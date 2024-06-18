貝殼躋身2024《福布斯》「全球企業2000強」 名次大幅躍升

香港2024年6月18日 /美通社/ -- 美國《福布斯》雜誌近日發布了2024年「全球企業2000強」（Forbes Global 2000），科技驅動的一站式新居住服務平台貝殼（紐交所代號：BEKE及港交所代號：2423，「貝殼」或「公司」）再次躋身榜單，排名較去年排第1413位躍升至第974位，大幅上升439位。

《福布斯》雜誌每年評選出「全球企業2000強」，該榜單被視為全球最權威、最受關注的商業企業排行榜之一，排名以營業收入、利潤、資產和市值等四項指標對全球最大的公司進行排名。今年上榜的中國主要企業包括中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國平安、中國石油等。

隨著存量房市場逐漸扮演更重要的角色，中國房地產行業正加速轉型邁向新時代。貝殼將始終以品質和效率為核心，在多個業務領域作出新的嘗試。通過積極連接行業優質門店，以及在上海鏈家創新社區迷你網點門店等模式，顯著增強社區紮根和服務能力。

未來，貝殼將持續深入了解客戶需求變化，促進房產交易服務業務能力提升，逐步打造一站式居住服務的入口，提供房屋交易，圍繞「家」的概念帶來新服務，打開更多可能性。

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關於貝殼控股有限公司

貝殼控股有限公司是領先的線上線下一體化的房產交易和服務平台。本公司率先在中國打造了平台基礎設施和標準，致力於重塑服務者作業模式，更高效地為消費者提供二手房和新房交易、房屋租賃、家裝家居等其他房產交易和居住服務。本公司擁有並經營著鏈家，中國領先的房產經紀品牌，同時也是其貝殼平台的重要組成部分。自2001年鏈家成立以來，我們已積累超過22年的運營經驗。本公司認為，鏈家的成功和沉澱為我們的基礎建設和標準打造鋪平道路，並推動貝殼快速持續發展。

SOURCE 貝殼