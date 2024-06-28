亮相2024世界智能產業博覽會 智能旗艦愛瑪Q7重新定義智能電動兩輪車

28 6月, 2024, 15:04 CST
天津2024年6月28日 /美通社/ -- 近日，愛瑪科技亮相2024世界智能產業博覽會，並召開【如7而智】愛瑪Q7新品發布會。在這個全球智能產業領域的重要盛會中，愛瑪科技帶來行業領先的電動車智能大單品，同時向世界詮釋智能願景、展示智能成果、規劃智能化未來，得到廣泛關註。
世界智能產業博覽會是引領世界人工智能前沿科技和產業發展的風向標，這已經是愛瑪電動車連續第二年受邀參展，並向全球首發時尚科技旗艦單品。作為電動車行業領軍品牌，愛瑪參與其中，充分展現其全球智能科技視野，分享中國電動車的智能化理念和實踐，為我國電動車行業實現科技突破與智能化創新帶來新思考和新方向。
時尚科技，引領潮流
愛瑪以硬核產品打造智能新體驗
在去年的世界智能大會中，愛瑪發布鴻蒙版晴天Mico電動車，一經發布就成為焦點，並以「時尚+智能」的顯著優勢，成為電動車行業年度標桿產品。在此次愛瑪Q7新品發布會，愛瑪科技集團股份有限公司首席品牌官莫炫向所有人詮釋著愛瑪「為中國家庭出行打造一輛好車」的真誠，造型時尚、Pantone色彩、騎行舒適、TCS安全防滑、智能動力、智能操控等，所有關於家的美好聯想，所有關於出行的優質體驗，都讓愛瑪Q7體現出愛瑪的品牌溫度和態度，也展現著愛瑪對於美、對於愛、對於時尚和科技的深度思考和極致呈現。
「重新定義智能電動兩輪車」，從愛瑪科技集團股份有限公司技術研發總部研發總工肖冰的描述中，我們看見愛瑪智能車的代表——愛瑪Q7正在實現智能越級，以智能交互終端、智能騎行終端、智能生態互聯構成愛瑪智能體驗的完美閉環，並以鉛酸BMS、軟件全棧自研智能控製器、4G&北鬥應用、多種智能駕駛模式等先進技術，全面助推愛瑪智能化產品在行業內的持續領先。此外，愛瑪已於6月17日正式上架愛瑪出行-鴻蒙原生應用，成為行業首批接入HarmonyOS NEXT的廠商，以技術和內容雙重創新為錨點，打造AI時代全新智能出行體驗。
多年來，愛瑪一直是電動車行業的產品風向標，以時尚為魂、以科技為本，愛瑪為電動車行業創造了無數經典產品，也守護著全球超8000萬愛瑪用戶的騎行安全。大部分人記住了愛瑪的「愛，就馬上行動」，記住了愛瑪產品的「好看，好用，值」，但其實更應該關註到愛瑪能提供長久、穩定的產品品質和用戶體驗，其背後「用戶至上」的產品理念、不斷創新突破的科技實力。愛瑪以時尚、科技、服務，不斷改變著用戶對電動車產品的固有認知，也帶領著我國電動車產業不斷實現產業突圍、全球拓展。
科技向善，實力擔當
愛瑪以新質生產力引領產業突圍
任何行業的發展，都不會是單一曲線，在電動車行業發展面臨諸多挑戰、復雜形勢的當下，頭部企業的引領和探索顯得尤為重要。愛瑪此次參加世界智能產業博覽會並發布智能旗艦產品愛瑪Q7，不僅得到了全球科技愛好者的廣泛關註，也得到了社會各界的一致點贊。
天津靜海區副區長楊晨光如此評價愛瑪：「愛瑪作為靜海區先進企業的代表，一直以來都是我們區域的驕傲。愛瑪不僅在短途交通領域取得了顯著的成就，更在智能化技術的研發和應用上走在了行業前列。」天津市智慧城市研究院院長於良對愛瑪Q7的發布高度稱贊：「愛瑪Q7新品是愛瑪在科技創新方面的又一次重大突破，是對市場需求的敏銳洞察和精準把握，更是對智慧交通建設、綠色出行發展的一次重要推動。」
所有的磨礪都會讓實力企業的韌性更強、底蘊更足，並持續強化企業核心競爭力，塑造品牌個性、彰顯品牌態度；投入技術研發、重視用戶體驗；優化服務質量、增強用戶粘性……這些都構成了企業向下紮根、向上發展的能力支柱。在愛瑪的發展歷程中，技術攻堅一直是其核心能力。正是這種對技術的執著追求和不懈努力、對用戶體驗的精準洞察和壓強投入，讓愛瑪在激烈的市場競爭中脫穎而出、持續引領市場潮流，成為電動車行業標桿。
對時尚的堅守，對科技和智能的探索和引領，對用戶舒適騎行、安全用車、智能體驗的持續精進，愛瑪不斷提升自身標準，也在樹立行業榜樣。在愛瑪所描繪的智能化願景和規劃中，堅持用戶至上的理念、堅持科技創新為導向、堅持以實際行動打破質疑，讓我們看見了一個更具溫度且富有態度的愛瑪，更具未來感、科技感、而且大愛於全球用戶的行業領軍企業的擔當和責任。
寫在最後
2024年極有可能成為電動車行業標誌性一年，這一年多變、復雜，將會再次考驗企業的戰略定力和綜合實力，也將會衍生更多的發展機遇、塑造更強大的品牌。多年的引領和高質量增長，讓愛瑪形成了強者思維，有著自己的優勢產品哲學和廣泛的用戶基礎。現如今，愛瑪依然在不斷探索、不斷進化，以新質生產力推動著持續、高效發展，也不斷引領著電動車行業創新突破、贏得更多用戶的接受和信賴。
SOURCE 愛瑪科技集團股份有限公司
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