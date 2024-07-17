復星國際入選標普全球《可持續發展年鑑（中國版）2024》最佳1%及獲「行業最佳進步企業」殊榮

香港2024年7月17日 /美通社/ -- 2024年7月16日，標普全球（S&P Global）在北京舉辦「把握機遇，驅動可持續發展未來——標普全球Sustainable1研討會暨《可持續發展年鑑（中國版）2024》發佈典禮」活動，復星國際有限公司（香港聯交所股份代號：00656，簡稱「復星國際」）憑藉多年來在環境、社會及管治（ESG）的持續努力，入選標普全球《可持續發展年鑑（中國版）2024》最佳1%及獲頒「行業最佳進步企業」 殊榮。

今年是標普全球《可持續發展年鑑》連續發佈第20周年，同時也是標普全球第二年發佈《可持續發展年鑑（中國版）》。標普全球《可持續發展年鑑（中國版）》旨在識別並表彰在各自行業中展現出可持續發展優勢的中國企業，入選資格評估基於企業可持續發展評估 （CSA）分數。

今年，超過1,700家獲得2023 CSA評估的中國企業被考慮納入《可持續發展年鑑2024（中國版）》，標普全球在這些企業中識別出每個行業評分最佳的公司，並根據既定規則排除了部分企業，最終只有120餘家表現最好的公司入選了此年鑑。入選年鑑的企業，其標普全球CSA評分須在行業內前15%，且與行業最高分的差距在30%以內，而入選行業前1%的企業更是要求其標普全球CSA評分與該企業所在行業最高分的差距在1%以內的企業，且其評分不低於60分。

復星憑藉多年來在ESG領域的持續深耕，長期的責任經營和履職成效，復星國際從2018年起，其標普全球CSA評分持續攀升並領先同業。復星國際的標普全球CSA評分，從2022年的56分躍升至2023年的68分，截止至2024年7月，總評分排名超過94%的全球同業，因此獲標普全球授予「行業最佳進步企業」標徽。該標徽授予主動參與本年度和上年度CSA，在其所在行業標普全球CSA評分最高的15%以內，並在其行業中取得了最大的提升幅度，且升幅至少為5%的企業。

自創立以來，復星就確立了以「修身、齊家、立業、助天下」為核心的企業經營理念與文化價值觀，自始至終將個人及企業的發展和成就與對社會福祉的提升緊密相連。復星一直關注全球可持續發展領域的發展，已建立完善的ESG管理體系，多年來將ESG管理要求融入經營管理中，並積極響應國家戰略、保障信息安全、促進科技創新、落實「雙碳」目標、參與公益慈善、保障員工權益，助力可持續管理與價值創造。

SOURCE 復星