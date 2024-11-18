新華絲路：2024世界物聯網博覽會在無錫盛大開幕，智能物聯技術展望未來

北京2024年11月18日 /美通社/ -- 11月11日，以「泛在感知 智能物聯」為主題的2024世界物聯網博覽會在江蘇無錫拉開帷幕。全球物聯網領域的創新企業與行業專家匯聚於此，聚焦前沿技術，探討行業趨勢，展示萬物互聯的創新應用。

開幕式上，無錫發佈了「車路雲一體化」智能網聯汽車試點方案，計劃構建「人、車、城」一體化發展模式，為中國智能網聯汽車的創新貢獻無錫力量。