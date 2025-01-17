2024 Yahoo亞洲創意大獎頒獎典禮 表彰行銷廣告界年度卓越成就

今年的頒獎典禮在當今快速變動的行銷環境中具有深遠意義，Yahoo亞洲區總經理黃吉樂強調：「Yahoo亞洲創意大獎不僅僅是在表揚成功創作，更是一個啟發創新並推動行銷變革的平台。今年更透過首次由消費者票選得出的『Yahoo最佳品牌大賞』，讓我們搭起品牌與消費者之間的橋樑，突顯當今由消費者主導的市場中，真正能引起共鳴的品牌；從引人入勝的行銷活動到無縫的數位體驗，這些獎項展現了卓越行銷與創意的最佳典範。」

本屆大獎共吸引200位廣告行銷業界先進、品牌主、及廣告媒體服務代理商的參與，並表彰多家傑出得獎品牌主，包含：

Yahoo亞洲區創意大獎最大獎 得獎者：美國運通

美國運通以「AMEX x BetterMe Boundless Explorer Campaign」奪下最大獎項。是次行銷活動鎖定千禧世代 — 這群數位原生、熱愛冒險，重視彈性與獨特體驗，且特別偏好前往日本旅遊的旅行者。透過與 Yahoo BetterMe 及三位香港知名YouTuber合作拍攝旅行日誌及幕後花絮內容，並搭配 Explorer無制限抽獎活動，提供豪華日本旅遊行程和旅遊禮券等獎品，配合限時迎新優惠，成功吸引大量目光，整個活動將信用卡申請量增加80%、成本減少20%，成功展示了Yahoo平台如何幫助品牌提高知名度並達成具體行銷成效。





亞洲區最佳整合行銷解決方案獎 得獎者：包點先生

包點先生榮獲亞洲最佳整合解決方案獎，表彰其 15 週年慶祝活動在線上與線下元素的完美結合。活動聯乘蘇太名醬首推限量版「麻辣菜肉包」，通過 Yahoo App 的兌換功能與會員互動，成功在三分鐘內完成98%的兌換率。隨後推出以企業社會責任（CSR）為主題的「蒸飯蒸包換領券」活動，將 2% 的營收捐贈予香港公益團體惜食堂，支持弱勢社群。Yahoo Creative 團隊運用 AI 科技製作動態廣告及個人化內容，為活動增添亮點。



包點先生執行董事兼集團首席營銷及數碼官龍文慧小姐表示：「這個獎項展現了我們品牌的熱情與創意。與 Yahoo 的合作讓我們能以有意義的方式與觀眾建立連繫。從與 Yahoo 創意團隊合作製作 AI 生成內容，到利用 Yahoo App 實現兌換計劃，我們成功放大了品牌信息，並創造了與受眾有共鳴的時刻。」





亞洲最佳品牌內容行銷獎 得獎者：台灣福斯商旅

台灣福斯商旅的母親節廣告「我與我的鋼鐵媽媽」講述一位母親帶著患有腦性麻痺的兒子「小比」一同完成近300場馬拉松、鐵人三項比賽的感人故事，不僅成功引發觀眾的共鳴，同時也邀請大家分享自己的堅韌故事，尤其是與母親的故事。此外，台灣福斯商旅的無障礙車型「小比圓夢號」也在各地現身。小比與母親的感人故事成功提升人們對無障礙行動及身障旅行的關注及重視，並創下超過490萬觀看次數、超越互動目標達870%的佳績。



台灣福斯商旅行銷處長丁維翰 表示：「我們不僅是講述一個故事，更是希望開啟關於無障礙與堅韌精神的有意義對話。Yahoo平台幫助我們接觸到更廣泛的觀眾，讓我們有機會以更具影響力的方式放大我們想傳達的訊息。獲得這個獎項再次證明了以企業精神為導向的說故事方式，能夠創造真誠的聯結並帶來持久的影響。」



「Yahoo亞洲創意大獎」作為行銷領域的指標性獎項，致力於鼓勵與表揚數位行銷領域中突破界限、創造新標竿的行銷活動。今年新增的「Yahoo最佳品牌大賞」則是創建一個能使消費者更認識品牌的舞台，為品牌帶來更多的市場機會。

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SOURCE Yahoo