印尼人民银行荣获2024年《亚洲金融》11项大奖

01 7月, 2024, 10:49 CST
Sunarso獲評「最佳首席執行官」
香港2024年7月1日 /美通社/ -- 印尼人民銀行（PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk，簡稱BRI) (IDX: BBRI)繼續在全球金融業中表現出色。近日，BRI在2024年6月27日香港舉行的「亞洲金融大獎暨2024年亞洲最佳公司」評選晚宴上橫掃《亞洲金融》11項大獎。
出席頒獎典禮的BRI總裁Sunarso強調，這些榮譽體現了公司對經濟和社會進步的承諾，特別是通過支持中小微企業(MSME)。在11個獎項中，有7個屬於亞洲最佳公司類別，包括Sunarso榮獲最佳首席執行官、最佳管理公司和最佳投資者關系等獎項。其他四個獎項，包括最佳普惠金融銀行和最佳可持續銀行，均屬於《亞洲金融》大獎類別。自1996年以來，香港領先的商業和金融雜志《亞洲金融》對亞太地區的經濟趨勢和企業活動（包括並購）提供全面的見解。
Sunarso表示：「這些榮譽屬於超過110,000名BRI工作人員，他們表現出堅定的承諾和奉獻精神，使BRI能夠在印尼的經濟車輪中繼續發揮至關重要的作用。我們還將這些獎項獻給所有中小微企業，他們是印尼經濟的支柱，感謝他們在充滿挑戰的環境下的拼搏精神和毅力。」
僅在2024年6月，BRI就獲得了三項享有盛譽的國際認可。在《福布斯》雜志公布的「全球企業2000強」排行榜中，該公司榮登印尼最大公司寶座，位列全球第308位，領先於星巴克和雷諾等全球巨頭。《福布斯》強調，BRI營收為149.5億美元，利潤為36億美元，總資產為1254.5億美元，令人印象深刻。
此外，《財富》雜志還推出了《財富》東南亞500強榜單，其中BRI在印尼金融業排名第一，在東南亞公司中排名第15位。BRI收入為149億美元，利潤為39億美元，資產為1276億美元，充分體現了其在該地區的強勁財務狀況。
Sunarso總結道：「盡管全球經濟存在不確定性和高利率，但《福布斯》、《財富》和《亞洲金融》對BRI的認可凸顯了我們的戰略舉措受到國際認可。這些成就使BRI成為印尼乃至全球銀行業的領先者。」
有關BRI的更多信息，請訪問www.bri.co.id
SOURCE PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)
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