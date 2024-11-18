新華絲路：2024世界物聯網博覽會在無錫盛大開幕，智能物聯技術展望未來
新聞提供者新華絲路
18 11月, 2024, 21:30 CST
北京2024年11月18日 /美通社/ -- 11月11日，以「泛在感知 智能物聯」為主題的2024世界物聯網博覽會在江蘇無錫拉開帷幕。全球物聯網領域的創新企業與行業專家匯聚於此，聚焦前沿技術，探討行業趨勢，展示萬物互聯的創新應用。
開幕式上，無錫發佈了「車路雲一體化」智能網聯汽車試點方案，計劃構建「人、車、城」一體化發展模式，為中國智能網聯汽車的創新貢獻無錫力量。
同時，總投資超10億元的「感智芯粒集成工程中心」正式揭牌，將重點開發高密度大尺寸基板等先進技術平台，提升無錫在集成電路領域的核心競爭力。
活動同期，「2024物聯網創新發展太湖指數」、《2024先進感知新技術及新應用白皮書》、雪浪工業大模型等多個物聯網產業研究成果集中發佈。
未來三天，物博會還將通過展覽展示、專題會議等活動，全方位展示物聯網領域的創新成果和應用前景，助力無錫物聯網高質量發展，促進全球科技交流合作。
無錫已成為中國物聯網產業的領航者。最新統計數據顯示，2023年無錫物聯網集群產業規模已超過4500億元，在江蘇省內遙遙領先。
原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/343117.html
SOURCE 新華絲路
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