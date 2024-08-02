「2024 驚艷泰國旅遊展」8月10 - 11日於台北車站登場 為旅客帶來更多驚喜及旅遊優惠產品

此次旅展的主題「驚豔泰國：您的旅遊故事永不結束」，歡迎一起到泰國探索全新的旅遊體驗，為您留下一段深刻且難忘的回憶。活動另一主題為獨特而聞名世界的水燈節。基於展現泰國十分重視永續發展，以環保素材製作水燈。

舞台方面，為了展現泰國深具多元而豐富的文化特色，特別從泰國邀請專業舞蹈團，如泰國傳統表演、泰拳表演、當代泰國音樂演奏、泰國第一季《變裝皇后秀》冠軍的精采表演，與大家互動同樂的泰國BL/GL劇粉絲見面會。現場活動還有泰國南部的拉茶技藝、雨傘彩繪、泰式料理烹飪示範、泰式按摩體驗、泰國傳統服飾體驗、拍貼機體驗，讓參展人有如身臨其境的泰國風情。現場有抽獎活動，只要來攤位消費就能參加抽獎，如泰國大象褲、花襯衫、草藥鼻通等小紀念品，最大獎項有泰國機票及住宿卷。

泰國觀光局台北辦事處莎莉蔓處長表示，歡迎各位來參加「2024驚艷泰國旅遊展」的活動，共同歡樂及體驗泰國文化、美食、精彩表演。攤位邀請到多家旅行業者及航空公司，歡迎各位到泰國旅遊，體驗最道地的泰國風情。

誠摯歡迎大家8月10日至11日，上午11點至晚上7點30分至北車站一樓大廳，體驗泰式文化的風采，尋找泰國的魅力，共度美好時光！

SOURCE 泰國觀光局台北辦事處