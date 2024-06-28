亮相2024世界智能產業博覽會 智能旗艦愛瑪Q7重新定義智能電動兩輪車

時尚科技，引領潮流

愛瑪以硬核產品打造智能新體驗

在去年的世界智能大會中，愛瑪發布鴻蒙版晴天Mico電動車，一經發布就成為焦點，並以「時尚+智能」的顯著優勢，成為電動車行業年度標桿產品。在此次愛瑪Q7新品發布會，愛瑪科技集團股份有限公司首席品牌官莫炫向所有人詮釋著愛瑪「為中國家庭出行打造一輛好車」的真誠，造型時尚、Pantone色彩、騎行舒適、TCS安全防滑、智能動力、智能操控等，所有關於家的美好聯想，所有關於出行的優質體驗，都讓愛瑪Q7體現出愛瑪的品牌溫度和態度，也展現著愛瑪對於美、對於愛、對於時尚和科技的深度思考和極致呈現。

「重新定義智能電動兩輪車」，從愛瑪科技集團股份有限公司技術研發總部研發總工肖冰的描述中，我們看見愛瑪智能車的代表——愛瑪Q7正在實現智能越級，以智能交互終端、智能騎行終端、智能生態互聯構成愛瑪智能體驗的完美閉環，並以鉛酸BMS、軟件全棧自研智能控製器、4G&北鬥應用、多種智能駕駛模式等先進技術，全面助推愛瑪智能化產品在行業內的持續領先。此外，愛瑪已於6月17日正式上架愛瑪出行-鴻蒙原生應用，成為行業首批接入HarmonyOS NEXT的廠商，以技術和內容雙重創新為錨點，打造AI時代全新智能出行體驗。

多年來，愛瑪一直是電動車行業的產品風向標，以時尚為魂、以科技為本，愛瑪為電動車行業創造了無數經典產品，也守護著全球超8000萬愛瑪用戶的騎行安全。大部分人記住了愛瑪的「愛，就馬上行動」，記住了愛瑪產品的「好看，好用，值」，但其實更應該關註到愛瑪能提供長久、穩定的產品品質和用戶體驗，其背後「用戶至上」的產品理念、不斷創新突破的科技實力。愛瑪以時尚、科技、服務，不斷改變著用戶對電動車產品的固有認知，也帶領著我國電動車產業不斷實現產業突圍、全球拓展。

科技向善，實力擔當

愛瑪以新質生產力引領產業突圍

任何行業的發展，都不會是單一曲線，在電動車行業發展面臨諸多挑戰、復雜形勢的當下，頭部企業的引領和探索顯得尤為重要。愛瑪此次參加世界智能產業博覽會並發布智能旗艦產品愛瑪Q7，不僅得到了全球科技愛好者的廣泛關註，也得到了社會各界的一致點贊。

天津靜海區副區長楊晨光如此評價愛瑪：「愛瑪作為靜海區先進企業的代表，一直以來都是我們區域的驕傲。愛瑪不僅在短途交通領域取得了顯著的成就，更在智能化技術的研發和應用上走在了行業前列。」天津市智慧城市研究院院長於良對愛瑪Q7的發布高度稱贊：「愛瑪Q7新品是愛瑪在科技創新方面的又一次重大突破，是對市場需求的敏銳洞察和精準把握，更是對智慧交通建設、綠色出行發展的一次重要推動。」

所有的磨礪都會讓實力企業的韌性更強、底蘊更足，並持續強化企業核心競爭力，塑造品牌個性、彰顯品牌態度；投入技術研發、重視用戶體驗；優化服務質量、增強用戶粘性……這些都構成了企業向下紮根、向上發展的能力支柱。在愛瑪的發展歷程中，技術攻堅一直是其核心能力。正是這種對技術的執著追求和不懈努力、對用戶體驗的精準洞察和壓強投入，讓愛瑪在激烈的市場競爭中脫穎而出、持續引領市場潮流，成為電動車行業標桿。

對時尚的堅守，對科技和智能的探索和引領，對用戶舒適騎行、安全用車、智能體驗的持續精進，愛瑪不斷提升自身標準，也在樹立行業榜樣。在愛瑪所描繪的智能化願景和規劃中，堅持用戶至上的理念、堅持科技創新為導向、堅持以實際行動打破質疑，讓我們看見了一個更具溫度且富有態度的愛瑪，更具未來感、科技感、而且大愛於全球用戶的行業領軍企業的擔當和責任。

寫在最後

2024年極有可能成為電動車行業標誌性一年，這一年多變、復雜，將會再次考驗企業的戰略定力和綜合實力，也將會衍生更多的發展機遇、塑造更強大的品牌。多年的引領和高質量增長，讓愛瑪形成了強者思維，有著自己的優勢產品哲學和廣泛的用戶基礎。現如今，愛瑪依然在不斷探索、不斷進化，以新質生產力推動著持續、高效發展，也不斷引領著電動車行業創新突破、贏得更多用戶的接受和信賴。

SOURCE 愛瑪科技集團股份有限公司