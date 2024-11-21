寶尊公佈2024年第三季度未經審計財務業績

上海2024年11月21日 /美通社/ -- 寶尊電商有限公司（納斯達克： BZUN及港交所：9991）（「寶尊」，「本公司」或本集團），中國品牌電商服務行業的領導者、先行者及數字商業賦能者，今天公佈其截至2024年9月30日止第三季度的未經審計財務業績。

寶尊集團董事長兼首席執行官仇文彬先生表示：「寶尊堅定推進落實戰略願景，在多項轉型舉措的推動下實現了強勁的收入增長。2024年第三季度，得益於寶尊電商板塊和寶尊品牌管理板塊的雙重卓越表現，寶尊集團板塊實現收入同比增長12.8%。寶尊品牌管理板塊下的GAP中國業務近年首個季度取得可比收入增長，是我們品牌管理能力和GAP『紮根中國服務中國』戰略的有力彰顯。第三季度是各業務線持續回升向好的關鍵時期，也充分展現了我們的戰略韌性與適應力。」

寶尊集團首席財務官祝燕潔女士表示：「寶尊在2024年三季度收入實現同比兩位數的增長，其中電商板塊收入同比增長13.9%，品牌管理收入同比增長10.3%。值得一提的是，電商產品銷售收入在連續十二個季度同比下滑後恢復增長。此外，我們在創意內容電商領域積極佈局，推動抖音管道收入實現三位數同比增長，突顯了我們在電商領域的靈活性和知名地位。寶尊品牌管理繼續加強當地語系化舉措，為可持續發展奠定基礎。我們對未來的增長前景充滿信心, 會持續執行股票回購計畫，年初至今已為回購美國存托股票支付近990萬美元。」

2024年第三季度財務摘要

總淨營收為人民幣2,057.0百萬元（293.1百萬美元 [1] ），較2023年同期人民幣1,823.6百萬元，按年增長12.8%。

），較2023年同期人民幣1,823.6百萬元，按年增長12.8%。 經營損失為人民幣114.5百萬元（16.3百萬美元），去年同期為人民幣135.7百萬元，經營損失收窄主要由於電商業務的虧損收窄。經營損失率為5.6%，2023年同期為7.4%。

非公認會計準則下的經營損失 [2] 為人民幣85.2百萬元（12.1百萬美元），去年同期為人民幣90.4百萬元，經營損失收窄主要由於電商業務的虧損收窄。非公認會計準則下的經營損失率為4.1%，2023年同期為5.0%。 電商業務 [3] 的經調整經營損失為人民幣29.8百萬元（4.2百萬美元），2023年同期為40.3百萬元。 品牌管理業務3的經調整經營損失為人民幣55.3百萬元（7.9百萬美元），2023年同期為50.1百萬元。

為人民幣85.2百萬元（12.1百萬美元），去年同期為人民幣90.4百萬元，經營損失收窄主要由於電商業務的虧損收窄。非公認會計準則下的經營損失率為4.1%，2023年同期為5.0%。 歸屬于寶尊電商有限公司普通股股東的淨虧損為人民幣88.1百萬元（12.6百萬美元），較2023年同期為人民幣126.4百萬元收窄。

非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨虧損 [4] 為人民幣66.8百萬元（9.5百萬美元），2023年同期為人民幣76.4百萬元。

為人民幣66.8百萬元（9.5百萬美元），2023年同期為人民幣76.4百萬元。 歸屬于寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存托股（「美國存托股 [5] 」）基本及攤薄淨虧損均為人民幣1.48元（0.21美元），2023年同期均為人民幣2.12元。

」）基本及攤薄淨虧損均為人民幣1.48元（0.21美元），2023年同期均為人民幣2.12元。 非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存托股攤薄淨虧損 [6] 為人民幣1.12元（0.16美元），2023年同期均為人民幣1.28元。

為人民幣1.12元（0.16美元），2023年同期均為人民幣1.28元。 截至2024年9月30日，現金及現金等價物、限制性現金及短期投資為人民幣2,655.2百萬元（378.4百萬美元），截至2023年12月31日為人民幣3,072.8百萬元。

