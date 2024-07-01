印尼人民银行荣获2024年《亚洲金融》11项大奖

Sunarso表示：「這些榮譽屬於超過110,000名BRI工作人員，他們表現出堅定的承諾和奉獻精神，使BRI能夠在印尼的經濟車輪中繼續發揮至關重要的作用。我們還將這些獎項獻給所有中小微企業，他們是印尼經濟的支柱，感謝他們在充滿挑戰的環境下的拼搏精神和毅力。」

僅在2024年6月，BRI就獲得了三項享有盛譽的國際認可。在《福布斯》雜志公布的「全球企業2000強」排行榜中，該公司榮登印尼最大公司寶座，位列全球第308位，領先於星巴克和雷諾等全球巨頭。《福布斯》強調，BRI營收為149.5億美元，利潤為36億美元，總資產為1254.5億美元，令人印象深刻。

此外，《財富》雜志還推出了《財富》東南亞500強榜單，其中BRI在印尼金融業排名第一，在東南亞公司中排名第15位。BRI收入為149億美元，利潤為39億美元，資產為1276億美元，充分體現了其在該地區的強勁財務狀況。

Sunarso總結道：「盡管全球經濟存在不確定性和高利率，但《福布斯》、《財富》和《亞洲金融》對BRI的認可凸顯了我們的戰略舉措受到國際認可。這些成就使BRI成為印尼乃至全球銀行業的領先者。」

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SOURCE PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)