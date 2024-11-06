【2024 ASH】七連冠！耐立克攜多項研究第七次入選，其中1項獲口頭報告

美國馬里蘭州羅克維爾市和中國蘇州2024年11月6日 /美通社/ -- 致力於在腫瘤等領域開發創新藥物的領先的生物醫藥企業——亞盛醫藥（6855.HK）今日宣佈，公司原創1類新藥奧雷巴替尼（商品名：耐立克）有多項臨床進展獲選第66屆美國血液學會（American Society of Hematology，ASH）年會，其中1項獲口頭報告。這是該品種的臨床進展連續第7年入選ASH年會口頭報告，充分體現國際血液學界對其療效和安全性的認可。值得一提的是，今年，公司四個品種（耐立克、APG-2575、APG-2449、APG-5918）有多項臨床和臨床前進展入選ASH年會展示及報告，並獲兩項口頭報告。

耐立克是亞盛醫藥自主研發的全球層面best-in-class潛力藥物，為中國首個獲批上市的第三代BCR:ABL抑制劑，該品種在中國的商業化推廣由亞盛醫藥和信達生物共同負責。公司將在此次ASH年會上，口頭報告其用於慢性期慢性髓細胞白血病（CP-CML）患者二線治療的研究最新進展，該研究主要研究者為武漢協和醫院黎緯明教授。此外，耐立克海外臨床研究的最新進展、以及該品種聯合公司另一重磅品種Bcl-2抑制劑APG-2575（lisaftoclax）治療復發/難治性（R/R）費城染色體陽性急性淋巴細胞白血病（Ph+ ALL）兒童患者的研究數據也將以壁報展示形式公佈。

一年一度的ASH年會是全球血液學領域規模最大的國際學術盛會之一，全面涵蓋了血液疾病的病因研究和治療研究。第66屆ASH年會將於當地時間2024年12月7日至10日間在美國聖地亞哥以線下結合線上的形式舉行。

亞盛醫藥首席醫學官翟一帆博士表示：「今年將是耐立克連續第7年在ASH年會上展示最新臨床進展，又一次刷新其口頭報告連續入選記錄，體現了國際血液學界對耐立克這一全球層面best-in-class潛力藥物的巨大認可。此外，今年，公司四個重點品種有多項進展入選ASH年會展示及報告，充分顯現了公司的全球創新和開發實力。我們期待在後續會議期間與大家分享相關研究的詳實數據。未來，亞盛醫藥將進一步加速推進臨床開發，早日為患者帶來更多治療選擇。」

ASH 2024亞盛醫藥產品相關研究一覽：

展示形式 品種 摘要標題 編號 口頭報告 奧雷巴替尼 （HQP1351） Olverembatinib as Second-Line (2L) Therapy in Patients

(pts) with Chronic Phase-Chronic Myeloid Leukemia (CP-

CML) 奧雷巴替尼用於慢性期慢性髓細胞白血病（CP-CML）患

者的二線治療 480 APG-2575 （Lisaftoclax） Lisaftoclax (APG-2575) Combined with Novel Therapeutic

Regimens in Patients (pts) with Relapsed or Refractory

Multiple Myeloma (R/R MM) or Immunoglobulin Light-

Chain (AL) Amyloidosis Lisaftoclax（APG-2575）聯合新型治療方案用於復發/難

治性多發性骨髓瘤（R/R MM）或免疫球蛋白輕鏈

（AL）澱粉樣變性患者（pts） 1022 壁報展示 奧雷巴替尼 （HQP1351） Olverembatinib (HQP1351) Overcomes Resistance/Intolerance to Asciminib and Ponatinib in

Patients (pts) with Heavily Pretreated Chronic-Phase

Chronic Myeloid Leukemia (CP CML): A 1.5-Year Follow-up

Update with Comprehensive Exposure-Response (E-R)

Analyses 奧雷巴替尼（HQP1351）可克服經深度治療的慢性期慢

性髓細胞白血病（CP CML）患者對Asciminib和

Ponatinib的耐藥/不耐受：來自1.5年隨訪的最新數據及

綜合暴露-反應（E-R）分析 3151 APG-2575 （Lisaftoclax） Lisaftoclax (APG-2575) Demonstrates Activity and Safety

