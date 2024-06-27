以全棧智算夯實算力基座，中興通訊亮相2024 MWC上海

中興通訊秉持「連接+算力」的戰略布局，攜手合作夥伴，以創新驅動發展，強調開放和解耦，以持續創新構建智能未來。

算力：全棧智算打造高效基座

中興通訊提供從算力、網絡、能力、智力到應用的全棧全場景智算解決方案。全系列服務器、高性能存儲、無損網絡和綠色數據中心為多樣化智算中心構築強勁引擎。

連接：開啟萬兆體驗新時代

中興通訊攜手業界夥伴，在技術、場景、產業三方面開展持續探索，開啟萬兆新周期。作為光網絡領域的技術領導者，積極推動全光網演進，築基城市萬兆底座，打造家庭智算生活。

產業：數實融合，創新發展

中興通訊通過「智算基礎設施+數字星雲」助力數實融合建設，加快數智時代生產力升級，攜手頭部行業客戶打造了數百個產業數字化標桿項目，數字星雲3.0已成為產業數字化轉型的「超級大腦」，使能行業客戶和合作夥伴，共建可持續生長的智能生態系統。

終端：以AI構築全場景智慧生態3.0

中興通訊圍繞「AI for All」的產品戰略和理念，布局全隊列多形態的AI終端，涵蓋手機、平板、筆記本、PC以及移動互聯產品，積極構建全場景智慧生態3.0。此外，中興通訊也是雲電腦領域的創新領航者，擁有全球300萬+雲電腦用戶。

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SOURCE 中興通訊股份有限公司