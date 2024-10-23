新華絲路：2024金融街論壇年會聚焦金融合作與發展機遇

新聞提供者

新華絲路

23 10月, 2024, 12:18 CST

北京2024年10月23日 /美通社/ -- 以「信任和信心--共商金融開放合作 共享經濟穩定發展」為主題的2024金融街論壇年會於上周日落下帷幕。

連日來，與會中外嘉賓圍繞熱點話題深入探討、凝聚共識，不斷釋放積極信號。

Photo shows the exterior scene of the venue of the Annual Conference of Financial Street Forum 2024 held in Beijing on October 18, 2024. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)
Photo shows the exterior scene of the venue of the Annual Conference of Financial Street Forum 2024 held in Beijing on October 18, 2024. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

本屆論壇年會上，不少外資機構表達合作意願。

德意志資產管理集團首席財務官、董事會執行董事馬庫斯-科布朗(Markus Kobler)表示：「中德兩國都面臨著老齡化等社會挑戰，雙方可建立一個開放的金融市場，擴大雙邊投資，加強金融和資產管理合作，共同發展綠色技術、交通自動化等戰略性新興產業，實現雙贏。」

在談到如何深化金融業服務實體經濟的作用時，工信部中小企業發展促進中心主任翁啟文表示，新一輪的產業革命需要與之匹配的金融創新和金融變革。

翁啟文認為，要引導資本堅持長期主義，鍛造金融市場的「工匠精神」，有力支持新質生產力培育壯大。

針對當前新技術、新應用、新風險帶來的金融挑戰，國家金融與發展實驗室理事長李揚認為，防範金融風險的基礎在於正確的金融功能。

李揚認為，要進一步平衡好功能性與營利性的關系，處理好解除金融壓抑與防止過度金融化的關系，繼續降低流通成本和融資成本，滿足國民經濟多樣化融資需求。

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/342711.html

SOURCE 新華絲路

來自同一來源

新華絲路：走進世界美食之都揚州

新華絲路：走進世界美食之都揚州

江蘇省揚州市，一座承載著深厚歷史底蘊的城市，其迷人景致頻現於中國古詩詞的字裡行間。而今，揚州更因2019年榮獲聯合國教科文組織「創意美食之都」的美譽，而聲名鵲起，成為眾人皆知的美食聖地。...
新華絲路：2024金融街論壇年會嘉賓共話金融開放合作、穩定發展

新華絲路：2024金融街論壇年會嘉賓共話金融開放合作、穩定發展

以「信任和信心 -- 共商金融開放合作 共享經濟穩定發展」為主題的2024金融街論壇年會於18日在北京拉開帷幕。圍繞年會主題，與會嘉賓深入交流、凝聚共識。...
此來源更多新聞稿

探索

銀行與金融服務

銀行與金融服務

金融科技

金融科技

金融科技

金融科技

相關題材的新聞稿