2024 年前六個月亞太市場全球旅客客運量急遽增長，Collinson International科領盛國際旗下Priority Pass 的報告顯示機場貴賓室和體驗項目的使用量比去年同期增長 71%

與去年同期相比，今年 1 月至 6 月期間，Priority Pass 亞太機場貴賓室和旅行體驗項目的全球旅客使用量合計增長了 71%。這比全球旅客使用其他地區的 Priority Pass 機場貴賓室和旅行體驗項目的增幅 (30%) 高出一倍以上。

2024 年前六個月，亞太國家之中全球旅客使用機場體驗項目次數最多的是泰國、印度、中國、新加坡和韓國。

在過去的 12 個月裡，Collinson International 科領盛國際在亞太機場提供的餐飲、茶點和休閒體驗項目數量增加了一倍以上，以滿足強勁的需求。

新加坡2024年8月1日 /美通社/ -- 根據機場體驗、忠誠度和客戶參與度解決方案領域的全球領先企業及 Priority Pass 計劃的所有者兼營運商 Collinson International 科領盛 國際 最新的貴賓室數據，2024 年上半年，全球旅客對亞太國家機場貴賓室和旅行體驗項目的需求出現急遽增長。

與去年同期相比，2024 年 1 月至 6 月，全球旅客對 Collinson International 科領盛國際亞太機場貴賓室和旅行體驗項目的使用量增加了 71%。這遠高於亞太以外地區機場貴賓室和旅行體驗項目的全球旅客使用量增長數據 (30%)。今年，全球旅遊業強勢回歸。Priority Pass 機場貴賓室和旅行體驗項目的數據也證實了多項行業預測，即亞太將引領此輪增長，到 2043 年，該地區的旅客人數增長數量佔比將會是 全球旅客人數淨增量的一半以上 。

就全球旅客對亞太機場貴賓室和旅行體驗項目的使用量而言，泰國在 2024 年的前六個月名列榜首，超過了印度、中國大陸、新加坡和韓國等國家。泰國能有如此表現，與其去年推出的 國家旅遊業發展藍圖 大有關係。值得注意的是，去年榜上無名的中國大陸今年重新躋身榜單前列。這是因為自疫情結束重新開放以來，中國大陸持續為國際旅客大開旅行的方便之門。

亞太機場貴賓室和旅行體驗項目也強烈吸引亞太本地旅客。與去年同期相比，今年 1 月至 6 月，亞太旅客對 Collinson International 科領盛國際旗下亞太機場貴賓室和旅行體驗項目的使用量增長了 73%。雖然機場貴賓室仍然是旅客首選的旅行權益，但從 144% 的使用量增長可以看出，亞太旅客也越來越重視機場的各種旅行體驗項目，包括水療、睡眠艙和餐飲。相比之下，亞太旅客對機場貴賓室的使用量"僅僅"增長了 70%。

為迎合旅遊業迅速復甦的態勢和旅客不斷提高的需求，Collinson International 科領盛國際在亞太的機場貴賓室和旅行體驗項目數量在過去 12 個月中增加了 15%，其亞太機場餐飲、放鬆和休閒體驗項目的數量因此增加了一倍。目前，Collinson International 科領盛國際旗下的 Priority Pass 在亞太的機場貴賓室和旅行體驗項目有近 650 個，其中 100 多個是旅行體驗項目。

在談到市場環境時，Collinson International 科領盛國際集團全球首席商務長兼亞太區總裁 Todd Handcock 說："亞太地區的旅遊業素來充滿了活力。旅遊業不斷提高標準，以滿足旅客日益複雜和不斷升級的期望。我們認識到我們所處的環境在不斷變化，因此我們與行業夥伴合作，在亞太地區大力開發更多的機場貴賓室和旅行體驗項目，為旅客帶來更多樣化的選擇。我們將繼續全力以赴，實現我們一直以來的願景，讓每一次旅行都成就特別的回憶。"

Collinson International 科領盛國際最新開設的機場設施包括香港國際機場的 Kyra Lounge 。這一全新問世的品牌由 Airport Dimensions、SSP 和 Travel Food Services 透過策略合作共同開發。Collinson International 科領盛國際還在中國大陸擴大其機場貴賓室網絡 ( 包括與中國東方航空加強在中國大陸的合作，新增了24 個機場貴賓室) ，孟加拉（Jashore 的MTB Air 貴賓室和吉大港的Skylounge）、柬埔寨（在暹粒吳哥國際航站樓的Angkor貴賓室）和泰國（曼谷衛星航站樓和甲米國際機場），此外還還在亞太增設了一系列新的機場體驗項目。

其中包括亞太餐飲和康體品牌提供的綜合旅行體驗項目，例如可倫坡班達拉奈克國際機場的 Soo Ceylon Cafe and Tea Lounge，以及新加坡樟宜機場提供按摩服務的 TranSpa 和供應當地菜餚的亞洲街頭美食餐廳。Collinson International科領盛還與日本成田機場壽喜燒餐廳 Yakisuki Yanma 達成合作，並在吉隆坡國際機場推出多個全新的體驗項目，包括 Capsule Transit Max 能夠幫助旅客在起飛前緩解疲勞的健身房和蒸汽浴設施，以及 Sky Suite 機場貴賓室為訪客和登記的同行客人提供的自助快速通道服務。

Priority Pass 會員和 LoungeKey 持卡人因此可以在下次旅行時享受的全球 1,600 多個機場貴室室和旅行體驗項目。

關於Collinson International 科領盛國際集團

全球性私有企業 Collinson International 科領盛國際集團 致力於讓旅行更輕鬆，讓旅程更從容。我們與世界領先的支付網路、超過 1,400 家銀行、90 家航空公司和 20 個酒店集團合作。我們在機場體驗、忠誠度計劃和客戶互動領域領先於市場，並為超過 4 億的終端客戶提供保險解決方案。

Collinson International 科領盛國際集團是全球首創且出類拔萃的機場體驗計劃 Priority Pass 的營運商。透過此計劃，旅客可以使用全球 145 個國家與地區 725 個機場與旅行樞紐的 1,600 多個貴賓室和體驗項目，包括餐飲、購物、睡眠和水療等，讓每一次旅行都成就特別的回憶。多個貴賓室和體驗項目，包括餐飲、購物、睡眠和水療等，讓每一次旅行都成就特別的回憶。

SOURCE Collinson Group