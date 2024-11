【2024 ASH】 亞盛醫藥Bcl-2抑制劑APG-2575三項臨床研究入選，含1項口頭報告！

美國馬里蘭州羅克維爾市和中國蘇州2024年11月6日 /美通社/ -- 致力於在腫瘤等領域開發創新藥物的領先的生物醫藥企業——亞盛醫藥(6855.HK)今日宣佈,公司重點品種APG-2575(Lisaftoclax)共有3項臨床進展獲選第66屆美國血液學會(American Society of Hematology,ASH)年會,其中一項獲口頭報告。這是該品種的臨床進展連續第3年入選ASH年會。值得一提的是,今年公司四個品種(耐立克、APG-2575、APG-2449、APG-5918)有多項臨床和臨床前進展入選ASH年會展示及報告,並獲兩項口頭報告。

APG-2575(Lisaftoclax)是亞盛醫藥自主研發的、具全球best-in-class潛力的新型口服Bcl-2選擇性抑制劑,在多種血液腫瘤和實體瘤治療領域具備廣闊的治療潛力。亞盛醫藥將在此次ASH年會上,口頭報告該品種治療復發/難治(R/R)多發性骨髓瘤(MM)或免疫球蛋白輕鏈(AL)澱粉樣變性患者的I/II期臨床研究最新進展。此外,其聯合治療慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤(CLL/SLL)患者、骨髓增生異常綜合征(MDS)患者的最新數據也將以壁報展示形式公佈。

一年一度的ASH年會是全球血液學領域規模最大的國際學術盛會之一,全面涵蓋了血液疾病的病因研究和治療研究。第66屆ASH年會將於當地時間2024年12月7日至10日間在美國聖地亞哥以線下結合線上的形式舉行。

亞盛醫藥首席醫學官翟一帆博士表示:「APG-2575(Lisaftoclax)是全球第二個、國內首個看到明確療效、並進入關鍵註冊臨床階段的Bcl-2抑制劑,目前正在開展四項註冊III期臨床研究。該品種的多個臨床進展再次入選ASH年會報告,進一步體現APG-2575(Lisaftoclax)這一全球Best-in-class潛力品種在血液腫瘤領域強勁的治療潛力。此外,今年,公司四個重點品種有多項進展入選ASH年會展示及報告,充分顯現了公司的全球創新和開發實力。我們期待在後續會議期間與大家分享相關研究的詳實數據。未來,亞盛醫藥將進一步加速推進臨床開發,早日為患者帶來更多治療選擇。」

ASH 2024亞盛醫藥產品相關研究一覽:

展示形式 品種 摘要標題 編號 口頭報告 奧雷巴替尼 (HQP1351) Olverembatinib as Second-Line (2L) Therapy in Patients

(pts) with Chronic Phase-Chronic Myeloid Leukemia (CP-

CML) 奧雷巴替尼用於慢性期慢性髓細胞白血病(CP-CML)患

者的二線治療 480 APG-2575 (Lisaftoclax) Lisaftoclax (APG-2575) Combined with Novel Therapeutic

Regimens in Patients (pts) with Relapsed or Refractory

Multiple Myeloma (R/R MM) or Immunoglobulin Light-

Chain (AL) Amyloidosis Lisaftoclax(APG-2575)聯合新型治療方案用於復發/難

治性多發性骨髓瘤(R/R MM)或免疫球蛋白輕鏈

(AL)澱粉樣變性患者(pts) 1022 壁報展示 奧雷巴替尼 (HQP1351) Olverembatinib (HQP1351) Overcomes

Resistance/Intolerance to Asciminib and Ponatinib in

Patients (pts) with Heavily Pretreated Chronic-Phase

Chronic Myeloid Leukemia (CP CML): A 1.5-Year Follow-up

Update with Comprehensive Exposure-Response (E-R)

Analyses 奧雷巴替尼(HQP1351)可克服經深度治療的慢性期慢

性髓細胞白血病(CP CML)患者對Asciminib和

Ponatinib的耐藥/不耐受:來自1.5年隨訪的最新數據及

綜合暴露-反應(E-R)分析 3151 APG-2575 (Lisaftoclax) Lisaftoclax (APG-2575) Demonstrates Activity and Safety

