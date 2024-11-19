激活新潛能賦大灣區，2024微博品牌影響力思享交流會圓滿落幕

這裡既是中國連通世界的橋頭堡，又是中國品牌向世界展示文化、實力的大舞台。 對大灣區品牌來說，施展拳腳的天地更為廣闊了，但也意味着面臨的壓力都將是空前的。

一方面，消費主體經歷迭代，消費主張與習慣也發生深刻改變，面對年輕一代消費者，如何與之對話？ 另一方面，渠道碎片化、注意力粉塵化，如何應用好社交媒體，讓品牌持續地發聲和在場？

2024年11月13日，2024微博品牌影響力思享交流會，邀請了眾多行業大咖、業界代表與品牌經營者蒞臨到場，以为「激活大灣區生意潛能」為主題，分享他們對品牌變局的解讀認知與應對，共同探討微博社會化營銷嘅新趨勢，為香港本土品牌建設提供更加豐富和創新的解決方案，帶來更好、更長遠、更穩定的品效增長。

香港作為大灣區核心城市，是品牌成長的沃土，也是品牌競爭的秀場，微博營銷高級副總裁葛景棟先生剖析了大灣區的發展機遇，同時也闡述了微博在品牌傳播過程中發揮的至關重要的作用。

他指出，「微博營銷其實就是熱點營銷」，微博作為當今熱門嘅社交平台，不僅是一個信息傳播的平台，更是一個連接億萬用戶情感、觀點和興趣的社交網絡，在這裡，熱點事件能夠迅速的被放大，品牌故事也能夠深入人心，每一次互動都可能成為品牌與消費者之間情感連接的橋樑。

微博是熱點事件的爆發點和「討論聚合器」，微博熱搜更是常常被視作社會熱點的風向標。 微博營銷運營總監孔岩認為，微博是一個與時代共振嘅平台，它始終與最年輕、最活躍的新生態人群在一起，站在新的時代環境下，其用戶價值、傳播價值和生態價值正日益凸顯。

當下，品牌共同面臨沒有粉絲、社交沒聲量、營銷沒內容、銷售沒增長等一系列痛點，微博商業生態管理部策劃經理王婉琳直言，所有這些問題的答案都能回歸到品牌社交資產的積累上，而微博正是最早提出品牌社交資產的社交平台之一。

經過多年與全球代理商和品牌主的緊密合作，微博經過持續打磨、研發、升級，已經擁有相當豐富的產品矩阵。 微博香港渠道經理馮妙敏詳細介紹了不管是想要打開內地市場，還是影響到港用戶，微博都有一套針對性、全方位強有力的資源支持。

在全球一體化的今天，大灣區的品牌競爭，不僅是國內消費市場的競爭，也是全球化市場的競爭。 如今，越來越多海外品牌「乘風而來」，紛紛搶灘大灣區，而與此同時，以大灣區為前沿陣地，中國品牌出海也已成為不可逆轉的趨勢。

在這一背景下，微博商業生態管理部總經理谷金芳與香港中文大學商學院市場學系教授沈浩、鼎醬食品聯合創始人兼執行董事Annie NG、廣東小天才科技有限公司品牌總監馬麗、南豐集團NFTrinity高級顧問韋迪聚在一起，深入探討了如何通過與消費者建立深層次的情感溝通連來提升品牌力， 在大灣區充滿活力的市場中，把握營銷與增長的新機遇。

為激勵微博與大灣區品牌與機構之間的穩定可持續的長期合作，在交流的最後，微博頒布了年度2024微博粵港澳大灣區影響力品牌榜單，對具有商業潛力、創新突破影響力、新銳影響力、卓越影響力的合作夥伴進行表彰與鼓勵。

自上世紀70年代起，獅子山精神便與香港緊密相連，象徵著刻苦耐勞、勤奮拼搏、開拓進取、靈活應變、自強不息，成為香港人引以為傲的信念。香港企業更是以靈活商業策略、國際化視野和創新精神著稱，此次粵港澳大灣區影響力品牌代表著創新精神和社會責任感，將激勵更多企業和機構，為大灣區乃至全球的商業發展貢獻力量。

榮獲「2024微博粵港澳大灣區商業潛力合作伙伴」的是：Nativex、Buzz PR & Company Ltd、ACE ACCESS CONSULTING LIMITED、AsiaPac Net Media Ltd、RIDGETREE INTERNATIONAL LIMITED、IZEA。

榮獲「2024微博粵港澳大灣區創新突破影響力品牌」的是：領展資產管理有限公司、維思達公務機VistaJet、澳門葡京人、嶺南大學、上海交通大學深圳研究院、Drinking Fun友酒樂、Candymama、Mason Tang Photography美晨攝影、Merry Mary瑰滙有限公司、滙寶醫療用品配套有限公司、金髮科技股份有限公司、廣東小天才科技有限公司、天狼星文創策劃、鼎醬食品、香港博文明道學院。

榮獲「2024微博粵港澳大灣區新銳影響力品牌」的是：澳門大學、M+、GAMES OF THE FUTURE、月影照明科技（廣東）有限公司、香港品牌總商會。

榮獲「2024微博粵港澳大灣區卓越影響力品牌」的是：香港理工大學、DR鑽戒、澳門麥芽科技有限公司、沙特阿拉伯埃爾奥拉、友善的狗（上海）商業管理有限公司、理查米爾、Hotmaxx、澳門航空股份有限公司、廣州興趣島信息科技有限公司。

這場跨地域、跨行業的交流盛會，有力地強化了不同地域行業間的聯繫，同時極大地激發了知識與思想交流碰撞，為廣大品牌和營銷人提供了更多營銷啟發和平台視野，也為大灣區發展注入了新動力。 未來，微博將持續為廣告營銷行業注入活力，挖掘更多潛在價值。

SOURCE 微博