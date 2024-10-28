「2024香港原創潮玩展@雅加達」匯聚香港原創潮玩設計精英

雲集香港近三十年原創潮玩經典作品助開拓東盟市場

首設「潮玩 X 漫畫」展區與香港知名漫畫家打造限定版潮玩玩具

香港2024年10月28日 /美通社/ -- 由創意創業會主辦、文創產業發展處為主要贊助機構的「2024香港原創潮玩展@雅加達」，將於 2024年 11月 15 日至 24日假印尼雅加達舉行。展覽以「開箱」(Unbox) 為概念貫穿五大展區，展出超過三百三十件精選香港原創潮玩，並化成巨型趣味裝置。這是繼2022年曼谷站後，「香港原創潮玩展」首次在雅加達舉行大型推廣展覽，藉此協助香港原創潮玩設計師開拓海外，特別是東盟市場。是次展品涵蓋香港近三十年原創潮玩經典作品，部分更屬極罕見的博物館和拍賣會級珍藏品，從中可讓海外人士了解香港潮玩的發展與獨特魅力。

主辦機構於今天為「2024香港原創潮玩展@雅加達」在香港舉行啟動禮，邀請了署理文化體育及旅遊局局長劉震先生, JP擔任主禮嘉賓及致辭。他與創意創業會會長莊詠琳女士、展覽策展人江志強先生一起主持啟動儀式。參展的十二位知名及新晉香港原創潮玩設計師亦攜同他們的原創潮玩到場參與啟動禮，並分享參與是次展覽的感受。

署理文化體育及旅遊局局長劉震先生, JP於啟動禮上感謝創意創業會主辦今次展覽，向海外宣揚香港的潮玩文化，同時預祝展覽圓滿成功、參展設計師及漫畫家滿載而歸。

創意創業會會長莊詠琳女士在啟動禮上表示：「創意創業會自2022年開始帶領香港原創潮玩設計師到海外參展，不僅在潮玩的國際舞台上增加曝光機會，更向各地的潮玩愛好者及買家展示香港設計師的實力，推廣香港設計師的潮玩品牌。我們期望今次雅加達的展覽可以繼曼谷站後，為他們開拓更多商機。」

以文化潮流為核心的潮玩，融合設計師和藝術家的獨特設計與時尚創意，風靡全球玩具愛好者，發展勢頭有增無減。是次「2024香港原創潮玩展@雅加達」將印尼購物中心（Mall Of Indonesia）的公共空間劃分成五大展區，分別是以充滿趣味的巨大玩具包裝盒、扭蛋機、盲盒作展區空間主題裝置的「巨匠潮玩」、「飛躍潮玩」、「經典潮玩」、「互動體驗」，以及首次與漫畫家聯乘的「潮玩x漫畫」，由六位香港人氣潮玩設計師與六位香港知名漫畫家以配對形式跨界合作，打造限定版潮玩。多位參展的香港人氣潮玩設計師及香港知名漫畫家亦會在展覽期間親身到雅加達出席展覽及主題講座，與玩具迷分享香港潮玩的獨特價值，藉此推廣香港的原創潮玩文化。

「巨匠潮玩」展區

由四位香港知名潮玩設計師（排名不分先後） – Winson Ma, Kenny Wong, Steven Choi 及Felix Ip展出他們最具代表性的作品，建構獨一無二的陳列空間。參觀者可從精選的代表作品中，認識設計師的創作風格、理念和新動向。

「飛躍潮玩」展區

八位創意出衆的香港設計師（排名不分先後） – Nicolas Lesaffre、Jeffery Yau、Kin Leung、Gino Lai、Sunny Tam、Joseph Tang、Tony Leung及Leo Pak將駐紮展區，當中不乏香港新一代的潮玩設計師。

「潮玩 X 漫畫」展區

首次亮相的跨界合作展區，匯集六組由備受矚目的香港潮玩設計師及香港知名漫畫家結合而成的組合，為參與漫畫家的漫畫角色創作全新潮玩。他們（排名不分先後）包括：Winson Ma x Kwong Chi Kit、Jeffery Yau x Pen So 、Kin Leung x Li Chi Tak 、Leo Pak x Andy Seto 、Nicolas Lesaffre x Bonnie Pang及Joseph Tang x Linus Liu ，透過展示創意澎湃的全新獨家聯乘潮玩作品，為玩具迷帶來驚喜體驗。

「經典潮玩」展區

展示由上世紀九十年代開始的香港潮玩文化的發展，包括一眾殿堂級潮玩設計師的博物館和拍賣會級珍藏品。同場亦展出極具歷史價值的海報、錄像、雜誌和不同的周邊產品，反映香港潮玩文化在世界各地的影響力和輝煌事蹟。

「互動體驗」專區

多位香港潮玩設計師和知名漫畫家會到雅加達展覽現場，出席一系列精彩活動及講座以分享心得。場內設置的擴增實境 (AR) 互動拍攝專區，讓參觀者可以在現實世界中與潮玩角色的 3D 虛擬模型進行自拍，公開分享至社交媒體後，更有機會參加大型扭蛋，贏取參展設計師及大會精心挑選的紀念品。

「2024香港原創潮玩展@雅加達」展覽將於2024年11月15至24日於雅加達印尼購物中心（Mall Of Indonesia）舉行，每日上午10時至晚上10時開放，免費入場。有關展覽及各項活動的詳情，可瀏覽網頁、項目的Facebook 及Instagram專頁。

策展人簡介

由香港插畫師協會前會長（2014 年—2016 年）江志強先生擔任策展人。江先生亦是卡通造型 John Dog 原創者，在 2015 年榮獲「原創動漫人型設計比賽」亞軍。他曾出版創意工具書《創意，來吧！》。目前為香港生產力學院舉辦的「創意插畫學文憑課程」的主講導師。江先生擁有豐富的策展經驗，包括在香港、廣州、杭州及台北舉辦多個插畫展覽、擔任「中華區插畫獎」*巡迴展覽的策展人及項目主席，並擔任 2019 年《香港插畫 X 創意設計品牌展》*和2022年《潮玩開箱！2022 香港原創潮玩玩具展：泰國站》*的策展人。

主辦機構簡介

創意創業會（https://iea.org.hk）自 2007 年起由「創意創業大賞」得奬者組成，致力加強推動香港及其他地區的「創意創業」精神及商務教育，讓得獎者與有志創業人士分享經驗及營商策略。協會曾在境外包括上海、台北、曼谷，以及即將在雅加達，舉辦大型設計展覽。每年更舉辦「香港設計．授權支援計劃」*，英文稱為 Design Licensing and Business (DLAB) Support Scheme，為新進設計師及可授權角色的版權持有者提供培訓和展覽宣傳支援。

主要贊助機 構 簡介

文創產業發展處（https://www.ccidahk.gov.hk）於2024年6月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。

*註: 文創產業發展處資助

SOURCE 創意創業會 IEA