碼模型等。

推動數字政策發展

本會歡迎政府今年成立的「數字政策辦公室」，不僅統籌和督導政府部門的數字轉型，還提升了資訊系統的項目管治和網絡安全。這一辦公室的設立為市民及帶來了信心，助力施政報告中科技相關政策能的成功落實，更為跨局及社會科技項目的成功執行提供了堅實的基礎。在特首的治理，及創科及工業局的帶領下，其強有力的支持將推動香港智慧城市的建設，並促進各部門間的協同合作，使科技創新的成果能更有效地惠及社會。

推動低空經濟發展

本會支持政府成立「發展低空經濟工作組」，將推動無人機技術的應用，開拓新的經濟增長點。開拓低空飛行應用場景、修訂相關法規、與內地對接以及研究部署低空基礎設施，這些舉措將帶動通訊科技、人工智能和數字產業的發展，為相關人才提供更多就業機會。同時，政府推動氫能的應用，研究部署綠色能源基礎設施，這對促進可持續發展和環保具有重要意義。

加大支援中小企

本會歡迎政府擴大「數碼轉型支援先導計劃」至旅遊及個人服務界, 和向「BUD專項基金」注資10億元，協助企業升級轉型。本會相信這些政策可以促進企業加速數碼轉型, 提升競爭力。

積極推動體育發展

本會樂見政府積極推動體育發展，啟德體育園將成為香港最大型體育基建，帶動休閒娛樂、旅遊業及盛事經濟。強化精英運動員和教練發展，促進體育普及化，並發展體育產業主場經濟。提供更多體育設施，恆常化新興體育活動資助計劃，本會期待政府增多應用創新科技於監督體育設施及推廣盛事。

吸引國際初創加速落戶香港

本會支持政府新增創科土地，希望政府能盡快落實新田及北區沙嶺的規劃及定位，除了吸引國際初創落戶香港，也希望政府也同樣支持本地初創的加速成長。

河套區合作計劃

施政報告中提到的河套區合作計劃，若能有效促進人員、物資及數據的流通，將有助於提升兩地的科技合作水平。但在實施過程中需注意監管及風險控制，以防止潛在問題的出現。2024年的施政報告在創新科技及工業方面提出了多項有前瞻性的措施，若能有效執行，將有助於提升香港的經濟競爭力及民生福祉。本會認為實施過程中的細節和透明度仍需加強，確保政策落到實處，造福市民。

本會將全力支持和配合特區政府在科技創新、人才培育及人工智能應用等方面的舉措。我們將積極發揮協會的作用，搭建交流合作平台，推動香港科技創新事業蓬勃發展，為香港的繁榮穩定貢獻力量。讓我們攜手共進，共創香港的美好未來！

陳迪源先生 香港創科發展協會創會主席

李煥明博士 香港創科發展協會主席

彭子傑先生 香港創科發展協會常務會長

高德泰先生 副會長

陳啟榮先生 創新教育科技小組召集人

陳穎豪先生 會員事務小組召集人

何展強博士 金融科技發展小組召集人

梁志旋工程師 數字化建造科技小組召集人

盧子駿先生 持續進修小組召集人

盧秉禮博士 理事會成員

謹啟

關於香港創科發展協會

香港創科發展協會成立的目的在於推動香港創新科技發展，以改善市民的生活質素，拉近社會各階層以科技享用社會資源的距離，提升香港競爭力。我們認為通過智能科技及創新可以讓市民生活得更美好及有幸福感。

傳媒垂詢，請聯絡：Market Hubs Holdings Limited，Lierence Li 李鑒泉，+852 3998-4900

SOURCE 香港創科發展協會