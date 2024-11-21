「2024國際生鮮即食食品管控品質升級論壇」圓滿落幕，產業共商食品安全新策略

藝康集團食品安全副總裁Dr. John Hanlin帶來「全球食品安全風險管控及提升策略趨勢」，進一步分析台灣地區人口結構至 2070 年，將有43.6% 為超過65歲的老年人口，當中不乏免疫虛弱的群體，建議及早採取措施預防相關食品安全風險，以避免病從口入且造成重症，引起廣泛討論。另亦指出鮮食好發的食源性微生物為沙門氏菌、大腸桿菌 O157:H7及李斯特菌等，工廠應進行監控，並貫徹供應鏈的品質管理。接著，因應「衛福部食藥署」今年 9 月食品用洗潔劑衛生標準修法，藝康集團法規專員曾文玉的「國際食品微生物控制策略規範及風險評估」，介紹食品用消毒劑基於風險與科學數據的安全性評估過程、並強調與消費者風險溝通，更對比食品用洗潔劑在美國、歐盟及中國大陸的法規要求，讓與會者更了解法規限量值背後嚴謹的評估邏輯。

在「國際常見的生鮮及鮮食微生物管控技術」環節中，再次呼應「衛福部」新增過氧乙酸 (Peracetic acid, PAA) 可做為食品消毒，藝康集團首席化學家郭廷逸和蔡佳瑩介紹專用於生鮮蔬果與水產的過氧乙酸消毒劑─蘇納米100 (TsunamiTM 100) 及藝倍適150 (Inspexx TM150) 的成功應用案例─包括減少造成馬鈴薯臭味的微生物、降低芒果與香瓜的表面細菌交叉污染，減緩水產品的腐敗並保持外觀等。郭廷逸表示，過氧乙酸不僅對多種食源性疾病具高度殺滅效果，且分解後不殘留有害物質，能助於在食品處理過程中實現更高的安全標準外，更能減少設備損耗、減少水垢沉積與友善廢水，是具有前瞻性的創新技術。

此外，論壇也安排「臺灣生鮮及鮮食安全規範及工廠管控」主題，經由食品工業發展研究所王憶鎧副主任的介紹，讓聽眾更了解台灣業界透過田間與堆肥管理的技術，並運用不同條件的抗菌、抗褐變技術，在最小幅度影響蔬果品質的同時，大幅減少微生物汙染截切蔬果，實現「看起來好吃，吃起來才好吃」的目標。最後由藝康集團食品技師郎正康分享全方位鮮食工廠的衛生管控，並提出涵蓋生產設備、環境以及人員衛生的控制策略，指出衛生程序常見的挑戰及解方，幫助業者建立更全面的微生物防控體系，確保鮮食美味又安全！

食品工業發展研究所及藝康企業期盼透過本次論壇，促進業界間的經驗分享與合作，以更全面的方式推動生鮮即食食品的品質升級，為台灣食品安全與國際競爭力注入新動力。與會者反映熱烈，表示活動內容實用，提供了具體的參考策略，為鮮食產業的發展提供嶄新思路。

SOURCE 藝康台灣