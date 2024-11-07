歡歌2024年度盛典「啟程•拾光」開幕，曾瑋中、邱軍攜數百位歌手傾情獻唱

台北2024年11月7日 /美通社/ -- 歡歌一年一度的年度盛典將於11/7如約而至，開啟為期一個多月的線上狂歡，數千萬用戶翹首以盼，準備大展歌喉。本次2024的年度盛典主題為「啟程•拾光」，寓意著新旅途的開啟和對過去時光的追憶，也是對歡歌邁向十週年的美好憧憬。在歡歌的世界裡，歡歌用音樂連結了過去與未來，陪伴著歡歌用戶一起成長，重拾回憶，啟程未來。

此次年度盛典，官方也是誠意滿滿，準備了一系列精彩的活動回饋廣大用戶，有「拾光代理人」、「拾來運轉」、「時光舞會」等等。用戶可以透過發佈自己的唱歌作品，參加包廂活動等方式參與，在這場全民慶典中發光發熱，盡情狂歡。

在11/7晚8點，歡歌將舉行年度盛典的開幕式線上直播表演，特別邀請到近期風靡全台的《運轉人生》、《必巡》原唱歌手來到現場：《明日之星Super Star》元老級選手-曾瑋中，以及《聲林之王3》的亞軍-邱軍，他們將會親臨歡歌直播間（歌房ID：11），與歡歌裡的歌手一起，給大家呈現精彩的視聽盛宴，為歡歌獻上祝福，並會接受獨家訪問，與歌友們親密互動。而在12/14，歡歌將會舉辦年度盛典的線下晚會，與歡歌用戶共襄盛舉。屆時，眾多歌手都將親臨現場，獻上精彩的唱歌表演。晚會現場將會佈置有趣的打卡點供來賓拍照留念，也將會為表現傑出的歡歌用戶頒發榮譽獎項。官方也準備了多輪好玩的遊戲與抽獎環節，來賓將有機會獲得卡拉獸等獨家周邊！

歡歌年度盛典，在每一年的尾牙都會如期而至，並精心策劃一系列精彩的活動與表演，讓全體用戶享受音樂盛宴。這種年復一年的陪伴，是對用戶矢志不渝的承諾，也是對歡歌用戶的深情告白。明星藝人的傾情加入，也為這場視聽盛宴打上一劑強心針。對歡歌來說，這是一年一度的感恩回饋派對，用音樂讓用戶獲得歸屬感，增強社區的凝聚力。來自天涯海角且志同道合的歌友，在歡歌相聚一堂，回歸音樂，互相交流，切磋技巧，碰撞出更多的火花。從更大的角度看，年度盛典也推動了音樂文化的傳播和發展，為大家創造了一個和諧有愛的音樂世界。

回顧2024年，這一年也是歡歌的豐收之年。在這一年裡，歡歌舉辦Y2K年代歌謠祭，邀請歌手陳勢安與張秀卿，在歡歌直播間獻上精彩的千禧年金曲秀；歡歌舉辦第三季達人戰隊賽，讓各路網紅與粉絲報團取暖，用音樂秀實力；歡歌聯手東森電視台推出全台首檔樂團綜藝選秀節目《一起聽團吧》，用專業的網路技術和火爆的話題，為新生代音樂人造夢；歡歌贊助那那大師演唱會，讓演唱會粉絲相聚在歡歌歌房狂歡互動；歡歌聯名新秀美妝品牌蓓朵娜，跨界推出「此刻我要C位出道」的音樂話題營銷，火爆全網...在即將到來的2025年，歡歌會再接再厲，堅持以「用戶體驗為中心」的服務原則，與更多藝人，更多產業合作，打造一個更加多元、有趣、繁榮的泛娛樂音樂生態！

SOURCE 歡歌APP