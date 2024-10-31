中國電信國際榮獲2024 CAHK STAR Award大獎

中國電信國際全面深入實施雲改數轉戰略，以人工智能技術為核心，融合雲計算、物聯網及大數據分析，成功實施AI客流分析建設項目，為公共交通系統帶來數字化變革，顯著提升了服務質量、運營效率和乘客滿意度，並對環境保護和社會經濟發展產生了積極影響，展現出廣闊的市場前景。

中國電信國際AI客流分析系統集成了計算機視覺、圖像處理、實時通信和大數據分析技術，實現對車站候車區乘客人數的精準感知與實時統計，以及對車輛調度的智能化管理，有效解決了乘客擁堵、等待時間過長等痛點，顯著縮短了平均等待時間高達60%，客戶滿意度高達98%。AI客流分析系統通過為交通服務提供商提供豐富的數據支持和決策依據，減少了運力浪費，節省大量運營成本，同時有助於減少能源消耗和排放，促進公共交通的可持續發展，為實現碳達峰和碳中和目標做出貢獻。

未來，中國電信國際將繼續堅持科技創新引領，專註人工智能等新興技術研發攻關，為千行百業提供全方位的數智科技服務，助力全球企業加快數字化轉型進程，為社會高質量發展註入源源不斷的數字動能。

SOURCE 中國電信國際