中電金信舉辦2024 GienTech數字化轉型論壇 推動境外合作生態圈發展

中電金信常務副總經理（主持經營工作）馮明剛表示：「隨著金融科技的快速發展，金融機構需要更靈活、高效、安全的IT基礎設施來支持業務的持續創新和發展。 而『源啟』正是針對這些需求而設計，它提供了從底層基礎設施到上層應用的全面解決方案，幫助金融機構實現業務的快速部署和高效營運。 過去一年，中電金信參與了多家領先金融機構的主機下移和數據倉儲遷移項目，並在這些項目中發揮了重要作用。」

中電金信高級副總裁，CCF數字金融分會副主任張東蔚表示：「在新一輪科技革命與產業變革下，數字技術、數字經濟已成為重組全球要素資源、重塑全球經濟結構、改變全球競爭格局的關鍵力量。 CCF作為計算領域的先鋒，希望廣聚各界智慧，共同迎接歷史的機會與挑戰。 CCF數字金融分會致力於融合金融產業的資源和能力，透過『金融』與『科技』的雙向賦能，為推動數字金融領域創新發展貢獻力量。」

中電金信於論壇首次向境外發布下一代客戶關係管理(CRM)解決方案，在客戶、渠道、協作、新技術應用等四個方面進行了創新升級。該解決方案全面深化客戶旅程管理，由「產品銷售」導向轉向以客戶需求為中心；強化全渠道構建，加深渠道間協同以提升客戶體驗；加強公私聯動協作，錨定綜合金融需求；充分利用大數據與人工智能技術，提升客戶經營的自動化、精准度與客戶滿意度。

東亞銀行有限公司採用下一代CRM解決方案，為其客戶提供更完善的理財體驗。東亞銀行資訊科技部主管鍾強輝在論壇中與與會嘉賓分享了銀行的金融科技發展及展望。

加速賦能全球客戶數字化轉型進一步發展，現場多位中電金信業務專家圍繞著中電金信平台工程、數據治理、交易銀行等重點產品解決方案進行了介紹。 數據是企業數字化轉型的關鍵驅動要素，當前全球企業數據資產化進程不斷加速。 CCF數據治理發展委員會常委、CCF大數據委員會執委、中電金信研究院副院長、商業分析事業部總經理杜嘯爭表示：「憑藉對境內千萬客戶案例的長期積累與深入洞察， 中電金信已經具備了完整、成熟的數據類整體解決方案。『源啟』數據資產管理平台在境內多家大型金融機構得到了驗證，期待未來為更多的境外客戶提供精準、高效的數據資產管理與數字化轉型支持。」

會議期間亦舉辦了「金融領域的數智化應用前瞻」主題圓桌對話，來自東亞銀行、理慧銀行、香港應用科技研究院的代表，及中電金信專家，就金融領域的數智化應用前瞻分享見解，討論生成式人工智能等新興技術在銀行金融領域的應用與發展。

中電金信高級副總裁汪毓盛表示：「憑藉近三十年的全球化佈局與行業專業經驗，中電金信一直積極推動香港數字化建設，支持金融等重點行業迎接數碼新機遇。今年我們成立了境外解決方案中心，聚焦解決方案研發和國際化。4月27日，中電金信與香港應用科技研究院有限公司簽署《基於生成式人工智能研究的戰略合作協定》；與香港大學－渣打慈善基金金融科技學院簽署《面向金融領域人工智能關鍵核心技術研究戰略合作協定》。未來，中電金信將繼續圍繞科技創新、金融服務等進一步推動境外生態圈建設，持續以金融級數字底座『源啟』賦能全球金融等重點行業數字化轉型。」

關於中電金信

中電金信成立於1995年，在中國及海外市場共聚42,000名僱員，累積服務600逾家金融機構、160逾家《財富》五百強企業。中電金信連續六年位列IDC中國銀行業IT解決方案市場份額第一名，連續八年入選IDC全球金融科技百強。其嚴格的質量與管理原則通過CMMIL5、ISO27001、ISO9001、ISO20000等多項國際認證，在軟件研發的項目管理、質量管理和工程管理等方面保持全球領先水準。

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