When Given with Accelerated Ramp-up and then Combined

with Acalabrutinib or Rituximab in Patients (pts) with

Chronic Lymphocytic Leukemia/Small Lymphocytic

Lymphoma (CLL/SLL), Including Those with Prior Exposure

to Venetoclax Lisaftoclax（APG-2575）在快速劑量遞增給藥後與阿可替

尼或利妥昔單抗聯合治療在慢性淋巴細胞白血病/小淋

巴細胞淋巴瘤（CLL/SLL）患者中的安全性和抗腫瘤活

性，包括既往接受維奈克拉治療的患者 4614 APG-2575 （Lisaftoclax） Lisaftoclax (APG-2575), a Novel BCL-2 Inhibitor, in

Combination with Azacitidine in Treatment of Patients with

Myelodysplastic Syndrome (MDS) 新型Bcl-2抑制劑Lisaftoclax（APG-2575）聯合阿扎胞甘

治療骨髓增生異常綜合征（MDS） 3202 奧雷巴替尼 + APG-2575 Safety and Efficacy of Olverembatinib (HQP1351) Combined

with Lisaftoclax (APG-2575) in Children and Adolescents

with Relapsed/Refractory Philadelphia Chromosome–

Positive Acute Lymphoblastic Leukemia (R/R Ph+ ALL): First

Report from a Phase 1 Study 奧雷巴替尼（HQP1351）聯合Lisaftoclax（APG-2575）

治療復發/難治性費城染色體陽性急性淋巴細胞白血病（R/R Ph+ ALL）

兒童及青少年患者的安全性和療性：一

項I期臨床研究的首次報告。 1443 奧雷巴替尼 （HQP1351） A Phase 2 Study of Olverembatinib for the Treatment of

Myeloid/Lymphoid Neoplasms with FGFR1

Rearrangement 一項評估奧雷巴替尼治療攜帶FGFR1基因重排的髓細

胞/淋巴細胞腫瘤的II期臨床研究 1781 奧雷巴替尼 （HQP1351） Olverembatinib 30 Mg Versus 40 Mg Every Other Day

(QOD) in Patients with Tyrosine Kinase Inhibitor (TKI)

Resistant or Intolerant Chronic-Phase Chronic Myeloid

Leukemia (CML-CP): A Multi-Center Propensity Score-

Matched Analysis 隔天一次（QOD）30mg較QOD 40mg奧雷巴替尼治

療酪氨酸激酶抑制劑（TKI）耐藥或不耐受的慢性期

慢性髓細胞白血病（CML-CP）患者：一項多中心傾向

得分匹配分析 4529 奧雷巴替尼 （HQP1351） Combination of Olverembatinib and VP Regimen for

Newly Diagnosed Adult Philadelphia Chromosome-

Positive Acute Lymphoblastic Leukemia 奧雷巴替尼聯合VP方案治療新診斷的費城染色體陽

性急性淋巴細胞白血病成人患者 1449 奧雷巴替尼 （HQP1351） Olverembatinib-Therapy in Patients with Accelerated-

Phase Chronic Myeloid Leukaemia: A Multi-Centre

Retrospective Study from China 奧雷巴替尼治療加速期慢性髓細胞白血病：一項在中

國開展的多中心回顧性研究 1767 奧雷巴替尼 （HQP1351） Olverembatinib-Based Therapy in Patients with

Philadelphia Chromosome-Positive Acute Leukemia: A

Multi-Centre Retrospective Study from China 基於奧雷巴替尼療法治療費城染色體陽性急性白血

病：一項在中國開展的多中心回顧性研究 4528 APG-2575 + APG-2449 APG-2449, a Novel Focal Adhesion Kinase (FAK) Inhibitor,

Exhibits Antileukemic Activity and Enhances Lisaftoclax

(APG-2575)-Induced Apoptosis in Acute Myeloid Leukemia

(AML) 新型局灶性黏附激酶（FAK）抑制劑APG-2449在急性髓

系白血病（AML）中顯示了抗白血病活性並強化了由

Lisaftoclax（APG-2575）誘導的細胞凋亡 4150 APG-5918 Embryonic Ectoderm Development (EED) Inhibitor APG-

