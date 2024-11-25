2024香港資訊及通訊科技獎「智慧出行獎」結果出爐

新聞提供者香港貨品編碼協會
25 11月, 2024, 17:43 CST
人工智能創新引領潮流 -「智慧出行大獎」得主勇奪「全年大獎」最高殊榮
香港2024年11月25日 /美通社/ -- 由香港貨品編碼協會(GS1 HK)籌辦、數字政策辦公室策動的2024香港資訊及通訊科技獎「智慧出行獎」頒獎典禮於11月22日順利舉行。該獎項設有智慧交通、智慧物流、智慧旅遊三個組別，經過初選評估及評審委員會的逐一面試審核，根據參賽者的表現頒發金、銀、銅獎及優異證書。此外，為了激發更多人工智能的創新應用，今年特別增設「最佳人工智能應用」獎，以表彰在相關領域中應用人工智能技術取得卓越成就的參賽作品。
今年的「智慧出行大獎」由港鐵公司聯合香港科技大學的「鐵路營運客流量預測及規劃 - 以港鐵推動城市前行」項目獲得，該項目同時獲得「智慧出行（智慧交通）金獎」及「最佳人工智能應用獎」；並榮獲由最終評審委員會從八個類別大獎中甄選出的「全年大獎」。項目應用大數據校準的數位孿生模型，預測在不同情況下港鐵網路的客流量，使營運團隊能及早規劃及執行相應的營運安排和管理措施。評審一致認為該模型出色地展示了如何將開放數據與港鐵的乘客數據相結合，以調整預測模型。這不僅能更準確地模擬活躍旅客的行為模式，還能自動更新，從而在面對突發情況時能夠及時做出更合適的出行安排，提升交通系統的效率，為整個社會帶來實質效益。
其他優秀得獎作品包括：結合工業機械人、機械視像程式、攝像頭及傳感器和控制軟件的智能中藥散劑包裝方案；以數碼技術連接倉庫管理系統的飛機零部件的一站式供應鏈管理平台；以及整合了先進的室內地圖和定位技術的無障礙導航智慧城市應用程式等等。獲獎作品請參閱下表。如欲了解更多作品詳情，請瀏覽網頁：https://www.gs1hk.org/SmartMobilityAward。
GS1 HK總裁林潔貽祝賀所有得獎者，並樂見本地企業積極應用人工智能技術，推動創新科技發展。她表示：「今年多數得獎者作品展現了高度創意，融入人工智能元素，並緊貼可持續發展的全球大趨勢，針對業界需求解決各種痛點，體現香港科技人才的成就和無限潛力。本會將一如既往地與政府及業界夥伴合作，以國際標準持續推動『Go Digital ‧ Go Green』，致力於將香港塑造成為一個世界級的智慧城市。」
2024香港資訊及通訊科技獎「智慧出行獎」得獎名單如下：(以英文公司 / 機構名稱字母順序排列)
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組別
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獎項
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機構名稱
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得獎項目
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智慧出行
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大獎
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港鐵公司 / 香港科技大學
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鐵路營運客流量預測及規劃 以港鐵推動城市前行
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智慧出行
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最佳人工智能應用獎
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港鐵公司 / 香港科技大學
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鐵路營運客流量預測及規劃 以港鐵推動城市前行
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智慧交通
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金獎
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港鐵公司 / 香港科技大學
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鐵路營運客流量預測及規劃 以港鐵推動城市前行
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銀獎
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香港特別行政區政府運輸署 / 快易通有限公司 / 奧雅納工程顧問
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不停車繳費系統「易通行」
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銅獎
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港鐵公司 / 香港應用科技研究院有限公司
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緊急通訊新突破：AI驅動的自然語言處理傳譯用於Tetra無線電中的應急即時通訊
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優異證書
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香港物流機械人研究中心有限公司 / 香港特別行政區政府渠務署
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不倒翁球形地下管道檢測機械人
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智慧物流
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金獎
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香港生產力促進局
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智能包裝@中藥
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金獎
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順豐供應鏈 - 香港及澳門 / 國泰航空有限公司
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Wing to Shelf Tracker
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銅獎
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百佳超級市場 / 極智嘉國際有限公司 / 卡車聯科技服務有限公司
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PNS網購物流中心
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優異證書
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裕利醫藥有限公司
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Automation Warehouse
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智慧旅遊
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金獎
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蜂圖科技有限公司
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CityGeni - 智慧城市應用程式，為旅客和市民提供無障礙導航
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銀獎
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Locolla Limited / WiTricity HK Limited
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LocoBike
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銅獎
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嶺勤科技有限公司
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Yoswit智能酒店系統
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優異證書
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攜程商旅控股(香港)有限公司
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數位商旅解決方案
有關得獎作品詳情，請瀏覽：https://www.gs1hk.org/sites/default/files/2024-11/SMA%202024%20booklet_single%20page_AW10%20%286%29_0.pdf
如欲了解「智慧出行獎」詳情，請瀏覽：https://www.gs1hk.org/SmartMobilityAward
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關於香港貨品編碼協會
香港貨品編碼協會(GS1 HK)於1989年由香港總商會成立，是GS1®環球組織的香港分會，提供全球供應鏈標準(包括產品編碼及條碼)及一系列相關平台、解決方案及服務，助企業數碼化，提升供應鏈透明度及效率、確保產品真確性、促進線上線下貿易及推動可持續價值鏈。
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GS1®是一家提供全球供應鏈標準的非牟利組織，總部位於比利時的首都布魯塞爾，擁有118個分會，遍及全球150個國家。網址：www.gs1hk.org。
SOURCE 香港貨品編碼協會
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