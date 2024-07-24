「2024金沙物美嘉年華」吸引120,000人次入場 創歷屆新高

今屆的「金沙物美嘉年華」設有超過580個展位，遍佈九個展區，包括：金沙商戶區、家庭用品區、親子用品區、食品美酒區、美食廣場、綠色生活區、文化創意區、兒童遊樂專區及澳門特色手信區；其中本澳中小微企展位數量增至325個，為歷屆之最。

活動期間每日推出限量澳門幣1元的精選產品及低至1折的國際品牌折扣優惠；入場人士更享有全天候免費泊車優惠及免費穿梭巴士往來會場及其他站點，為市民和旅客提供交通便利。

此外，金沙中國關懷大使亦陪同本地社服機構會員暢遊嘉年華，包括與泉仁樂家庭綜合服務中心的會員參與小型賽車體驗及於遊戲攤位玩樂，並與澳門兒童發展協會的家庭會員參與「中銀Smart Kids呈獻：小廚神工作坊」。其中廣受歡迎的「小廚神工作坊 」吸引逾530名參加者，他們在金沙中國餐飲團隊的帶領下，即場製作墨西哥玉米餅、越南春卷以及手製壽司等，體驗親子入廚的樂趣。

金沙中國邀請了四間本地社服機構於美食廣場內設置美食攤位，包括澳門扶康會葡角餐廳、澳門展智服務協會心明治小食店、澳門特殊奧運會甲子園美食，以及澳門戒毒康復協會握緊希望計劃。另外，金沙中國亦邀請了同善堂於食品美酒區設置了推廣中醫藥文化攤位，售賣養生保健茶包及湯料包等產品。是次平台讓社服機構有機會提升本地市場曝光率之餘，亦為其會員創造工作訓練機會。

是次嘉年華共有十家本地社服機構參與文化創意區展位的運作，包括：澳門扶康會、澳門弱智人士家長協進會、人人流浪狗澳門義工團、澳門特殊奧運會、澳門展智服務協會、澳門利民會利民坊、澳門循道衛理聯合教會社會服務處 - SJ樂晴展能項目、聖公會青年本色、挪亞家庭互助協會，以及鮑思高青年服務網絡Bosco Green Store，展出由社服機構成員設計及製作的文創産品。

一眾澳門特殊奧運會成員在嘉年華舉行期間分別扮演新聞小記者及編輯，他們先為活動進行多場採訪、拍攝及錄影工作，其後負責撰寫文稿，最後製作成嘉年華的專題報導，充分發揮社區共融合作精神。

作為嘉年華亮點活動的工銀e支付呈獻：「國風雅韻」漢服造型大賽及交通銀行澳門分行呈獻：「童夢飄揚」兒童才藝大賽亦順利舉行，吸引不少來自大灣區城市的人士踴躍參加，演出精彩紛呈，為展會增添多元魅力。

是次嘉年華充分體現了公司在環保方面所作出的努力。在金沙環保360全球可持續發展策略的指引下，金沙環保360大使連同本地環保社團「綠色未來」成員，合力向參展商介紹回收紙皮、塑膠及金屬的實用技巧，鼓勵更多人響應綠色展會的理念。會場亦特設環保櫃檯，向訪客贈送二手洗衣籃和體重秤等用品，期望物盡其用支持環保。

「2024金沙物美嘉年華」由金沙中國主辦，澳門中華總商會協辦，並得到澳門特別行政區政府經濟及科技發展局、旅遊局及招商投資促進局的大力支持；同時獲得澳門中銀、工銀澳門、交通銀行澳門分行及大西洋銀行誠意贊助。

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關於金沙中國有限公司

金沙中國有限公司（香港聯交所：1928，「金沙中國」或「公司」）是一所於開曼群島註冊成立的有限公司及在香港聯合交易所有限公司上市的公司。金沙中國是澳門最大的綜合度假村經營商，於路氹金光大道上設有澳門威尼斯人®、澳門百利宮®、澳門巴黎人，以及澳門倫敦人® 等物業項目，同時擁有及經營位於澳門半島的澳門金沙酒店。公司旗下的各綜合度假村集合多樣化的娛樂消閒、商務設施及客運業務，包括大型會議及展覽場地、各式餐廳食肆、購物中心、於金光綜藝館、倫敦人綜藝館、威尼斯人劇場、巴黎人劇場、倫敦人劇場及金沙劇場舉行的世界級娛樂表演，以及來往港澳的金光飛航高速渡輪服務。公司在路氹金光大道的各物業發展項目，堅定並持續地為建設澳門成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。金沙中國是全球度假村發展商拉斯維加斯金沙集團股份有限公司（紐約證券交易所：LVS）的附屬公司。

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