上述提及之公認會計準則財務指標與非公認會計準則財務指標的調節見本業績公告下文。

經調整經營利潤╱ 損失請參考公告下文分部信息分部數據。

業務亮點

寶尊電商（ BEC ）

寶尊電商包括我們的中國電商業務，涵蓋品牌店鋪運營、客戶服務、倉儲物流、技術服務和數字營銷等增值服務。本季度電商業務收入同比增長13.9%，其中產品銷售收入和服務收入均實現同比雙位數增長。產品銷售收入增長主要得益于美容化妝品品類，服務收入增長主要得益于更高需求的數字營銷和技術服務。

全渠道擴張仍然是我們品牌合作夥伴的重點關注議題。截至第三季度末，約48.2％的品牌合作夥伴與我們在店鋪運營合作至少兩個渠道。

寶尊品牌管理（ BBM ）

寶尊品牌管理包括戰略和策略定位、品牌與市場營銷、零售與電商運營、供應鏈和物流及技術賦能等全方位品牌管理，利用我們的技術組合與品牌建立更長期、更深入的關係。

目前，品牌管理旗下有Gap和Hunter兩個品牌。本季度，品牌管理業務實現產品銷售收入為人民幣329.8百萬元（47.0百萬美元），品牌管理產品銷售毛利率為52.8%。截至2024年第三季度，我們共計管理Gap和Hunter品牌線下店鋪數量達146家。

2024年第三季度財務業績

總淨營收為人民幣2,057.0百萬元（293.1百萬美元），較去年同期的人民幣1,823.6百萬元增長12.8%。總淨營收的增長主要由於服務收入增長14.2%。

產品銷售收入為人民幣783.1百萬元（111.6百萬美元），去年同期為人民幣707.9 百萬元，其中：

電商業務(E-Commerce)的產品銷售收入為人民幣454.0百萬元（64.7百萬美元），較去年同期的人民幣411.6百萬元增長10.3%。增長的主要原因是公司引入高質量經銷業務，部分抵消優化經銷模式的產品組合，尤其是電子和快消品品類。

電商業務的產品銷售收入按核心品類[7]列示明細：



截至9月30日止三個月

2023

2024

人民幣

總淨營收占比%

人民幣

美元

總淨營收占比%

同比變化%

（人民幣百萬元，百分比除外） 電商業務產品銷售





















小家電 179.5

11 %

177.1

25.2

9 %

-1 % 美容化妝品 76.3

4 %

89.7

12.8

4 %

18 % 其他 155.8

8 %

187.2

26.7

9 %

20 % 電商業務產品銷售總淨 營收 411.6

23 %

454.0

64.7

22 %

10 %

品牌管理的產品銷售收入為人民幣329.8百萬元（47.0百萬美元），較去年同期的人民幣296.3百萬元增長11.3%。本季度增長主要由於公司不斷優化商品策略及提升消費者體驗，促進Gap品牌銷售增長。

服務收入為人民幣1,273.9百萬元（181.5百萬美元），較去年同期的人民幣1,115.8百萬元增長14.2%。得益於內容創意和技術商業化進展，數字營銷和技術服務收入同比實現40.0%增長。

下表列出所示期間按業務類型的服務收入明細：



截至9月30日止三個月

2023

2024

人民幣

總淨營收占比%

人民幣

美元

總淨營收占比%

同比變化%

（人民幣百萬元，百分比除外） 服務





















線上店鋪運營 340.7

19 %

362.6

51.6

18 %

6 % 倉儲物流 431.7

23 %

433.8

61.8

21 %

0 % 數字營銷和技術服務 362.7

20 %

507.7

72.4

24 %

40 % 抵消跨分部交易的影響[8] (19.3)

-1 %

(30.2)

(4.3)

-1 %

56 % 服務總淨營收 1,115.8

61 %

1,273.9

181.5

62 %

14 %

服務收入中的線上店鋪運營收入按核心品類[9]列示明細：



截至9月30日止三個月

2023

2024

人民幣

總淨營收占比%

人民幣

美元

總淨營收占比%

同比變化%

（人民幣百萬元，百分比除外） 服務收入中的線上店舖 運營





















服飾與配件 248.4

14 %

275.7

39.2

13 %

11 % - 奢侈品 86.3

5 %

86.8

12.3

4 %

1 % - 運動服飾 101.3

6 %

100.7

14.3

5 %

-1 % - 其他服飾 60.8

3 %

88.2

12.6

4 %

45 % 其他 92.3

5 %

86.9

12.4

5 %

-6 % 抵消跨分部交易的影響[10] (11.2)