5918 Demonstrates Robust Antitumor Activity in Preclinical

Models of T-Cell Lymphomas (TCLs) 胚胎外胚層發育蛋白（EED）抑制劑APG-5918在T細胞

淋巴瘤（TCL）臨床前模型中顯示了強效的抗腫瘤活性 1415 在線發佈 奧雷巴替尼 + APG-2575 Olverembatinib (HQP1351) in Combination with Lisaftoclax

Overcomes Venetoclax Resistance in Preclinical Model of

Acute Myeloid Leukemia (AML) 奧雷巴替尼（HQP1351）聯合Lisaftoclax（APG-2575）

可在急性髓系白血病（AML）臨床前模型中克服

Venetoclax耐藥 5777

耐立克入選2024 ASH年會的主要研究摘要如下：（APG-2575入選ASH年會的摘要詳細信息參見同期發佈的另一篇新聞稿）

口頭報告

Olverembatinib as Second-Line (2L) Therapy in Patients (pts) with Chronic Phase-Chronic Myeloid Leukemia (CP-CML)

奧雷巴替尼用於慢性期慢性髓細胞白血病（CP-CML）患者的二線治療

展示形式：口頭報告

摘要編號：480

分會場：632. 慢性髓細胞白血病：新型藥物的臨床應用

報告時間：

2024年12月8日，星期日，上午9:30 - 11:00（美國西部時間）

2024年12月9日，星期一；凌晨1:30 – 3:30（北京時間）

第一作者：武漢協和醫院 黎緯明教授

核心要點：

研究背景 ：奧雷巴替尼是第三代酪氨酸激酶抑制劑（TKI），在耐藥和（或）不耐受至少2種TKI或伴有T315I突變的CML患者中顯示出突出的療效和良好的安全性。本研究旨在評估奧雷巴替尼二線治療無T315I突變的CP-CML患者的療效和安全性。

研究介紹 ：這是一項針對既往使用過一種TKI治療後耐藥或不耐受（包括伊馬替尼、氟馬替尼、尼洛替尼及達沙替尼等）的CML-CP患者的開放性、單臂、多中心臨床研究，旨在評估隔日口服40mg奧雷巴替尼在一種TKI治療耐藥/不耐受的非T315I 突變CML-CP患者中的療效、安全性及患者生活質量。

入組患者和研究方法 ： 截至2024年7月29日，共入組非T315I 突變的CML-CP 患者42例。奧雷巴替尼採用隔日給藥（QOD）的方式，28天為一個週期。

療效數據 ：

截至2024年7月29日，33例（78.6%）患者接受了至少1次療效評估，28例（66.7%）接受了至少2次療效評估，23例（54.8%）接受了至少3次療效評估。3例患者尚未進行首次療效評估。

至截止日期，75.0%（24/32）的患者獲完全細胞遺傳學反應（CCyR），40.6%（13/32）獲主要分子學反應（MMR）。第6、9、12、18個週期評估的CCyR率和MMR率分別為53.4%和28.6%、64.8%和32.5%、69.1%和32.5%、77.7%和43.9%，提示療效隨用藥時間延長而改善。

在32例療效可評估的患者中，有23例曾以第二代TKI作為一線治療，其中19例（82.68%）獲CCyR，10例（43.5%）獲MMR；在既往接受伊馬替尼治療的9例患者中，5例獲CCyR（55.6%)，3例獲MMR（33.3%）。

安全性數據 ：中位（區間）治療時間16.0（1 ~ 18）個月。共有37例（88.1%）患者發生了任何級別的治療相關不良事件（TRAEs），其中19例（45.2%）發生了≥3級TRAEs，5例（11.9%）發生了與奧雷巴替尼相關的嚴重不良事件（SAEs）。非血液學TRAEs包括皮膚色素沉著（38.1%）、高尿酸血症（23.8%）和肌酸磷酸激酶升高（21.4%）。TRAE多為1 ~ 2級。≥3級血液學不良反應包括血小板減少（38.1%）、中性粒細胞減少（21.4%）和貧血（7.1%）。與奧雷巴替尼可能相關的任何級別心血管事件包括高血壓（4.8%）和房性心動過速（2.4%），所有這些事件均為1級或2級。奧雷巴替尼相關SAEs包括血小板計數減少（7.1%）、貧血、骨髓抑制和發熱（各2.4%）。無死亡報告。

