長電科技2024年三季度及前三季度營收同創歷史新高，三季度扣非淨利潤同比增長19.5%

2024第三季度及前三季度財務要點：

三季度實現收入為人民幣94.9億元，同比增長14.9%，環比增長9.8%，創歷史單季度新高；前三季度累計實現收入為人民幣249.8億元，同比增長22.3%，創歷年同期新高。

三季度歸母淨利潤為人民幣4.6億元，扣除非經常性損益的歸母淨利潤為人民幣4.4億元，同比增長19.5%；前三季度累計歸母淨利潤為人民幣10.8億元，同比增長10.6%。

前三季度累計每股收益為0.60元，2023年同期為0.54元。

上海2024年10月25日 /美通社/ -- 今日，全球領先的集成電路芯片成品制造和技術服務提供商長電科技（600584.SH）公布了2024年第三季度財務報告。財報顯示，長電科技第三季度實現收入人民幣94.9億元，同比增長14.9%，創歷史單季度新高；實現歸母淨利潤人民幣4.6億元；扣除非經常性損益的歸母淨利潤為人民幣4.4億元，同比增長19.5%。前三季度累計實現收入為人民幣249.8億元，同比增長22.3%，創歷史同期新高；實現歸母淨利潤人民幣10.8億元，同比增長10.6%。

2024年以來，長電科技旗下工廠運營回升，產能利用率持續提升。前三季度，各應用板塊業務均實現復蘇企穩，公司前期的布局開始貢獻增量；來自於通訊、消費、運算及汽車電子四大應用的前三季度收入同比增幅均達雙位數，其中通訊電子更是實現了接近40%的同比大幅增長。公司強化庫存管理、供應鏈管理，確保營運資金的高效流轉；前三季度累計經營活動產生現金人民幣39.3億元，同比增長29.7%。

長電科技並購存儲芯片封測「全球燈塔工廠」晟碟半導體(上海)80%股權項目完成交割，將進一步提升公司的智能化制造水平，擴大在存儲及運算電子領域的市場份額。同時，長電微電子微系統集成高端制造基地投入使用，將面向全球客戶對高性能芯片的需求，提供一站式芯片成品制造服務。

長電科技董事、首席執行長鄭力先生表示：「長電科技近年來積極推進先進封裝技術創新和產能建設等先發布局，今年以來業務持續企穩回升，前三季度收入再創同期新高。公司將持續深耕先進技術及其面向的高附加值市場，助力業務的可持續發展。」

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關於長電科技：

長電科技是全球領先的集成電路制造與技術服務提供商，向全球半導體客戶提供全方位、一站式芯片成品制造解決方案，涵蓋微系統集成、設計仿真、晶圓中測、芯片及器件封裝、成品測試、產品認證以及全球直運等服務。公司在中國、韓國和新加坡擁有八大生產基地和兩大研發中心，並在全球設有20多個業務機構，為客戶提供緊密的技術合作與高效的產業鏈支持。

長電科技擁有先進和全面的芯片成品制造技術，包括晶圓級封裝（WLP）、2.5D/3D封裝、系統級封裝（SiP）、倒裝芯片封裝、引線鍵合封裝及傳統封裝先進化解決方案，廣泛應用於汽車電子、人工智能、高性能計算、高密度存儲、網絡通信、智能終端、工業與醫療、功率與能源等領域。

SOURCE 長電科技