新華絲路：2024金融街論壇年會嘉賓共話金融開放合作、穩定發展

國家金融監督管理總局局長李雲澤表示，金融監管總局將引導金融機構持續加大金融供給、不斷優化資源配置、加快暢通資金循環，全力支持經濟回升向好。

中國證券監督管理委員會主席吳清表示，證監會將堅持市場化、法治化方向，深化資本市場投融資綜合改革，健全推動上市公司高質量發展和增強市場內在穩定性的體制機制。

新華通訊社社長傅華指出，當前中國經濟正處在爬坡過坎的關鍵時期，深化信任、提振信心至關重要，需要新聞輿論機構大力營造積極有利的「軟環境」。新華社將全力唱響經濟發展「主旋律」，當好輿論引導的排頭兵，為以金融高質量發展全面推進中國式現代化貢獻新的更大力量。

中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新表示，國家外匯局將紮實推進外匯領域深層次改革和高水平開放。加強政策評估和市場溝通，並聚焦提升開放監管能力和風險防控能力。

國際清算銀行總經理阿古斯汀-卡斯滕斯在視頻演講中表示，作為推動世界經濟增長的重要引擎，中國內需增強將使全球受益，將為全球經濟注入新動能，有力維護全球貨幣與金融穩定。

本屆金融街論壇年會由北京市人民政府、中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證券監督管理委員會、新華通訊社、國家外匯管理局共同主辦。

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SOURCE 新華絲路