結論 ：奧雷巴替尼可能為二線CP-CML患者提供一種安全有效的治療選擇，尤其是對於一線使用二代TKIs治療失敗的患者。

壁報展示：

Olverembatinib (HQP1351) Overcomes Resistance/Intolerance to Asciminib and Ponatinib in Patients (pts) with Heavily Pretreated Chronic-Phase Chronic Myeloid Leukemia (CP CML): A 1.5-Year Follow-up Update with Comprehensive Exposure-Response (E-R) Analyses

奧雷巴替尼（HQP1351）可克服經深度治療的慢性期慢性髓細胞白血病（CP CML）患者對Asciminib和Ponatinib的耐藥/不耐受：來自1.5年隨訪的最新數據及綜合暴露-反應（E-R）分析

展示形式：壁報展示

摘要編號：3151

分會場：632. 慢性髓細胞白血病：臨床及流行病學研究：壁報展示II

報告時間：

2024年12月8日，星期日，下午6:00 - 8:00（美國西部時間）

2024年12月9日，星期一，上午10:00 - 12:00（北京時間）

第一作者：MD安德森癌症中心（MD Anderson Cancer Center） Elias Jabbour教授

核心要點：

研究介紹 ：對第三代（3G）TKI Ponatinib和/或Asciminib（一種特異性靶向ABL 肉豆蔻酰 （STAMP）的抑制劑）耐藥/不耐受的CP-CML患者亟需新的治療選擇。奧雷巴替尼是一種耐受性良好的TKI，具有克服其他TKI耐藥的潛力，本次更新介紹了奧雷巴替尼在反覆經治的CP-CML患者中的療效和安全性數據。

入組患者和研究方法 ：

入組條件為既往接受過≥2種TKIs和/或一種STAMP抑制劑治療、入組時器官功能良好、且既往治療未達到MMR的成人CP-CML患者。

截至2024年7月28日，共有67例CP-CML患者入組，中位（範圍）隨訪時間為74.3（0.1-217.1）周；中位（範圍）年齡為50（21-80）歲；其中38 （56.7%）例患者為男性。

這些患者被隨機分配到奧雷巴替尼治療組，隔天口服一次(QOD)，28天為一個週期，劑量為30,40或50mg。同時根據T315I突變狀態進行分層，並進行全面的E-R分析。

療效數據 ：

共60例患者療效可評估，所有患者均為基線時無療效。其中35例（58.3%）患者入組治療後達到CCyR，29/64（45.3%）例達到MMR。12個月時，整體MMR率為61.4%（27/44），其中T315I突變患者的CCyR率為66.7%，而沒有T315I突變患者的CCyR率為54.8%，MMR率分別為50.0%和43.5%。

在28例Ponatinib治療失敗的細胞遺傳學反應可評估的CP-CML患者中，有15例（53.6%）達到CCyR，23例既往Ponatinib耐藥患者的CCyR率為52.2%（12/23），4例既往Ponatinib不耐受患者的CCyR率為75.0%（3/4）。30例先前接受過Ponatinib治療的分子學緩解可評估患者中，共有40.0%（12/30）達到MMR，其中23例既往Ponatinib耐藥患者的MMR率為47.8%（11/23），既往6例Ponatinib不耐受患者的MMR率為16.7%（1/6）, 所有患者均為基線時無療效。

在Asciminib治療失敗的可評估患者中，37.5%（6/16）達到CCyR，30%（6/20）達到MMR，其中既往Asciminib耐藥的患者的CCyR率為30.8%（4/13）、MMR率為26.7%（4/15）；既往Asciminib不耐受患者的CCyR率為50.0%（1/2 )，MMR率為25.0%（1/4) ，所有患者均為基線時無療效。

