新華絲路：片仔癀何以成為「2024外國人喜愛的中國品牌」？

北京2024年12月18日 /美通社/ -- 今年5月，上海舉行的中國品牌日晚會上，漳州片仔癀藥業股份有限公司（片仔癀），一家以醫藥制造為主業的中華老字號企業，成功入選「2024外國人喜愛的中國品牌」。片仔癀是怎麼做到的？

近年來，片仔癀始終秉承工匠精神，厚植中醫藥傳統文化，逐漸從一個「中華老字號」發展成「大國品牌」。

該公司的独家优势產品片仔癀擁有近500年傳承歷史，其傳統的制作工藝被列入國家級非物質文化遺產。片仔癀也被評為中國中藥名牌產品。

公司高度重視產品質量管理，建立了生產全過程质量內控體系，實現從原材料、中間品到成品全过程的有效質控。

此外，公司逐步建立了完善的技術創新體系，並與多所高校和科研機構共建研發平台，用現代科学詮釋片仔癀等中成藥，推動中醫藥現代化。

片仔癀產品已遠銷新加坡、泰國、馬來西亞、加拿大等多個國家和地區，連續多年位居中國中成藥單品種出口前列。

「一帶一路」倡議提出以來，片仔癀公司進一步推動產品走向國際市場，不斷深化中醫藥國際交流與合作，積極投身慈善事業等，用國際化語言講述中醫藥故事，推進中醫藥文化走向世界。

該公司相關負責人表示，未來將進一步深化中醫藥國際科技交流合作，讓片仔癀品牌在新時代煥發新機，為中醫藥走向全球化開创更加廣闊的空間。

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SOURCE 新華絲路