When Given with Accelerated Ramp-up and then Combined

with Acalabrutinib or Rituximab in Patients (pts) with

Chronic Lymphocytic Leukemia/Small Lymphocytic

Lymphoma (CLL/SLL), Including Those with Prior Exposure

to Venetoclax Lisaftoclax(APG-2575)在快速劑量遞增給藥後與阿可替

尼或利妥昔單抗聯合治療在慢性淋巴細胞白血病/小淋

巴細胞淋巴瘤(CLL/SLL)患者中的安全性和抗腫瘤活

性,包括既往接受維奈克拉治療的患者 4614 APG-2575 (Lisaftoclax) Lisaftoclax (APG-2575), a Novel BCL-2 Inhibitor, in

Combination with Azacitidine in Treatment of Patients with

Myelodysplastic Syndrome (MDS) 新型Bcl-2抑制劑Lisaftoclax(APG-2575)聯合阿扎胞甘治療骨髓增生異常綜合征(MDS) 3202 奧雷巴替尼 + APG-2575 Safety and Efficacy of Olverembatinib (HQP1351) Combined

with Lisaftoclax (APG-2575) in Children and Adolescents

with Relapsed/Refractory Philadelphia Chromosome–

Positive Acute Lymphoblastic Leukemia (R/R Ph+ ALL): First

Report from a Phase 1 Study 奧雷巴替尼(HQP1351)聯合Lisaftoclax(APG-2575)

治療復發/難治性費城染色體陽性急性淋巴細胞白血病

(R/R Ph+ ALL)兒童及青少年患者的安全性和療性:一

項I期臨床研究的首次報告。 1443 奧雷巴替尼 (HQP1351) A Phase 2 Study of Olverembatinib for the Treatment of

Myeloid/Lymphoid Neoplasms with FGFR1

Rearrangement 一項評估奧雷巴替尼治療攜帶FGFR1基因重排的髓細

胞/淋巴細胞腫瘤的II期臨床研究 1781 奧雷巴替尼 (HQP1351) Olverembatinib 30 Mg Versus 40 Mg Every Other Day

(QOD) in Patients with Tyrosine Kinase Inhibitor (TKI)

Resistant or Intolerant Chronic-Phase Chronic Myeloid

Leukemia (CML-CP): A Multi-Center Propensity Score-

Matched Analysis 隔天一次(QOD)30mg較QOD 40mg奧雷巴替尼治

療酪氨酸激酶抑制劑(TKI)耐藥或不耐受的慢性期

慢性髓細胞白血病(CML-CP)患者:一項多中心傾向

得分匹配分析 4529 奧雷巴替尼 (HQP1351) Combination of Olverembatinib and VP Regimen for

Newly Diagnosed Adult Philadelphia Chromosome-

Positive Acute Lymphoblastic Leukemia 奧雷巴替尼聯合VP方案治療新診斷的費城染色體陽

性急性淋巴細胞白血病成人患者 1449 奧雷巴替尼 (HQP1351) Olverembatinib-Therapy in Patients with Accelerated-

Phase Chronic Myeloid Leukaemia: A Multi-Centre

Retrospective Study from China 奧雷巴替尼治療加速期慢性髓細胞白血病:一項在中

國開展的多中心回顧性研究 1767 奧雷巴替尼 (HQP1351) Olverembatinib-Based Therapy in Patients with

Philadelphia Chromosome-Positive Acute Leukemia: A

Multi-Centre Retrospective Study from China 基於奧雷巴替尼療法治療費城染色體陽性急性白血

病:一項在中國開展的多中心回顧性研究 4528 APG-2575 + APG-2449 APG-2449, a Novel Focal Adhesion Kinase (FAK) Inhibitor,

Exhibits Antileukemic Activity and Enhances Lisaftoclax

(APG-2575)-Induced Apoptosis in Acute Myeloid Leukemia

(AML) 新型局灶性黏附激酶(FAK)抑制劑APG-2449在急性髓

系白血病(AML)中顯示了抗白血病活性並強化了由

Lisaftoclax(APG-2575)誘導的細胞凋亡 4150 APG-5918 Embryonic Ectoderm Development (EED) Inhibitor APG-

5918 Demonstrates Robust Antitumor Activity in Preclinical

Models of T-Cell Lymphomas (TCLs) 胚胎外胚層發育蛋白(EED)抑制劑APG-5918在T細胞

淋巴瘤(TCL)臨床前模型中顯示了強效的抗腫瘤活性 1415 在線發佈 奧雷巴替尼 + APG-2575 Olverembatinib (HQP1351) in Combination with Lisaftoclax