先前同時接受過Ponatinib和Asciminib治療患者的CCyR率和MMR率分別為30%和25%，所有患者均為基線時無療效。

安全性數據 ：在66例患者中，62（93.9%）例報告了任何級別的治療期間出現的不良事件（TEAEs），其中44（66.7%）例經歷了≥3級的TEAEs。共60（90.9%）例報告了任何級別的與治療相關的不良事件（TRAEs），常見TRAEs（發生率≥20%）為肌酸激酶升高（37.9%）、血小板減少（24.2%）和谷丙轉氨酶升高（22.7%）。

結論 ：奧雷巴替尼耐受性良好，在反覆經治的CP-CML患者中顯示出顯著而持久的抗白血病活性。目前註冊III期研究正在招募中。

Safety and Efficacy of Olverembatinib (HQP1351) Combined with Lisaftoclax (APG-2575) in Children and Adolescents with Relapsed/Refractory Philadelphia Chromosome–Positive Acute Lymphoblastic Leukemia (R/R Ph+ ALL): First Report from a Phase 1 Study

奧雷巴替尼（HQP1351）聯合Lisaftoclax（APG-2575）治療復發/難治性費城染色體陽性急性淋巴細胞白血病（R/R Ph+ ALL）兒童及青少年患者的安全性和療效：一項I期臨床研究的首次報告。

展示形式：壁報展示

摘要編號：1443

分會場：613. 急性淋巴細胞白血病：同種移植以外的療法：壁報展示I

報告時間：2024年12月7日，星期六，下午5:30 - 7:30（美國西部時間）/ 2024年12月8日，星期日，上午9:30 - 11:30（北京時間）

第一作者： 中國醫學科學院血液病醫院 張婧嫽教授

核心要點：

研究背景 ：奧雷巴替尼是新型三代TKI，具有良好耐受性，並在已接受深度治療的CP-CML患者中（無論是否有T315I突變）表現出強大且持久的抗白血病活性。Lisaftoclax是一種新型Bcl-2抑制劑，在多種血液惡性腫瘤中顯示出抗腫瘤效果。目前，R/R Ph+ ALL兒童患者尚無有效治療選擇。本研究旨在探索奧雷巴替尼單藥或聯合Lisaftoclax在R/R Ph+ ALL兒童患者中的安全性、有效性及藥代動力學（PK）特徵。

研究方法 ：

這是一項開放標籤的Ib期研究，入組的為年齡小於18歲的R/R Ph+ ALL兒童患者，這些患者對至少一種TKI耐藥或不耐受（如果患者攜帶T315I突變，則不考慮既往TKI使用情況）。患者需具備足夠的Karnofsky/Lansky功能狀態評分和器官功能。患有與Ph+ ALL無關的症狀性中樞神經系統疾病或顯著出血的患者被排除在外。

奧雷巴替尼以成人等效劑量（AED）40 mg口服，隔日一次，持續2周（第1-14天）。然後同劑量的奧雷巴替尼聯合Lisaftoclax，後者的指定劑量為200/400/600 mg（AED），每日一次（QD），第13-42天（第13-15天需3天劑量遞增）。地塞米松以6 mg/m²/天的劑量從第15-42天每日口服一次。主要終點包括奧雷巴替尼單藥/聯合APG-2575的安全性評估、總反應率（ORR）、可測量的殘留疾病（MRD）陰性率、以及PK特徵。

入組情況 ：從2022年9月至2024年6月，共入組了10例患者。中位年齡（範圍）為13.0（11-15）歲，其中6例為男性。中位體重（範圍）為49.85（35.9-86.0）kg。9例（90.0%）患兒表達p190轉錄本；1例（10.0%）表達p210轉錄本。基線時，3例患兒攜帶BCR-ABL1突變，包括2例T315I突變和1例F317L突變。1例患兒因在第1療程第1天（C1D1）發生癲癇而退出試驗，9例患兒被納入3+3劑量遞增模型：每組（A、B和C組）各3例患兒，分別接受200、400和600 mg（AED）指定劑量的Lisaftoclax。這些患兒完成了42天的治療，並接受了主要終點評估。