-1 %

(20.5)

(2.9)

-1 %

83 % 服務收入中的線上店鋪運營總淨營收 329.5

18 %

342.1

48.7

17 %

4 %

經營開支總額為人民幣2,171.5百萬元（309.4百萬美元），去年同期則為人民幣1,959.4百萬元。

產品成本 為人民幣563.1百萬元（80.2百萬美元），去年同期則為人民幣491.2 百萬元。該增長主要由於產品銷量的增長。

為人民幣563.1百萬元（80.2百萬美元），去年同期則為人民幣491.2 百萬元。該增長主要由於產品銷量的增長。 履約費用 為人民幣519.4百萬元（74.0百萬美元），去年同期則為人民幣513.0百萬元。履約費用與上期基本持平，與倉儲物流收入的變動基本一致。

為人民幣519.4百萬元（74.0百萬美元），去年同期則為人民幣513.0百萬元。履約費用與上期基本持平，與倉儲物流收入的變動基本一致。 銷售及營銷費用 為人民幣800.6 百萬元（114.1百萬美元），去年同期則為人民幣637.5 百萬元。該增長主要由於電商業務數字營銷服務收入占比更高，以及品牌管理於本季度期間營銷活動更為活躍，並開設更多線下店鋪。

為人民幣800.6 百萬元（114.1百萬美元），去年同期則為人民幣637.5 百萬元。該增長主要由於電商業務數字營銷服務收入占比更高，以及品牌管理於本季度期間營銷活動更為活躍，並開設更多線下店鋪。 技術與內容費用 為人民幣140.7百萬元（20.1百萬美元），去年同期則為人民幣120.4百萬元。該增長主要由於IT服務收入增長，部分被公司的成本控制措施以及效率改善所抵消。

為人民幣140.7百萬元（20.1百萬美元），去年同期則為人民幣120.4百萬元。該增長主要由於IT服務收入增長，部分被公司的成本控制措施以及效率改善所抵消。 管理及行政費用為人民幣176.6百萬元（25.2百萬美元），去年同期則為人民幣214.5 百萬元。減少的主要由於公司的成本控制舉措和效率提高。

經營損失為人民幣114.5百萬元（16.3百萬美元），去年同期為人民幣135.7 百萬元。經營損失率為5.6%，去年同期為7.4%。

非公認會計準則下的經營損失為人民幣85.2百萬元（12.1百萬美元），去年同期為人民幣90.4百萬元。損失收窄主要由於電商業務虧損收窄。非公認會計準則經營損失率為4.1%，去年同期為5.0%。

電商業務的經調整經營損失為人民幣29.8百萬元（4.2百萬美元），2023年同期為40.3百萬元。品牌管理業務的經調整經營損失為人民幣55.3百萬元（7.9百萬美元），2023年同期為50.1百萬元。

未實現投資收益為人民幣3.9百萬元（0.5百萬美元），去年同期未實現投資損失為人民幣7.8百萬元。本季度未實現投資收益主要與iClick 公司的交易價格上升有關，iClick 公司是一家在納斯達克全球市場上市的上市公司，於2021年1月投資。

金融工具的公允價值變動損失為人民幣17.0百萬元（2.4百萬美元），去年同期為0。金融工具的公允價值變動主要由於公司2024年第二季度投資的金融工具虧損所致。

匯兌收益為人民幣11.9百萬元（1.7百萬美元），主要由於截至2024年9月30日第三季度港幣和日元的匯率變動，去年同期匯兌損失為人民幣1.3百萬元。

歸屬于寶尊電商有限公司普通股股東的淨虧損為人民幣88.1百萬元（12.6百萬美元），去年同期為人民幣126.4百萬元。

歸屬于寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存托股基本及攤薄淨虧損均為人民幣1.48元（0.21美元），2023年同期均為人民幣2.12元。