Overcomes Venetoclax Resistance in Preclinical Model of

Acute Myeloid Leukemia (AML) 奧雷巴替尼(HQP1351)聯合Lisaftoclax(APG-2575)

可在急性髓系白血病(AML)臨床前模型中克服

Venetoclax耐藥 5777

APG-2575(Lisaftoclax)入選2024 ASH年會的研究摘要如下:(耐立克®入選ASH年會的摘要詳細信息參見同期發佈的另一篇新聞稿)

口頭報告

Lisaftoclax (APG-2575) Combined with Novel Therapeutic Regimens in Patients (pts) with Relapsed or Refractory Multiple Myeloma (R/R MM) or Immunoglobulin Light- Chain (AL) Amyloidosis

Lisaftoclax(APG-2575)聯合新型治療方案用於復發/難治性多發性骨髓瘤(R/R MM)或免疫球蛋白輕鏈(AL)澱粉樣變性患者(pts)

展示形式:口頭報告

摘要編號:1022

分會場:654. 多發性骨髓瘤:藥物療法:未來展望:用於治療多發性骨髓瘤的新藥和聯合療法

報告時間:

2024年12月9日,星期一,下午16:45(美國西部時間)

2024年12月10日,星期二,上午8:45(北京時間)

第一作者:梅奧醫學中心 Sikander Ailawadhi教授

核心要點:

研究背景 :

MM的特徵是異常漿細胞克隆增殖,導致破壞性骨病變、腎損傷、貧血和高鈣血症。MM的治療方法包括使用免疫調節劑、蛋白酶體抑制劑和抗CD38單克隆抗體,以達到疾病緩解的目的。

AL澱粉樣變性是一種細胞外錯誤折疊蛋白異常沉積於各器官並造成損害的疾病,主要治療策略是推遲器官功能障礙的時間或逆轉器官功能障礙。然而,許多患者在接受標準的三聯或四聯療法後會出現復發,這就需要採用具有新作用機制的其他療法。

APG-2575(Lisaftoclax)是一種新型Bcl-2抑制劑,在前期研究中顯示出很強的抗腫瘤活性。在此,我們報告了APG-2575(Lisaftoclax)聯合新型治療方案在R/R MM或R/R AL澱粉樣變性患者中的臨床試驗數據。

研究介紹 :這是一項多中心、開放性I/II期臨床研究。

入組患者和研究方法 :

符合條件的患者需 ECOG評分 ≤ 2,既往接受過≥ 1種治療,且器官功能正常。R/R AL澱粉樣變性患者已確診有症狀的器官受累。APG-2575(Lisaftoclax)每日口服,以28天為週期重複給藥。泊馬度胺、達雷妥尤單抗和來那度胺按說明書用法給藥。地塞米松 40 mg(20 mg,年齡>75歲)在28天週期的第1、8、15和22天給藥。

這項研究評估了APG-2575(Lisaftoclax)聯合泊馬度胺和地塞米松治療R/R MM患者(Pd;治療組A);聯合達雷妥尤單抗、來那度胺和地塞米松治療R/R MM患者(DRd;治療組B);聯合Pd方案治療R/R AL澱粉樣變性(治療組C)患者的安全性和有效性。

截至2024年5月29日,共有52例患者入組,其中包括42例R/R MM患者和10例AL澱粉樣變性患者。所有患者的年齡中位數(範圍)為 69.5(24-88)歲,其中 63.5%為男性,63.5%的患者年齡≥ 65 歲。入選患者既往均接受過深度治療,既往治療線數的中位數(範圍)為3(1-19)線。

在A組(n=35)中,APG-2575(Lisaftoclax)按指定劑量口服給藥:400mg(3例)、600mg(4例)、800mg(15例)、1,000mg(7例)和1,200mg(6例)。在B組(n=7)中,所有患者都接受了600mg APG-2575(Lisaftoclax)的治療。在 C 組(n=10)中,給藥劑量分別為400 mg(1例)、600 mg(4例)、800 mg(3例)和 1,000 mg(2例)。

療效數據 :

