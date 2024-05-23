貝殼2024年第一季淨收入達164億元人民幣

業績保持穩健 新業務成新引擎

北京和香港2024年5月23日 /美通社/ -- 科技驅動的一站式新居住服務平台貝殼控股有限公司（紐交所代號：BEKE及港交所代號：2423，「貝殼」或「公司」）公佈截至2024年3月31日止第一季業績，第一季淨收入為164億元（人民幣‧下同），超過市場一致預期，經調整淨利潤為13.92億元。其中，「三翼」新戰略業務成效顯著，家裝家居的淨收入為24億元，按年增加71.1%，房屋租賃服務收入達26億元，按年大幅增加189.3%。首季貝殼非房產交易服務業務快速增長，收入按年增長112.9%，佔比提升21.7個百分點至35%，第二增長曲線顯現。

報告期內，貝殼持續加大股東回報，優化資本結構，提升資本運營效率。今年以來，貝殼已斥資超3.4億美元大力度回購股票，回購股數佔公司股東大會通過回購計畫時已發行總股本的近2%。自2022年9月貝殼股份回購項目啟動以來，貝殼共已斥資約12.54億美元回購股票，佔總股本約6.77%。貝殼於近期完成了2023年末期現金分紅，支付的股息總額約為4億美元。

期內，存量房市場表現穩健，各地因城施策推出優化政策，而剛需群體也因房貸利率下調及房價調整後積極入市，新房需求轉向在二手市場兌現，欲置業的人士更傾向可即時入住的二手房。貝殼第一季度存量房業務交易額達到4,532億元，淨收入達到57.3億元，存量房貢獻利潤率為44.5%，按季保持穩定。新房業務方面，貝殼不斷精細化營運新房業務，有效控制風險，新房業務交易額達到1,518億元，淨收入為49.2億元。

為迎接市場轉型新機遇，貝殼瞭解客戶需求變化，持續聚焦服務品質及效率，促進房產交易服務業務能力提升。至一季度末，貝殼已經建立起全國範圍規模較大的房產MCN矩陣，粉絲數近3,600萬，累計支持超1.2萬名店東、經紀人在新媒體平台通過短視頻、直播獲客轉化，幫助服務者更好地理解客戶需求，助力客戶線上選房效率和體驗的提升。

在門店營運層面，平台活躍門店數42,593家，比去年同期增加近3,000家門店。從經營效果看，新連接門店品質和效率超過預期，去年下半年新簽門店的人效在半年時間內提升到平台庫存門店人效的90%以上。

同時，貝殼嘗試多層面門店創新，以紮根社區的經紀人和門店為基礎，逐步打造一站式居住服務的入口，不止提供房屋交易，更圍繞「家」的概念帶來新服務，打開更多可能性。在上海，鏈家以「迷你服務網點」形式，深度覆蓋社區，發掘客戶需求。貝殼在全國多地推廣，落實一站式服務模式。以蘇州為例，在貝殼簽約服務中心，置業者能夠一站式完成貸款審批、稅費繳納、抵押登記、轉移登記等手續，並現場自助列印領取不動產權證書，免卻奔波，更為省心。

貝殼自去年持續推進「一體三翼」策略，堅持在保障交付品質前提下穩定擴大用戶群體，家裝家居、房屋租賃業務取得顯著進展。首季家裝家居的合同額達34億元，按年增加26.1%。同時，家裝業務種類更加豐富多元，包括定制傢俱、軟裝等新零售合同額9.4億元，貢獻合同額佔比約27.8%，按年提升5.1個百分點。

貝殼始終關注居住品質，其房屋租賃服務業務的規模和重要性亦持續提升。首季房屋租賃服務收入增長迅速，主要得益於在管規模的快速提升，截至3月底，分散式租賃住房管理運營服務「省心租」在管房源量突破24萬套，集中式長租公寓在管規模超過1.1萬套。

貝殼聯合創始人、董事會主席、首席執行官彭永東表示：「隨著存量房市場逐漸扮演更重要的角色，中國房地產行業正加速轉型邁向新時代。我們以品質和效率爲核心，在多個業務領域作出新的嘗試。我們積極連接行業優質門店，也在上海鏈家創新社區迷你網點門店模式，顯著增強了社區紮根和服務能力，逐步打造一站式居住服務的基礎設施。我們深度發掘客戶需求，在房產交易和新業務上做了很多提升線上、線下服務能力的新嘗試。在時代變革的背景下，我們擁抱更大的新的可能性，以客戶體驗為核心積極解題。」

貝殼執行董事、首席財務官徐濤表示：「一季度房地產市場同比有所下降，主要因為去年年初因疫情壓制的需求集中釋放的高基數影響。但與常態化一季度市場表現相比，今年一季度二手市場表現比較穩健。我們積極推進『一體三翼』戰略，『一站式新居住服務平台』模式進一步顯現。今年我們會鞏固戰略基礎能力，將以優異的財務管理能力做好資源配置，把控風險底線，助業務實現長期發展，並持續加強股東回報，為投資者帶來長期的股東價值。」

SOURCE 貝殼