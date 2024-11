2024年11月至2025年1月，遊覽琦玉縣川口市，品味幕府將軍曾享用的佳餚

錫杖寺的歷史可追溯至公元740年,在江戶時代(1603-1868年),由於德川幕府的贊助,該寺尤為繁榮,因為它常常是幕府將軍從江戶(今東京)前往日光的第一站。在參觀過程中,導遊會向遊客介紹該寺廟和德川幕府的歷史。隨後,法師會為遊客祈福,就像過去為旅行中的執政者祈福一樣,祈求他們在古道上一路平安。

另一項獨特的體驗是試穿一種在江戶時代宮廷內室風靡一時的款式縫製的和服。這種和服採用如今極為罕見的高砂染工藝,以松樹為靈感,設計出複雜的分層圖案。在日本,大多數人從未見過這種精美的和服,更不用說穿過了。

不過,此次遊覽的真正亮點在於品嚐幕府將軍德川吉宗於1728年4月13日參拜該寺時享用的午餐,從而真正領略江戶時代的風情。午餐菜單記錄在歷史編年史中,江戶美食專家根據當時的重要食譜,以極微小的細節重現了每道菜。遊客可以品嚐18世紀早期的日本料理,瞭解幾個世紀以來烹飪方式的變化。

從東京市中心的新宿站乘火車即可到達,從著名的池袋站出發乘火車則更加便利。在川口市,遊客不僅會受到如同幕府將軍般的隆重接待,還將在日光御成街道的漫長旅途中,體驗如同貴族般的休憩享受。