非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨虧損為人民幣66.8百萬元（9.5百萬美元），去年同期為人民幣76.4百萬元。

非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存托股攤薄淨虧損均為人民幣1.12元（0.16美元），2023年同期均為人民幣1.28元。

分部信息

1、 分部資料

自收購GAP上海後，集團更新了經營分部結構，形成了兩個分部，即（1）電商業務（2）品牌管理；

以下摘要描述了本集團各經營分部的經營情況：

（1） 電商業務以寶尊傳統電商服務業務為主，由寶尊電商（BEC）和寶尊國際（BZI）兩條業務線組成。

寶尊電商涵蓋中國大陸核心電商業務，包括店鋪運營、客戶服務、倉儲物流、供應鏈管理、IT解決方案和數字營銷。

寶尊國際涵蓋寶尊在中國大陸以外的電商業務，於中國香港、中國澳門、中國臺灣、東南亞及歐洲等市場開展業務。

（2） 品牌管理專注於品牌賦能，通過戰略定位、品牌營銷、電商運營、供應鏈及技術賦能品牌，與品牌建立更長遠及深刻的聯繫。目前，本公司為Gap和Hunter在大中華區進行品牌管理運營。

2、 分部數據

下表提供了截至2023年和2024年9月30日的3個月內集團可報告分部業績的摘要，並對上期分部信息進行了回顧性改寫，以符合當期列報：





截至9月30日止三個月



2023

2024



人民幣

人民幣 淨營收：







電商業務

1,543,276

1,757,320 品牌管理

299,645

330,605 抵消跨分部交易的影響*

(19,279)

(30,905) 合併淨營收

1,823,642

2,057,020



















經調整經營利潤（損失）**：





電商業務

(40,300)

(29,781) 品牌管理

(50,091)

(55,331) 抵消跨分部交易的影響*

-

(51) 合併經調整經營利潤

(90,391)

(85,163)









未分攤的費用：







股票薪酬支出

(29,415)

(19,628) 業務收購產生的無形資產攤銷

(7,911)

(9,529) 回購的美國存託股的註銷費

-

(162) 收購相關費用

(7,995)

- 其他收入

4,198

4,596 除所得稅及權益法投資收益前損失 (131,514)

(109,886)

*抵消跨分部交易的影響主要包括電商業務向品牌管理提供服務的收入。

**經調整經營利潤（損失）為各分部的運營利潤（損失），不包含股票薪酬支出、收購相關的專業費用、業務收購產生的無形資產攤銷、及回購的美國存托股的注銷費。

股份回購更新

本公司董事會已於2024年1月24日授權管理層設立及實施新的股份回購計劃，在該計劃下，本公司可自2024年1月24日起的十二個月內，回購其價值不超過2,000萬美元的發行在外(i)美國存托股（「美國存托股」，每股代表三股A類普通股）及╱或(ii) A 類普通股。截至2024年11月21日，本公司通過公開市場回購約3.6百萬美國存托股，總計回購金額約為9.9百萬美元。截至2024年11月21日，到2025年1月有效的董事會批准的股份回購項目剩餘額度為10.1百萬美元。

電話會議

本公司將於2024年11月21日（星期四）東岸時間上午6時30分（同日北京時間下午7時30分）舉行電話會議以討論盈利事宜。

業績電話會議的撥號詳情如下：

美國: 1-888-317-6003 香港: 800-963-976 新加坡: 800-120-5863 中國內地: 4001-206-115 國際: 1-412-317-6061 密碼: 5542701

業績電話會議的回放可於2024年11月28日前通過致電以下號碼收聽：

美國: 1-877-344-7529 國際: 1-412-317-0088 加拿大: 855-669-9658 回放登入密碼: 8102663

在寶尊網站http://ir.baozun.com的投資者關係一欄將提供電話會議的現場直播。網上回放也可以於會後通過同一鏈接獲取。

採用非公認會計準則財務計量

本公司亦採用若干非公認會計準則財務計量以評核業務。例如，本公司採用非公認會計準則下的經營利潤（損失）、非公認會計準則下的經營利潤率、非公認會計準則下的淨利潤（損失）、非公認會計準則下的淨利潤率、非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤（損失）及非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存托股淨利潤（損失），作為補充計量以審視及評核其財務及經營表現。呈列該等非公認會計準則財務計量不擬作為獨立考慮、或替代根據美國公認會計準則編制及呈列的財務資料。

