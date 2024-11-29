會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部榮獲2024年「世界領先綜合性度假村」稱號

會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部總裁兼首席執行官Steve Wolstenholme表示：「榮獲'世界領先綜合性度假村'稱號，是對我們團隊不懈奉獻及重塑奢華酒店服務願景的有力肯定。這份榮譽不僅是對我們過往成功的認可，更是對我們追求更大夢想的鞭策，激勵我們繼續為奢華綜合度假體驗樹立新標桿。」

世界旅游大獎被譽為「旅游業的奧斯卡」，旨在表彰全球旅游業各個領域的卓越成就。此次獲獎使會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部躋身世界頂級度假村行列，同時也進一步彰顯了越南作為全球領先旅游目的地的地位。

今年早些時候，在菲律賓馬尼拉舉行的2024年世界旅游大獎亞洲頒獎典禮上，會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部榮獲了「亞洲領先綜合性度假村」(Asia's Leading Fully Integrated Resort)稱號。此次在全球類別中再度獲獎，不僅是該度假村發展歷程的重要裡程碑，也是對其卓越品質的認可。

作為世界頂尖綜合度假勝地，會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部將攜手BMW Thaco Vietnam推出精彩的「假日悅享」(The Holiday Delights)系列活動。這一非凡假日體驗將包括：

節日亮燈儀式 （12月7日）：盛大的慶典，拉開節日季的序幕。

（12月7日）：盛大的慶典，拉開節日季的序幕。 聖誕市集 （12月20日至22日）：璀璨奪目的活動，包括寶馬汽車展覽與試駕、現場表演、美食攤位、葡萄酒品鑒、趣味游戲、購物攤位及手工藝禮品。

（12月20日至22日）：璀璨奪目的活動，包括寶馬汽車展覽與試駕、現場表演、美食攤位、葡萄酒品鑒、趣味游戲、購物攤位及手工藝禮品。 新年終極悅享慶典：覆蓋整個度假村的壯觀慶典，以主題餐飲、精彩表演和無盡的節日歡樂，優雅地迎接2025年的到來。

會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部坐落於越南中部的原始海岸線旁，毗鄰兩處聯合國教科文組織世界遺產——會安古鎮(Hoi An Ancient Town)和美山聖地(My Son Sanctuary)，完美融合了文化遺產與現代奢華。度假村不斷引領酒店業新風尚，為全球賓客提供難忘的體驗。

關於會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部

會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部是越南屢獲殊榮的豪華綜合度假村，坐落在綿延4公裡的原始海岸線上，毗鄰兩處聯合國教科文組織世界遺產——會安古鎮和美山聖地。這座迷人的海濱綜合度假村共有四家豪華酒店，其中包括兩家新世界品牌酒店——會安南岸新世界海灘度假酒店(New World Hoiana Beach Resort)和會安南岸新世界酒店(New World Hoiana Hotel)，以及會安南岸套房酒店(Hoiana Hotel & Suites)和會安南岸酒店式公寓(Hoiana Residences)，共提供1200多套客房。度假村還設有20家世界一流的餐廳和酒吧、越南一流的高爾夫球場——會安南岸高爾夫球俱樂部(Hoiana Shores Golf Club)（躋身世界百佳高爾夫球場）、亞洲最大的海灘俱樂部——NOX Beach Club，以及面積達2700平方米的兒童俱樂部Play。

SOURCE Hoiana Resort & Golf