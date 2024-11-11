全球電池聯盟公佈2024「電池護照」試點項目結果，寧德時代兩項目在列

寧德時代的神行電池和CTP電池通過第二輪試點項目均擁有了單獨的「護照」，且在全過程中成績出色。兩個試點項目的碳足跡（HMA）計算值均為約49kgCO2eq/kWh，即生產每kWh電池，僅排放49kg二氧化碳當量。這一優異表現，不僅凸顯寧德時代為客戶提供可持續、高質量電池解決方案的卓越能力，也反映了寧德時代在提高透明度、可追溯性和履行環境責任方面做出的巨大努力。

近年來，寧德時代積極推進GBA「電池護照」行動的同時，也在積極推進行業標準制定，以實際行動打造最佳實踐典範。目前，寧德時代已有9家工廠實現了碳中和生產認證，並基於「時代碳鏈」「CREDIT」等創新工具，為全產業鏈協同降碳提供數字化解決方案。

GBA執行董事Inga Petersen指出：「2024年的『電池護照』試點項目成績喜人。世界領先的電池製造商調動其供應鏈開展工作，並按照統一的可持續發展預期提交報告，充分展現了各方積極履行《2030年GBA願景》中提高透明度、可持續性的莊嚴承諾。」

寧德時代副總經理、董事會秘書蔣理則表示：「電池行業的未來，取決於各方在可持續發展和循環利用方面的共同努力，而寧德時代為走在時代最前列深感自豪。我們將通過積極參與『電池護照』計劃和GBA的行動，共同塑造電池行業的可持續未來。」

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)