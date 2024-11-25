2024香港資訊及通訊科技獎「智慧出行獎」結果出爐

人工智能創新引領潮流 -「智慧出行大獎」得主勇奪「全年大獎」最高殊榮

香港2024年11月25日 /美通社/ -- 由香港貨品編碼協會(GS1 HK)籌辦、數字政策辦公室策動的2024香港資訊及通訊科技獎「智慧出行獎」頒獎典禮於11月22日順利舉行。該獎項設有智慧交通、智慧物流、智慧旅遊三個組別，經過初選評估及評審委員會的逐一面試審核，根據參賽者的表現頒發金、銀、銅獎及優異證書。此外，為了激發更多人工智能的創新應用，今年特別增設「最佳人工智能應用」獎，以表彰在相關領域中應用人工智能技術取得卓越成就的參賽作品。

今年的「智慧出行大獎」由港鐵公司聯合香港科技大學的「鐵路營運客流量預測及規劃 - 以港鐵推動城市前行」項目獲得，該項目同時獲得「智慧出行（智慧交通）金獎」及「最佳人工智能應用獎」；並榮獲由最終評審委員會從八個類別大獎中甄選出的「全年大獎」。項目應用大數據校準的數位孿生模型，預測在不同情況下港鐵網路的客流量，使營運團隊能及早規劃及執行相應的營運安排和管理措施。評審一致認為該模型出色地展示了如何將開放數據與港鐵的乘客數據相結合，以調整預測模型。這不僅能更準確地模擬活躍旅客的行為模式，還能自動更新，從而在面對突發情況時能夠及時做出更合適的出行安排，提升交通系統的效率，為整個社會帶來實質效益。