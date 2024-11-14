2024 CIA500領導人峰會在廈門隆重開幕，創建世界金融保險團隊經營的新思維

CIA500榮譽獎項的誕生，為了就是讓團隊經營更有價值，彰顯保險團隊中的靈魂――團隊領軍人的重要性，賦予對團隊有卓越貢獻， 屬於團隊領軍人及團隊的專屬榮耀。引導世界金融保險業以「做大、做強、做精」的發展為理念，分別以「組織人力」、「績優人力占比」、 「13個月保單件數繼續率」3大指標為核心進行標準審核，擁有CIA500桂冠獎、皇冠獎榮譽，協助世界金融保險行業更加專業理性、健康、繁榮發展。

2024年全球CIA500獲獎人數，共有124位獲得CIA500桂冠獎、10位CIA500皇冠獎，其中有25位獲得CIA500雙冠獎，體現其在直轄與所轄組織上，在招募、定著、績效成長、榮譽文化、保單品質上都創下卓越的表現，是世界金融保險行業組織團隊的學習標杆。

CIA500榮譽推動組織團隊正向發展與產能提升

在國際龍獎IDA榮譽體系架構中，挑戰組織發展的極限路徑，CIA500獎項是優秀主管的中期目標，最終可朝往國際龍獎IDA百人團隊榮譽挑戰。總結來看，CIA500榮譽獎項對保險公司與團隊經營具有以下3項重要意義：

第一，定義世界水準榮耀。CIA500定義出優秀團隊的標準，引領團隊持續聚焦高目標、提升經營績效並締造新紀錄，推進世界金融保險業的成長與發展。

第二，塑造優質團隊品牌。團隊領軍人透過對CIA500 3項指標的追求，為團隊帶來2項正向效益，其一，招募吸引力的提高，有助於團隊組織人力拓展；其二，團隊夥伴因感到榮耀與自豪，有助於績效的持續成長、人員的高度定著，最終塑造出團隊高素質、高績效與高收入的品牌形象。

最後，強大業務效應。榮獲CIA500榮譽所帶來的品牌效應，將帶動保險公司與團隊組織的人力增長與績效提升，更能為行業與保險公司樹立起標杆。

CIA500世界華人保險500強團隊領導人峰會自2016年在杭州啟動，歷經近10年的投入，透過會員之間經驗分享、交流與合作，協助團隊領軍人不斷拓寬經營格局與視野，創建世界金融保險營銷團隊經營的新思維，引領行業朝著更高、更快、更健康的方向發展。

SOURCE CIA500世界華人保險500強領導人峰會