療效數據 ：在6例形態學反應可評估的患兒中，在奧雷巴替尼單藥治療結束時（EOM），2例達到CR伴不完全血細胞恢復（CRi），2例達到部分緩解（PR），ORR為66.7%；在奧雷巴替尼和Lisaftoclax聯合治療結束時（EOC），5例（83.3%）達到完全緩解（CR）；在7例分子學可評估的患兒中，有5（71.4%）例達到了MRD陰性，其中1例在EOM達到，4例在EOC達到。

安全性數據 ：10例患兒中有6例經歷了≥ 3級的血液學治療期間出現的不良事件，包括貧血（3/10）、中性粒細胞減少（7/10）和血小板減少（3/10）；1例患兒因3級丙氨酸氨基轉移酶升高而停止治療，另1例患兒在第1療程第1天（C1D1）發生癲癇並退出試驗。

PK ：初步PK分析顯示，奧雷巴替尼和Lisaftoclax在兒童和成人中具有相似的PK特徵和可比的藥物暴露，經過多次給藥後未見顯著蓄積。且奧雷巴替尼和Lisaftoclax之間未觀察到藥物相互作用。

結論 ：初步數據表明，奧雷巴替尼聯合Lisaftoclax為R/R Ph+ ALL患兒提供了一種安全且有效的治療選擇。該方案在無需強化療或免疫治療的情況下，實現了83.3%的CR率和71.4%的MRD轉陰率。目前，該研究正處於劑量擴展階段。

關於亞盛醫藥

亞盛醫藥是一家綜合性的全球生物醫藥企業，致力於研發創新藥，以解決腫瘤等領域全球患者尚未滿足的臨床需求。2019年10月28日，公司在香港聯交所主板掛牌上市，股票代碼：6855.HK。

亞盛醫藥已建立豐富的創新藥產品管線，包括抑制Bcl-2、IAP 或 MDM2-p53等細胞凋亡通路關鍵蛋白的抑制劑；新一代針對癌症治療中出現的激酶突變體的抑制劑等，為全球唯一在細胞凋亡通路關鍵蛋白領域均有臨床開發品種的創新公司。目前公司已在中國、美國、澳大利亞及歐洲開展40多項臨床試驗，其中包括13項註冊臨床研究（已完成/進行中/擬啟動）。

用於治療慢性髓細胞白血病的核心品種耐立克曾獲中國國家藥品監督管理局新藥審評中心（CDE）納入優先審評和突破性治療品種，並已在中國獲批，是公司的首個上市品種。目前，耐立克已被成功納入《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》。該品種還獲得了美國FDA快速通道資格、孤兒藥資格認定以及歐盟孤兒藥資格認定。

截至目前，公司共有4個在研新藥獲得16項FDA和1項歐盟孤兒藥資格認定，2項FDA快速通道資格以及2項FDA兒童罕見病資格認證。憑借強大的研發能力，亞盛醫藥已在全球範圍內進行知識產權佈局，並與武田、默沙東、阿斯利康、輝瑞、信達等領先的生物製藥公司，以及MD安德森癌症中心（MD Anderson Cancer Center）、梅奧醫學中心（Mayo Clinic）、丹娜法伯癌症研究院（Dana-Farber Cancer Institute）、美國國家癌症研究所（NCI）和密西根大學等學術機構達成全球合作關係。

亞盛醫藥已構建在原創新藥研發與臨床開發領域經驗豐富的國際化人才團隊，以及成熟的商業化生產與市場營銷團隊。亞盛醫藥將不斷提高研發能力，加速推進公司產品管線的臨床開發進度，真正踐行「解決中國乃至全球患者尚未滿足的臨床需求」的使命，以造福更多患者。

前瞻性聲明

本文所作出的前瞻性陳述僅與本文作出該陳述當日的事件或資料有關。除法律規定外，於作出前瞻性陳述當日之後，無論是否出現新資料、未來事件或其他情況，我們並無責任更新或公開修改任何前瞻性陳述及預料之外的事件。請細閱本文，並理解我們的實際未來業績或表現可能與預期有重大差異。本文內所有陳述乃本文章刊發日期作出，可能因未來發展而出現變動。

SOURCE 亞盛醫藥