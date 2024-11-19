2024年《藥品可及性指數》指出，製藥公司錯失了在低收入和中等收入國家接觸更多患者的機會

阿姆斯特丹2024年11月19日 /美通社/ -- 2024年《藥品可及性指數》指出，製藥公司未能充分發揮其潛力，擴大對服務不足地區的藥品可及性。儘管基金會的新分析顯示一些製藥公司在特定領域有所改善，但整體來看，自2022年指數以來，勢頭已放緩，該指數與新冠疫情期間重疊，且藥品可及性差距日益擴大，仍未得到解決。

報告發現什麼？

儘管製藥業顯示出明顯的潛力來推動藥品可及性的擴展，2024年指數結果顯示，無論是產品還是地域覆蓋範圍依然不一致，導致世界上最貧困人口中的大量群體被忽視和未得到充分服務。

合作活動（如自願授權協議和技術轉讓）對於改善全球藥物的當地可及性具有重大影響，但企業未充分發揮其潛力。在2024年指數中，僅有兩項新的非專屬自願授權（NEVL）協議，而2022年則有六項，這顯示出在改善創新藥物的當地可及性方面錯失了機會。儘管一些公司正在進行技術轉移，但這些轉移主要集中在中上收入國家/地區，而並非撒哈拉以南非洲等最有需要的地區。

2024年指數顯示，在研究與開發（R&D）方面必須付出更大努力，尤其是在臨床試驗中資源匱乏族群的代表性較低的問題上。儘管這些國家擁有全球近80%的人口，2024年指數顯示，所有臨床試驗中不到一半（43%）在113個低收入和中等收入國家/地區進行。由於製藥公司通常將重點放在進行臨床試驗的國家/地區進行准入規劃，這使得世界上許多地區在醫藥准入方面處於落後地位。

五間公司（百時美施貴寶（Bristol Myers Squibb）、諾華（Novartis）、諾和諾德（Novo Nordisk）、輝瑞（Pfizer）和賽諾菲（Sanofi））現在將低收入和最不發達國家納入其包容性商業模式，促進其產品在2024年指數所涵蓋的102個低收入和中等收入國家/地區的可及性。然而，這些模式的成果仍然不甚明朗，部分原因是製藥公司在報告通過這些模式覆蓋的患者人數時缺乏透明度。

值得注意的是，諾華（Novartis）首次排名第一，緊隨其後的是葛蘭素史克（GSK），該公司在所有先前的指數報告中一直名列第一。

「全球有數十億人面臨健康不平等問題，存在著巨大的機會來擴大醫療可及性，最終填補這一差距。透過運用經過驗證的機制以及新穎創新的方法，並借助當地合作夥伴的力量，企業可以充分發揮其潛力，將救命藥物送達世界各地需要的患者。」

——基金會「Access to Medicine Foundation」行政總裁Jayasree K. Iyer

下一步

該行業已經證明了其在最近面對挑戰時迅速行動並作出反應的能力。現在，企業必須進一步推動全球醫療平等的斗爭。企業可以利用2024年指數中的分析、關鍵發現和最佳實踐，確定重點發力的領域，並努力彌補持續存在的藥物可及性差距。

閱讀完整報告——2024年《藥品可及性指數》

SOURCE Access to Medicine Foundation