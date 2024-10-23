新華絲路：2024金融街論壇年會聚焦金融合作與發展機遇

本屆論壇年會上，不少外資機構表達合作意願。

德意志資產管理集團首席財務官、董事會執行董事馬庫斯-科布朗(Markus Kobler)表示：「中德兩國都面臨著老齡化等社會挑戰，雙方可建立一個開放的金融市場，擴大雙邊投資，加強金融和資產管理合作，共同發展綠色技術、交通自動化等戰略性新興產業，實現雙贏。」

在談到如何深化金融業服務實體經濟的作用時，工信部中小企業發展促進中心主任翁啟文表示，新一輪的產業革命需要與之匹配的金融創新和金融變革。

翁啟文認為，要引導資本堅持長期主義，鍛造金融市場的「工匠精神」，有力支持新質生產力培育壯大。

針對當前新技術、新應用、新風險帶來的金融挑戰，國家金融與發展實驗室理事長李揚認為，防範金融風險的基礎在於正確的金融功能。

李揚認為，要進一步平衡好功能性與營利性的關系，處理好解除金融壓抑與防止過度金融化的關系，繼續降低流通成本和融資成本，滿足國民經濟多樣化融資需求。

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/342711.html

SOURCE 新華絲路