本公司將非公認會計準則下的經營利潤（損失）定義為撇除股份激勵費用、業務收購產生的無形資產攤銷、收購相關的專業費用、商譽減值、預期或有收購付款的差異損失、回購的美國存托股和返還的美國存托股的注銷費後的經營利潤（損失）。本公司將非公認會計準則下的經營利潤率定義為非公認會計準則下的經營利潤（損失）占總淨營收的百分率。本公司將非公認會計準則下的淨利潤（損失）定義為撇除股份激勵費用、業務收購產生的無形資產攤銷、收購相關的專業費用、商譽和投資減值損失、預期或有收購付款的差異損失、回購的美國存托股和返還的美國存托股的注銷費、衍生負債的公允價值損失、子公司和股權投資處置收益(損失)和未實現投資損失後的損失。本公司將非公認會計準則下的淨利潤率定義為非公認會計準則下的淨利潤（損失）占總淨營收的百分率。本公司將非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤（損失）定義為撇除股份激勵費用、業務收購產生的無形資產攤銷、收購相關的專業費用、商譽和投資減值損失、預期或有收購付款的差異損失、回購的美國存托股和返還的美國存托股的注銷費、衍生負債的公允價值損失、子公司和股權投資處置收益(損失)和未實現投資損失後的淨利潤（損失）。本公司將非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存托股淨利潤（損失）定義為非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤（損失）除以用作計算每股普通股淨利潤（損失）的加權平均股數再乘以三。

本公司呈列非公認會計準則財務計量，因為本公司管理層用此評核本公司的財務及經營表現和制訂業務計劃。非公認會計準則下的經營利潤（損失）、非公認會計準則下的淨利潤（損失）及非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤（損失）、非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存托股淨利潤（損失）反映了本公司的持續業務經營情況，以此各期間可進行更有意義的比較。本公司認為，採用非公認會計準則財務計量可方便投資者以與管理層相同的方式瞭解和評估本公司當前的經營表現和未來前景（倘彼等如此選擇）。本公司亦認為，非公認會計準則財務計量通過剔除若干開支、收益╱損失和預期不會產生未來現金付款或屬非經常性質或未必能反映本公司核心經營業績及業務前景的其他項目向管理層和投資者提供有用信息。

非公認會計準則財務計量並非根據美國公認會計準則定義及並非根據美國公認會計準則呈列。非公認會計準則財務計量作為分析工具存在限制。使用非公認會計準則下的經營利潤（損失）、非公認會計準則下的淨利潤（損失）、非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤（損失）及非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存托股淨利潤（損失）的其中一項主要限制，是它們並無反映影響本公司營運的所有收入及支出項目。此外，非公認會計準則計量可能有別於其他公司所採用的非公認會計準則計量，包括同業公司，使其財務業績與本公司業績作比較時有潛在限制。鑒於上述限制，期內的非公認會計準則下的經營利潤（損失）、非公認會計準則下的經營利潤率、非公認會計準則下的淨利潤（損失）、非公認會計準則下的淨利潤率、非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤（損失）及非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存托股淨利潤（損失），不應獨立考慮或視為可替代經營利潤（損失）、經營利潤率、淨利潤（損失）、淨利潤率、歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤（損失）及歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存托股淨利潤（損失）、或根據美國公認會計準則編制的其他財務計量。

本公司將非公認會計準則財務計量調整至最接近的美國公認會計準則績效計量以補償有關限制，從而在評核本公司表現時應予考慮。本公司鼓勵 閣下全面審查本公司財務資料，而非依賴單一財務計量。有關將這些非公認會計準則財務計量調整至最直接可予比較的公認會計準則財務計量的對賬程序，請參閱隨附標題為「公認會計準則與非公認會計準則的業績對賬」的列表。