A 組31例可評估患者中,有3例(9.7%)達到了完全緩解(CR),7例(22.6%)達到很好的部分緩解 (VGPR),9例(29.0%)達到部分緩解 (PR)。總反應率(ORR)為61.3%(19例),10例(32.3%)達到≥ VGPR。

B組4例可評估患者中,有2例(50%)達到CR,2例(50%)達到≥ VGPR。

C組7例接受評估的患者中,1例(14.3%)達到CR,4例(57.1%)達到 VGPR,1例(14.3%)達到PR,5例(71.4%)達到≥ VGPR,ORR 為 85.7%(6例);2例獲得心臟反應。

安全性數據 :在49例被納入安全性評估的患者中,有34例(69.4%)報告了任何級別的APG-2575(Lisaftoclax)治療相關不良反應(TRAEs;發生率≥5%),包括中性粒細胞減少症(20.4%)、血小板減少(6.1%)、白細胞減少(10.2%)、噁心(16.3%)、腹脹(10.2%)、腹瀉(12.2%)和便秘(8.2%)。共有11例患者出現了≥3級的TRAEs,包括中性粒細胞減少(14.3%)和發熱性中性粒細胞減少(2%),3例患者出現了與APG-2575(Lisaftoclax)相關的嚴重AEs,分別為發熱性中性粒細胞減少、急性腎損傷和腹瀉伴電解質失衡(各1例)。在B組中,1例患者出現了劑量限制性毒性(QT間期延長)。藥代動力學分析表明,在3個治療組中,所有患者在接受所指定劑量的APG-2575(Lisaftoclax)聯合其它治療藥物治療時均未發生藥物相互作用(DDI)。

結論 :研究結果表明,APG-2575(Lisaftoclax)聯合Pd或DRd方案可提高R/R MM或AL澱粉樣變性患者的緩解深度。這些聯合療法顯示出良好的安全性,尤其是血液學不良反應方面,且無藥物相互作用。

壁報展示:

Lisaftoclax (APG-2575) Demonstrates Activity and Safety When Given With Accelerated Ramp-up and Then Combined With Acalabrutinib or Rituximab in Patients (pts) With Chronic Lymphocytic Leukemia/Small Lymphocytic Lymphoma (CLL/SLL), Including Those With Prior Exposure to Venetoclax

Lisaftoclax(APG-2575)在快速劑量遞增給藥後與阿可替尼或利妥昔單抗聯合治療在慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤(CLL/SLL)患者中的安全性和抗腫瘤活性,包括既往接受維奈克拉治療的患者

展示形式:壁報展示

摘要編號:4614

分會場:642. 慢性淋巴細胞白血病:臨床及流行病學研究:壁報展示III

報告時間:

2024年12月9日,星期一,下午18:00 – 20:00(美國西部時間)

2024年12月10日,星期二,上午10:00 – 12:00(北京時間)

第一作者: 丹娜法伯癌症研究院(Dana-Farber Cancer Institute)Matthew S. Davids博士

核心要點:

研究背景 :維奈克拉(ven)對Bcl-2的抑制是CLL治療的重大進展,但為減輕腫瘤溶解綜合征和藥物相互作用(DDI)風險而進行的5周劑量遞增給藥的治療方式亟待優化。APG-2575(Lisaftoclax)是一種在研的口服Bcl-2抑制劑,其半衰期短,可以做到每日劑量遞增給藥。

研究介紹 :本次公佈了APG-2575(Lisaftoclax)單藥或聯合阿可替尼或利妥昔單抗治療初治 (TN)、復發/難治性(R/R)或既往接受過維奈克拉(ven-treated)治療的CLL/SLL的最新臨床數據。

入組患者和研究方法 :

從2020年3月20日至2024年6月27日,共入組176例患者:單藥組46例;聯合利妥昔單抗組39例;聯合阿可替尼組91例。其中R/R占87.5%(154/176), TN占12.5%(22/176);中位(範圍)年齡63(34-80)歲;67%為男性;25.6% 伴有del(17p)和/或TP53突變;70.6% 伴有 IGHV未突變。

APG-2575(Lisaftoclax)的中位(範圍)持續治療時間分別為16.5(1-54;單藥組)個月,24(3-39;聯合利妥昔單抗組)個月和27(1-43;聯合阿可替尼組)個月。在R/R患者中,先前的中位(範圍)治療線數為2(1-15),14例(9%)患者曾接受過維奈克拉治療。既往接受過維奈克拉治療的患者中位(範圍)年齡為65歲(51-78歲),79%為男性。

