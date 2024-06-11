「2024 IOT Data Hackathon」圓滿結束，啓發本地創新人才及意念

冠軍由TriTerra Technology Limited的Car Park Load Shifting Charging System奪得，他們構思了一個智能負荷轉移充電系統，通過動態負荷管理和分時充電策略，優化停車場內電動車充電的能源管理。該系統實時調整充電功率，避免電網過載，並根據電價高低制定最佳充電時間，降低充電成本。

亞軍及Smart IOT Solutions Award for EV Charging（專業組）由Reunion的Smart Plug獲得，他們提出了開發了一款智慧插頭，通過物聯網技術實現家居電器的智能管理，提供遠程控制和電量監控功能。該插頭還具備過載和短路保護功能，確保用電安全。

季軍由DevAdventurers的All-In-One Monitoring & Predictive Maintenance Platform獲得，他們提出了一個一體化的監控及預測性扶手電梯維護平台，實時監控電梯狀態、發現潛在問題。他們利用機器學習算法，提前預測設備故障，減少停機時間，提高設備管理效率。

學生組獲獎項目

冠軍由CHML的Renovation of In-Store Inventory System奪得，他們提出了「Forecast X」和「SmartStock」兩大系統，利用 AI 和物聯網技術，提高零售商庫存管理的精準度和效率。這些系統能夠在促銷和極端天氣條件下，準確預測庫存需求，並通過實時監控確保店舖不缺貨。該方案不僅能提升庫存管理的準確性，更可提高營運效率和顧客滿意度。

亞軍由Roomates的Smart Charge獲得，他們構思了一個智能充電方案，通過動態定價策略優化充電站的使用率，防止濫用。系統會根據市場條件和需求實時調整價格，讓充電站的使用率最大化。

季軍及Smart IOT Solutions Award for EV Charging（學生組）由TEAM CITYU的SparkLink獲得，它是一款針對香港電動車充電基礎設施不足問題的創新應用，使用深度學習模型分類電動車和非電動車，並以預測空閒模型以提高充電設施的可用性和泊車效率。

特別獎項獲獎項目

最佳 ESG 成就獎由CECAS的AIOT Lift & Escalator Maintenance System獲得，他們提出了一個基於人工智能和物聯網技術的升降機及自動扶梯維護系統，以提升設備運行的安全性和效率。該系統通過智能感知技術實時監測設備狀態，並基於數據分析提前預測設備故障，實現遙距維護，降低維修成本，確保設備運行安全可靠。

Innovator of Secure by Design由RightPick Technology Limited的Cybersecurity Solution獲得，他們提出了針對物聯網環境的綜合網絡安全解決方案，保障企業數據和系統安全。該方案包括安全網關、威脅檢測和響應系統，能夠實時監控和防禦網絡攻擊，確保物聯網設備的數據安全。

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美通社（PR Newswire）是IoT Data Hackathon 2024的官方新聞稿發佈合作夥伴。

關於活動

「IOT Data Hackathon」是一個專注於物聯網技術創新的競賽活動，旨在激發創新者利用物聯網數據構建創新解決方案，應對現實商業挑戰。本活動由多個行業領袖和專家組成的評審團隊支持，為參賽者提供寶貴的指導和建議，共同推動科技創新和行業發展。

關於香港貨品編碼協會

香港貨品編碼協會（GS1HK）於1989年由香港總商會成立，是GS1®️環球組織的香港分會。GS1®️是一家非牟利組織，聚集不同行業的持份者，致力研發和推動全球標準的應用，應對數據共享的挑戰。GS1®️總部位於比利時的首都布魯塞爾，全球共有116個成員組織，服務150個經濟體。

GS1HK透過提供以全球標準為本的一系列平台、解決方案及服務，推動行業數碼化轉型，幫助企業提升效率、安全性、真確性和可持續性。GS1HK致力於推動香港的物聯網生態發展，呼應數據時代的需求，並作為橋樑連繫資訊科技解決方案供應商、用家、政府和其他持份者，促進智慧城市的發展。

GS1HK目前有约8,000家企業會員，涵蓋多個不同行業如零售及消費品、醫療護理、食品及餐飲服務、服裝及鞋履、運輸及物流等。

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SOURCE 香港貨品編碼協會