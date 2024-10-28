中興通訊舉辦2024年寬帶用戶大會，共譜寬帶繁榮

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中興通訊股份有限公司

28 10月, 2024, 09:19 CST

墨西哥城2024年10月28日 /美通社/ -- 全球領先的綜合信息與通信技術解決方案提供商中興通訊(0763.HK / 000063.SZ)在墨西哥首都墨西哥城舉辦了2024年寬帶用戶大會。

本次大會於2024年10月22日至23日舉辦，以「共譜寬帶繁榮」為主題，匯聚了眾多傑出思想領袖、行業合作伙伴、來自IFT、GlobalData、Omdia、ABI、標普全球（S&P Global）和IDATE的優秀分析師，以及多家一線運營商代表，他們共同分享了深刻見解。活動歷時兩天，吸引了來自20多個國家的500多名參與者，期間30余位演講嘉賓圍繞電信與寬帶的發展趨勢、寬帶生態系統、WiFi技術、寬帶應用實例等話題展開了深入交流。

Xiao Ming, President of Overseas, ZTE, gives keynote speech on the Broadband User Congress (PRNewsfoto/ZTE Corporation)
Xiao Ming, President of Overseas, ZTE, gives keynote speech on the Broadband User Congress (PRNewsfoto/ZTE Corporation)
More than 500 attendees from over 20 countries participate ZTE's Broadband User Congress (PRNewsfoto/ZTE Corporation)
More than 500 attendees from over 20 countries participate ZTE's Broadband User Congress (PRNewsfoto/ZTE Corporation)
Xiao Ming, President of Overseas, ZTE, gives keynote speech on the Broadband User Congress (PRNewsfoto/ZTE Corporation) More than 500 attendees from over 20 countries participate ZTE's Broadband User Congress (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

中興通訊海外營銷總裁、高級副總裁肖明強調：「我們專注於充分挖掘運營商網絡的潛力，優化用戶體驗，打造靈活且前瞻的基礎設施，以驅動效率提升與業務增長。在瞬息萬變的數字化時代，我們始終站在浪潮之巔，時刻准備把握每一次創新與成功的機遇。」

活動期間，中興與運營商探討了如何在激烈的市場競爭中實施價值運營策略，特別是ARPU（每用戶平均收入）的增長路徑。

中興首先提出了通過部署一系列解決方案來優化用戶基礎，其中包括"千兆+Mesh"、"雙千兆+Mesh+機頂盒"，以及"全光Mesh+NAS+IPC"等方案。這些方案旨在穩固基礎用戶、促進中端用戶轉化，並提升高端用戶，從而全方位推動ARPU值的增長。

其次是構建更廣泛的高質量用戶體系。中興闡述了通過優質營銷策略、卓越用戶體驗以及無縫安裝服務，來吸引並留住高端用戶的策略。同時，中興正積極探索ToB市場的新機遇，以進一步擴大其高價值用戶群。

隨後，中興展示了其加速推進輕量級網絡現代化的解決方案，具體包括優化網絡資源共享以削減成本、實現無源ODN網絡的可視化與可管理性，以及助力MSO從HFC向FTTH過渡。中興還推出了先進的輕傳輸網絡方案，該方案在保持網絡輕量化與靈活性的同時，還能顯著降低成本。

此外，中興還推出了高性價比的IP與光纖解決方案，旨在最大程度地縮減客戶的資本支出與運營成本。

為應對運營成本挑戰，中興著重展示了貫穿網絡規劃、建設、維護及優化全生命周期的自動化管控平台。該平台可幫助運營商簡化運營流程，提升整體效率。

依托與拉美客戶長達數十年的合作以及對電信需求的精准把握，中興的寬帶網絡戰略聚焦於打造下一代全光網絡，致力於為該地區的個人、家庭及企業用戶帶來更加卓越的服務體驗。

中興繼續引領全球市場，PON CPE與DSL CPE出貨量穩居榜首。在GlobalData最新發布的FTTP評級報告中，中興的PON ONT榮獲「領導者」稱號，且全球CPE設備出貨量突破6.04億台。同時，中興在全球IP機頂盒市場也占據領先地位，總出貨量位列第一。

此外，中興的全球PON OLT及10G PON市場份額位居第二。其TITAN平台連續四年被GlobalData評為「領導者」。

中興在5G光傳輸領域同樣遙遙領先，其光分組平台連續八年榮獲「領導者」最高評級。

該公司還展出了高性能服務器，可提供全場景計算基礎設施，充分展現了其致力於為各行業構建全面、高效的數字化底座的決心。

同時，中興還展示了UniSite解決方案及前沿產品，不僅支持向5G-A功能演進，更實現了站點的極致簡化與能效的顯著提升。

有關2024年中興通訊寬帶用戶大會的更多信息，請瀏覽：
https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/buc_2024.html

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SOURCE 中興通訊股份有限公司

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