在可評估的患者中,50%的患者有del(17p),36%的患者有TP53突變,64%的患者有del(11q),38%的患者有複雜的核型(≥3種異常),92%的患者有未突變的IGHV;57%的患者既往未接受過BTK抑制劑治療;既往治療的中位數(範圍)線數為3(1-6)。

患者每天單獨口服APG-2575(Lisaftoclax)或與阿可替尼(持續治療)/利妥昔單抗(6個療程)聯合治療,每28天為一療程。APG-2575(Lisaftoclax)採用4-6天每天梯度遞增給藥的方式,從20mg開始,4-6天後可達到最終的目標劑量(400、600或800 mg)。聯合治療組中的患者從第1週期的第8天(C1D8)開始加入阿可替尼或利妥昔單抗治療,直至進展或第24個週期實現完全緩解(CR)或者觀察到不可耐受的毒性。

療效數據 :

在87例接受APG-2575(Lisaftoclax)聯合阿可替尼治療的患者中,ORR為96.6%,中位緩解持續時間(DOR; 95% CI, 23-NR)和中位無進展生存期(PFS; 95% CI, 34-NR)均未達到。12個月和18個月的PFS率分別為89%和86%。

聯合阿可替尼治療組中,有14例曾接受過維奈克拉治療:

其中9例在既往維奈克拉治療中進展,3例在完成維奈克拉治療後復發,2例因維奈克拉不耐受而停藥。中位(範圍)治療持續時間為16(3-25)個月。安全性與其他研究隊列相似。

在既往接受過維奈克拉治療的患者中,ORR為85.7%(12/14);

在既往接受過維奈克拉但未接受過BTK抑制劑治療的患者中,ORR為100%(8/8);

在既往接受過維奈克拉和BTK抑制劑治療的患者中,ORR為66.7%(4/6);

中位DOR和PFS未達到。12個月和18個月的PFS率分別為84%和73%。

安全性數據 :

各隊列TEAEs的發生率和嚴重程度相似。

所有隊列中常見的(>10%)任意級別TEAEs 為中性粒細胞減少(59例[33.5%])、腹瀉(38例[21.6%])、貧血(27例[15.3%])和血小板減少(26例[14.8%])。 ≥3級TEAEs在單藥組、聯合利妥昔單抗組和聯合阿可替尼組中分別為中性粒細胞減少15例(32.6%)、10例(25.6%)和22例(24%),貧血10例(21.7%)、5例(12.8%)和12例(13.2%)。綜合E‑R分析表明,APG-2575(Lisaftoclax)作為單藥治療或聯合阿可替尼或利妥昔單抗治療時有相似的全身暴露;APG-2575(Lisaftoclax)與阿可替尼或利妥昔單抗聯合使用時無DDI。

沒有與APG-2575(Lisaftoclax)相關的TRAEs導致停藥。44例(95.7%)接受單藥治療的患者停止了治療。主要停藥原因是疾病進展(41 例[23.3%])和 AE( 13 例[7.4%] );9例(5.1%)患者撤回知情同意;7例(4%)在第24個週期及以後獲得完全緩解或MRD陰性;死亡5例(2.8%);18例(10.2%)因其他原因停藥。5例(2.8%)接受APG-2575(Lisaftoclax)治療的患者觀察到臨床(n=2)和實驗室(n=3)TLS(根據Howard/Cairo-Bishop標準),這些患者迅速恢復並繼續安全接受APG-2575(Lisaftoclax)治療。

結論 :此次研究數據表明,APG-2575(Lisaftoclax)聯合阿可替尼對既往接受過維奈克拉治療的患者有效,包括在維奈克拉治療中進展的患者。這項隨訪時間較長的更新分析顯示,在接受APG-2575(Lisaftoclax)單藥治療/聯合治療的初治或R/R CLL/SLL患者中未觀察到DDI或新的安全性問題。我們會繼續積累既往接受過維奈克拉治療的患者數據來進一步證實這一鼓舞人心的結果。APG-2575(Lisaftoclax)的全球註冊III期臨床研究目前正在入組中。

Lisaftoclax (APG-2575), a Novel BCL-2 Inhibitor, in Combination with Azacitidine in Treatment of Patients with Myelodysplastic Syndrome (MDS)