安全港陳述

本公告載有前瞻性陳述。該等陳述乃根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的「安全港」條文而作出。該等前瞻性陳述可從所用詞匯如「將」、「預期」、「預計」、「未來」、「擬」、「計劃」、「相信」、「估計」、「潛在」、「繼續」、「持續」、「目標」、「指引」、「日後」、「展望」及類似陳述加以識別。非過往事實的陳述，包括有關本公司策略及目標的陳述，計劃交易的完成或利益的陳述，均屬或含有前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險及不確定性。多項因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述所載者出現重大分別，包括但不限於載于本公司向美國證券交易委員會提交的存盤文件及本公司于香港聯合交易所有限公司網站發佈的公告、通告或其他文件內。本公告提供的所有數據以截至本新聞公佈日期為准，並基於本公司認為截至該日期屬合理的假設，而且除根據適用法律外，本公司概不承擔更新任何前瞻性陳述的任何責任。

有關寶尊電商有限公司

創立於2007年，寶尊集團是中國品牌電商服務行業的領導者、先行者及數字商業賦能者。寶尊集團業務遍及東亞、東南亞、歐洲、北美等多個國家和地區，服務全球各行各業超過450家品牌。

寶尊集團旗下三大業務線，分別是寶尊電商（Baozun e-Commerce，簡稱BEC），寶尊品牌管理（Baozun Brand Management，簡稱BBM），以及寶尊國際（Baozun International，簡稱BZI）。三大業務線齊頭並進，踐行集團高質量可持續業務發展的目標，秉承「科技成就商業未來」，不斷賦能品牌合作夥伴，助力寶尊邁向又一個發展新階段。

如需更多資料，請參閱網址 http://ir.baozun.com。

投資者及媒體如有查詢，請聯絡：

寶尊電商有限公司

Wendy Sun孫舒女士

電郵： [email protected]

寶尊電商有限公司

未經審核簡明綜合資產負債表

（千元，股份及每股數據除外）



截至

2023年

12月31日

2024年

9月30日

2024年

9月30日

人民幣

人民幣

美元











資產









流動資產









現金及現金等價物 2,149,531

1,066,670

151,999 限制性現金 202,764

325,603

46,398 短期投資 720,522

1,262,966

179,971 應收賬款淨額 2,184,729

1,860,841

265,168 存貨淨額 1,045,116

1,388,312

197,833 預付供貨商款項 311,111

360,448

51,363 預付款項及其他流動資產 590,350

696,139

99,199 應收關聯方款項 86,661

6,006

856 流動資產總額 7,290,784

6,966,985

992,787











非流動資產









長期投資 359,129

366,182

52,181 物業及設備淨額 851,151

821,363

117,043 無形資產淨值 306,420

349,889

49,859 土地使用權淨額 38,464

37,695

5,371 經營租賃使用權資產 1,070,120

832,004

118,560 商譽 312,464

369,333

52,630 其他非流動資產 45,316

66,393

9,461 遞延稅項資產 200,628

213,258

30,389 非流動資產總額 3,183,692

3,056,117

435,494











資產總額 10,474,476

10,023,102

1,428,281











負債及股東權益









流動負債









短期借款 1,115,721

1,101,172

156,916 應付賬款 563,562

648,695

92,439 應付票據 506,629

515,866

73,510 應付所得稅 18,768

-

- 預提費用及其他流動負債 1,188,179

1,028,470

146,556 衍生負債 -

6,063

864 應付關聯方款項 32,118

3,093

441 流動經營租賃負債 332,983

267,888

38,174 流動負債總額 3,757,960

3,571,247

508,900











非流動負債









遞延稅項負債 24,966

34,585

4,928 非流動經營租賃負債 799,096

631,252

89,953 其他非流動負債 40,718

43,835

6,246











非流動負債總額 864,780

709,672 101,127











負債總額 4,622,740

4,280,919

610,027











可贖回非控制性權益 1,584,858

1,651,946

235,400











寶尊電商有限公司股東權益：









A類普通股（每股面值0.0001美 元； 470,000,000股股份獲授權發行， 截至2023年12月31日及2024年9 月30日已發行在外股份分別為16 7,901,880股及

