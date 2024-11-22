2024香港資訊及通訊科技獎表揚業界科技創新和應用

本年度香港資訊及通訊科技獎增設「最佳人工智能應用」獎，陳茂波表示，特區政府相信人工智能的巨大潛力，它是提升生產力和增強經濟競爭力的重要力量。政府一直在多個方面努力推動人工智能的發展，包括支持科研、培育初創企業、促進跨界和跨行業協作、吸引重點企業來港發展，以及建設相關基礎設施，包括超算中心等。

香港資訊及通訊科技獎旨在表揚及推廣優秀的本地資訊及通訊科技創新和應用，自二○○六年首辦以來，一直是本地業界的年度旗艦盛事，除給予得獎者鼓勵和肯定外，亦是得獎者再創新階、走進內地和海外市場的跳板。

這項年度盛事由數字政策辦公室舉辦，並獲八個籌辦機構、督導委員會、標準保證小組委員會、最終評審委員會、市場推廣小組委員會、各評審和支持機構及業界組織的協力支持，今屆賽事得以圓滿結束。最終評審委員會主席、嶺南大學校長秦泗釗教授向得獎者表示祝賀，並讚揚他們的創新解決方案為生活帶來無限可能，造福社會。

秦泗釗教授說：「在這個人工智能的時代，本屆新增設的『最佳人工智能應用獎』有助激發更多相關創新應用，使資訊及通訊科技緊跟時代步伐，持續發展。」他堅信教育、科技和人才的發展息息相關，並鼓勵各方創新思變，共創更好未來。

創新科技及工業局局長孫東教授在頒獎典禮上頒發獎座予八個獎項類別的大獎得主，嘉許他們的傑出表現。各大獎得主為：



獎項類別（籌辦機構） 大獎得主（作品名稱） 數碼娛樂大獎

（香港數碼娛樂協會） 天明娛樂有限公司

（阿佩隆） 金融科技大獎

（亞洲金融科技師學會) Evident Limited

（EVIDENT） 資訊科技初創企業大獎

（香港無線科技商會） 心腦歷情協會有限公司

（腦神經反饋人工智能系統（"NAMES"）） 商業方案大獎

（香港電腦學會） 海宏技術有限公司

（C-SMART智慧工地安全系統） 智慧生活大獎

（香港資訊科技商會） 力滔有限公司

（Savoir by EasyHear） 智慧出行大獎

（香港貨品編碼協會） 港鐵公司／香港科技大學

（鐵路營運客流量預測及規劃 以港鐵推動城市前行） 智慧市民大獎

（香港社會服務聯會） 香港基督教女青年會／聖雅各福群會／香港路德會社會服務處／匡智會

（香港賽馬會樂智通平台） 學生創新大獎

（香港教育城） 聖保羅男女中學（潘浠淳）

（藥倍安心）

另外，最終評審委員會有見「藥倍安心」能以運算思維有效解決問題，充分展現學生在資訊及通訊科技領域的優秀潛質，遂一致推薦聖保羅男女中學潘浠淳同學獲得「特別嘉許獎」，以示鼓勵和表彰其優異表現。獎項由秦教授向潘同學頒發。

得獎者及比賽的詳細資料已上載香港資訊及通訊科技獎網站（www.hkictawards.hk）。

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SOURCE 2024香港資訊及通訊科技獎