新型Bcl-2抑制劑Lisaftoclax(APG-2575)聯合阿扎胞甘治療骨髓增生異常綜合征(MDS)

展示形式:壁報展示

摘要編號:3202

分會場:637. 骨髓增生異常綜合征:臨床及流行病學研究:壁報展示II

報告時間:

2024年12月8日,星期日,下午18:00 – 20:00(美國西部時間)/

2024年12月9日,星期一,上午10:00 – 12:00(北京時間)

第一作者:王華鋒教授,浙江大學醫學院附屬第一醫院

核心要點:

研究背景 :去甲基化藥物(HMA)仍然是高危MDS的標準治療,但臨床療效欠佳。而HMA治療失敗/耐藥的MDS患者,預後很差,這些高危MDS患者亟需新的治療方案。

研究介紹 :臨床前數據顯示,新型的Bcl-2抑制劑APG-2575(Lisaftoclax)與HMA聯合可協同誘導AML和MDS腫瘤細胞的凋亡。此次會議報告的是一項Ib/II期臨床試驗的安全性和有效性隨訪數據,重點評估APG-2575(Lisaftoclax)聯合阿扎胞甘治療成人MDS患者的療效。

入組患者和研究方法 :

該研究納入高危MDS患者(IPSS-R評分> 3.5;骨髓原始細胞>5%),包括初治(TN)和R/R MDS患者。APG-2575(Lisaftoclax)使用指定劑量(400mg, 600mg或800mg),每天一次,第1天至第14天使用;在第1天至第7天聯合使用阿扎胞甘(75mg /m 2 /天),每28天為一個治療週期。在第一個治療週期中,APG-2575(Lisaftoclax)採用每日劑量遞增方案以預防腫瘤溶解綜合征(TLS)。該研究的主要目的是評估此聯合療法治療MDS患者的有效性和安全性,並確定APG-2575(Lisaftoclax)的推薦III期劑量。根據2006年國際工作組(IWG)標準評估完全緩解(CR)和骨髓完全緩解率(mCR)。

/天),每28天為一個治療週期。在第一個治療週期中,APG-2575(Lisaftoclax)採用每日劑量遞增方案以預防腫瘤溶解綜合征(TLS)。該研究的主要目的是評估此聯合療法治療MDS患者的有效性和安全性,並確定APG-2575(Lisaftoclax)的推薦III期劑量。根據2006年國際工作組(IWG)標準評估完全緩解(CR)和骨髓完全緩解率(mCR)。 截至2024年7月1日,共有49例患者入組:8例為R/R MDS(APG-2575 [Lisaftoclax] 600 mg [n = 5]和800 mg [n = 3]),41例為TN MDS(APG-2575 [Lisaftoclax] 400 mg [n = 16]、600 mg [n = 23]和800 mg [n = 2])。中位(範圍)年齡為66(22-83)歲,55.1%的患者為男性。IPSS-R風險分級為中危(12/49[24.5%])、高危(24/49[49.0%])和極高危(13/49[26.5%])。39例有基因突變譜數據的患者中,9例(23.1%)有TP53突變;11例(28.2%)有TET2突變;10例(25.6%)有ASXL1突變;10例(25.6%)有RUNX1突變。基線時,70.8%的患者報告了≥3級貧血;54.2%報告了≥3級中性粒細胞減少;45.8%報告了≥3級血小板減少症。

療效數據 :4例(8.2%)患者曾因不良事件引起APG-2575(Lisaftoclax)減量。60天死亡率和TLS發生率均為0。在8例R/R MDS患者中,中位治療時間(DOT)為3.2(1.2-9.4)個月。總反應率(ORR = CR[12.5%] +mCR[62.5%])為75.0%(95% CI, 34.9-96.8)。在40例可評估療效的TN MDS患者中,中位DOT為4.5(0.5-12.1)個月;根據IWG 2006標準,ORR率為77.5%(95% CI, 61.5-89.2),CR率為25.0%。此外,23例接受APG-2575(Lisaftoclax)600 mg聯合阿扎胞甘治療的TN MDS患者中,ORR和CR率分別為73.9%和30.4%;由於這些患者的中位治療時間相對較長(6.01個月),我們根據IWG 2023標準進行了進一步分析,復合CR率(CR 2023 = CR [52.2%] + CR L [17.4%])為69.6%,中位達到CR時間(範圍)為2.84(1.1-8.7)個月。中位無進展生存期和中位總生存期均未達到。