175,967,894股,流通在外股份分別 為167,901,880股及171,385,456股 ） 93

95

14 B類普通股（每股面值0.0001美 元； 30,000,000股股份獲授權發行， 截至2023年12月31日及2024年 9月30日已發行及流通在外股份均 為13,300,738股） 8

8

1 資本公積 4,571,439

4,626,123

659,217 庫存股（截至2023年12月31日及 2024年9月30日分別為無及8,718, 300股） -

(52,824)

(7,527) 累計虧損 (506,587)

(691,914)

(98,597) 累計其他綜合收益 32,251

29,841

4,252











寶尊電商有限公司股東權益總 額 4,097,204

3,911,329

557,360











非控制性權益 169,674

178,908

25,494











權益總額 4,266,878

4,090,237

582,854











負債、可贖回非控制性權益及 權益總額 10,474,476

10,023,102

1,428,281

寶尊電商有限公司 未經審核簡明綜合全面收益（損失）表 (千元, 股份及每股數據除外)



截至9月30日止三個月

2023

2024

人民幣

人民幣

美元



淨營收









產品銷售(1) 707,855

783,132

111,595 服務 1,115,787

1,273,888

181,529 總淨營收 1,823,642

2,057,020

293,124 經營開支(2)









產品成本 (491,160)

(563,110)

(80,243) 履約費用(3) (512,997)

(519,379)

(74,011) 銷售及營銷費用(3) (637,488)

(800,562)

(114,079) 技術與內容費用(3) (120,382)

(140,725)

(20,053) 管理及行政費用(3) (214,487)

(176,611)

(25,167) 其他經營淨利潤 17,160

28,885

4,116 經營開支總額 (1,959,354)

(2,171,502)

(309,437) 經營損失 (135,712)

(114,482)

(16,313) 其他收入（開支）









利息收入 24,466

14,585

2,078 利息費用 (11,190)

(8,727)

(1,244) 未實現投資損失（收益） (7,805)

3,855

549 匯兌收益損失 (1,273)

11,851

1,689 金融工具公允價值變動 -

(16,968)

(2,418) 除所得稅及權益法投資收益前損失 (131,514)

(109,886)

(15,659) 所得稅支出(4) (1,946)

18,569

2,646 權益法投資收益（虧損），扣除零稅項 3,861

(1,938)

(276) 淨損失 (129,599)

(93,255)

(13,289) 歸屬于非控制性權益股東 的淨（利潤）損失 (4,734)

10,193

1,452 歸屬於可贖回非控制性權 益股東的淨損失（利潤） 7,900

(5,008)

(714) 歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨損失 (126,433)

(88,070)

(12,551) 歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股淨損失



基本 (0.71)

(0.49)

(0.07) 攤薄 (0.71)

(0.49)

(0.07) 歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存託股淨損失 基本 (2.12)

(1.48)

(0.21) 攤薄 (2.12)

(1.48)

(0.21) 用於計算每股普通股淨損失的加權平均股數



基本 178,755,231

178,284,818

178,284,818 攤薄 178,755,231

178,284,818

178,284,818 淨損失 (129,599)

(93,255)

(13,289) 其他綜合收益，扣除零稅項







外幣折算差異 8,630

(20,372)

(2,903) 綜合損失 (120,969)

(113,627)

(16,192)

(1) 截至2024年9月30日的三個月內，寶尊電商業務和寶尊品牌管理的產品銷售額分別為454.0百萬元和329.8百萬元，而截至2023年9月30日的三個月內，寶尊電商業務和寶尊品牌管理的產品銷售額分別為411.6百萬元和296.3百萬元。

(2) 股份激勵費用分配至經營開支項目如下：



截至9月30日止三個月

2023

2024

人民幣

人民幣

美元











履約費用 1,846

733

104 銷售及營銷費用 10,394

4,617

658 技術與內容費用 3,448

2,475

353 管理及行政費用 13,727

11,803

1,682

29,415

19,628

2,797

(3) 包括業務收購產生的無形資產攤銷，截至2023年及2024年9月30日止三個月期間分別為人民幣7.9百萬元及人民幣9.5百萬元。

(4) 包括有關撥回遞延稅項負債的所得稅利益人民幣1.5百萬元及人民幣2.0百萬元，分別於截至2023年及2024年9月30日止三個月在業務收購時確認。

寶尊電商有限公司 公認會計準則與非公認會計準則的業績對賬 （千元，惟股份及每股美國存托股資料除外）



截至9月30日止三個月

2023

2024

人民幣

人民幣

美元



經營損失 (135,712)

