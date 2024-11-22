2024年世界職業技術教育發展大會在天津舉行

本屆大會以「創新賦能未來 技能塑造人生」為主題，圍繞產教融合推動職業教育高質量發展、職業教育促進全球可持續發展、高技能人才培養的全球戰略與實踐、職業教育教師專業發展的實踐創新、職業教育與終身學習融合發展、職業教育質量保障體系構建等議題舉行了平行會議，與會嘉賓進行了深入交流討論。

1200餘位國內外代表出席會議，其中包括來自全球100多個國家和地區的600餘名境外嘉賓，覆蓋政府官員、駐華使節、國際組織和院校代表等。

大會期間，還成立了世界職業技術教育發展聯盟、頒發世界職業教育大獎、舉辦世界職業院校技能大賽冠軍總決賽、舉辦職業教育專題展、創設職業教育國際期刊。

聯合國教科文組織大會主席米庫列斯庫在視頻致辭中指出，聯合國教科文組織最近發布了《關於促進和平、人權和可持續發展的教育的建議書》，其首條建議是將職業技術教育作為變革的「催化劑」。她強調，與以往任何時候相比，技能將成為在當前日益複雜的環境中生存的通行證。

會議上指出，職業教育應順應時代發展的趨勢、堅守教育的本質、保持職業教育的特質，在時與勢中錨定發展坐標，在危與機中尋求創新突破，成為面向人人（Inclusive）、面向產業（Industry-oriented）、面向創新（Innovative）、面向智能（Intelligent）、面向國際（International）的「5I」教育。

為確保大會期間的志願服務工作順利進行，團市委從南開大學等9所高校共招募青年志願者1448名，涵蓋嘉賓註冊、會務、翻譯、媒體接待、醫療輔助等30餘個崗位。

SOURCE 《中國日報》