安全性數據 :

所有接受APG-2575(Lisaftoclax)聯合阿扎胞甘治療的患者均報告了治療中出現的不良事件(TEAEs),其中93.8%為≥3級不良事件,35.4%為嚴重不良事件。常見的≥3級非血液學TEAEs(發生率≥10%)包括肺炎(24.4%)和低鉀血症(10.2%)。常見的≥3級血液學TEAEs包括白細胞計數減少(75.5%)、中性粒細胞減少(69.4%)、血小板減少(65.3%)、貧血(24.5%)和發熱性中性粒細胞減少(18.4%)。

46.9%的患者報告≥3級感染,其中26.5%與治療相關。11例(22.4%)患者發生了因不良事件導致的週期間治療延遲,中位延遲時間(範圍)為12(1-63)天。

共有95.9%的患者報告了與治療相關的不良事件(TRAEs),其中87.8%為≥3級AEs,28.6%為嚴重AEs。常見的≥3級血液學TRAEs包括白細胞計數減少(71.4%)、中性粒細胞減少(65.3%)、血小板減少(65.3%)、貧血(20.4%)和發熱性中性粒細胞減少(12.2%)。

結論:以上臨床數據表明,APG-2575(Lisaftoclax)聯合阿扎胞甘在高危TN或R/R MDS患者治療中具有重要作用。該聯合治療呈現良好的有效性和耐受性,60天死亡率為0,需要APG-2575(Lisaftoclax)減量的患者少,感染率低,支持該聯合治療在高風險MDS患者的進一步臨床開發。

關於亞盛醫藥

亞盛醫藥是一家綜合性的全球生物醫藥企業,致力於研發創新藥,以解決腫瘤等領域全球患者尚未滿足的臨床需求。2019年10月28日,公司在香港聯交所主板掛牌上市,股票代碼:6855.HK。

亞盛醫藥已建立豐富的創新藥產品管線,包括抑制Bcl-2、IAP 或 MDM2-p53 等細胞凋亡通路關鍵蛋白的抑制劑;新一代針對癌症治療中出現的激酶突變體的抑制劑等,為全球唯一在細胞凋亡通路關鍵蛋白領域均有臨床開發品種的創新公司。目前公司已在中國、美國、澳大利亞及歐洲開展40多項臨床試驗,其中包括13項註冊臨床研究(已完成/進行中/擬啟動)。

用於治療慢性髓細胞白血病的核心品種耐立克曾獲中國國家藥品監督管理局新藥審評中心(CDE)納入優先審評和突破性治療品種,並已在中國獲批,是公司的首個上市品種。目前,耐立克已被成功納入《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》。該品種還獲得了美國FDA快速通道資格、孤兒藥資格認定以及歐盟孤兒藥資格認定。

截至目前,公司共有4個在研新藥獲得16項FDA和1項歐盟孤兒藥資格認定,2項FDA快速通道資格以及2項FDA兒童罕見病資格認證。憑借強大的研發能力,亞盛醫藥已在全球範圍內進行知識產權佈局,並與武田、默沙東、阿斯利康、輝瑞、信達等領先的生物製藥公司,以及MD安德森癌症中心(MD Anderson Cancer Center)、梅奧醫學中心(Mayo Clinic)、丹娜法伯癌症研究院(Dana-Farber Cancer Institute)、美國國家癌症研究所(NCI)和密西根大學等學術機構達成全球合作關係。

亞盛醫藥已構建在原創新藥研發與臨床開發領域經驗豐富的國際化人才團隊,以及成熟的商業化生產與市場營銷團隊。亞盛醫藥將不斷提高研發能力,加速推進公司產品管線的臨床開發進度,真正踐行「解決中國乃至全球患者尚未滿足的臨床需求」的使命,以造福更多患者。

前瞻性聲明

本文所作出的前瞻性陳述僅與本文作出該陳述當日的事件或資料有關。除法律規定外,於作出前瞻性陳述當日之後,無論是否出現新資料、未來事件或其他情況,我們並無責任更新或公開修改任何前瞻性陳述及預料之外的事件。請細閱本文,並理解我們的實際未來業績或表現可能與預期有重大差異。本文內所有陳述乃本文章刊發日期作出,可能因未來發展而出現變動。