(114,482)

(16,313) 加:股份激勵費用 29,415

19,628

2,797 業務收購產生的無形資產攤銷 7,911

9,529

1,358 收購相關費用 7,995

-

- 回購的美國存託股的註銷費 -

162

23 非公認會計準則下的經營損失 (90,391)

(85,163)

(12,135)











淨損失 (129,599)

(93,255)

(13,289) 加:股份激勵費用 29,415

19,628

2,797 業務收購產生的無形資產攤銷 7,911

9,529

1,358 回購的美國存託股的註銷費 -

162

23 未實現投資損失（收益） 7,805

(3,855)

(549) 收購相關費用 7,995

-



減: 業務收購產生的無形資產攤銷的稅務影響(1) (1,507)

(2,043)

(291) 非公認會計準則下的淨損失 (77,980)

(69,834)

(9,951)











歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨損失 (126,433)

(88,070)

(12,551) 加:股份激勵費用 29,415

19,628

2,797 業務收購產生的無形資產攤銷 5,991

6,734

960 回購的美國存託股的註銷費 -

162

23 未實現投資損失（收益） 7,805

(3,855)

(549) 收購相關費用 7,995

-

- 減: 業務收購產生的無形資產攤銷的稅務影響(1) (1,127)

(1,388)

(198) 非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的損失 (76,354)

(66,789)

(9,518)











非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公 司普通股股東的每股美國存託股攤薄淨損 失： (1.28)

(1.12)

(0.16)











用於計算每股普通股攤薄淨損失的加權平 均股數 178,755,231

178,284,818

178,284,818

(1) 公司評估了其他非公認會計準則下調整項目，並得出結論，除業務收購產生的無形資產攤銷的稅務影響外，其他項目對所得稅的影響不大。

[1] 本公告載有若干人民幣兌美元的特定兌換率僅為方便讀者。除另有注明外，人民幣兌美元的換算乃按聯邦儲備局H.10統計數據所載於2024年9月30日中午生效的買方匯率人民幣7.0176元兌1.00美元計算。 [2] 非公認會計準則下的經營利潤（損失）為一項非公認會計準則財務計量，其定義為撇除股權激勵費用、業務收購產生的無形資產攤銷、與收購相關的專業費用、商譽減值、預期或有收購付款的差異損失、回購的美國存托股和返還的美國存托股的注銷費。 [3] 自收購GAP上海後，集團更新了經營分部，形成了兩個分部，即（1）電商業務；（2）品牌管理。 [4] 非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤（損失）為一項非公認會計準則財務計量，其定義為撇除股份激勵費用、業務收購產生的無形資產攤銷、收購相關的專業費用、商譽和投資減值損失、預期或有收購付款的差異損失、回購的美國存托股和返還的美國存托股的注銷費、衍生負債的公允價值損失、子公司和股權投資處置收益(損失)和未實現投資損失後的損失。 [5] 每股美國存托股代表三股A類普通股。 [6] 非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存托股攤薄淨利潤（損失）為非公認會計準則財務計量，其定義為非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤（損失）除以用作計算每股普通股攤薄淨利潤（損失）的加權平均股數再乘以三。 [7] 核心品類是指在所示期間分別占電商業務分部的產品銷售收入不低於10%的品類。 [8] 抵消跨分部交易的影響主要包括電商業務分部向品牌管理業務分部中的Gap品牌提供的線上店鋪運營，倉儲物流及數字營銷與技術服務收入。 [9] 核心品類是指在所示期間分別占電商業務分部的服務收入不低於10%的品類。 [10] 抵消跨分部交易的影響主要包括電商業務分部向品牌管理業務分佈中的Gap品牌提供的店鋪運營服務收入。

SOURCE 寶尊電商有限公司