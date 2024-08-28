綠葉制藥發布2024年中期業績：淨利勁增201%，5款新藥密集獲批

上海2024年8月28日 /美通社/ -- 綠葉制藥集團（2186.HK）發布2024年中期業績及截至目前的業務進展。

報告期內，集團營業收入約為30.7億元（單位：人民幣，下同），同比增長6%；毛利約為20.8億元，同比增長7%；EBITDA約為11.6億元，同比增長33%；淨利潤約為4.4億元，同比增長201%；淨利潤率為14%，提高9個百分點。

費用端方面：銷售費用、管理費用、研發費用、財務費用四項費用合計佔比較去年同期下降14個百分點。其中，產品銷售費用率為31%，大幅下降9個百分點。

自2021年起，集團圍繞中樞神經系統（CNS）和腫瘤兩大核心治療領域推動13款新藥在中、美、歐多國獲批上市，持續強化產品組合競爭力；同時，集團積極推動研發戰略及營銷模式升級，優化財務結構，開源與節流並舉，鋪就未來三年明確的增長路徑。

CNS：構建優勢產品組合，全球商業版圖獨具

集團CNS領域收入約為8.2億元，同比增長21%。憑借獨樹一幟的產品開發及商業策略，集團躋身國內CNS第一梯隊，並向更高的全球目標進發，通過多款拳頭產品，持續穩固市場地位，其中：

1類創新藥 若欣林 ® （鹽酸托魯地文拉法辛緩釋片） 今年上半年實現同比增長210%，成為近年來增長最快的抗抑郁新藥之一；

今年上半年實現同比增長210%，成為近年來增長最快的抗抑郁新藥之一； 囊括利斯的明透皮貼劑（2次/W）等產品在內的 貼劑業務 高速增長；

高速增長； 暢銷多年的原研產品 思瑞康® （富馬酸奎硫平片、緩釋片） 市場表現穩定，集團通過其在51個國家和地區的銷售網絡不斷夯實全球商業化版圖。

今年以來，集團3大CNS產品"接力"獲批，為商業化引擎持續加碼：

在美國，每月給藥一針、治療精神分裂症和分裂情感性障礙的新藥 ERZOFRI ® （帕利哌酮緩釋混懸注射液） 於7月獲得FDA上市批准，進一步強化集團全球CNS產品組合的綜合競爭力，打開海外業務增長新空間；

於7月獲得FDA上市批准，進一步強化集團全球CNS產品組合的綜合競爭力，打開海外業務增長新空間； 在中國，治療精神分裂症的 美比瑞® （棕櫚酸帕利哌酮注射液） 、全球首個治療帕金森病長效微球制劑 金悠平® （注射用羅替高汀微球） 相繼於6月獲批上市；

腫瘤：新產品密集獲批，激發放量勢能

集團腫瘤領域收入約為11.4億元，同比增長25%。該板塊自2021年以來持續回升，新產品放量逐步抵消政策端對成熟產品的影響。今年，集團即將迎來3款腫瘤產品獲批上市，將協同公司腫瘤領域已上市產品，迅速提升腫瘤業務營收與利潤貢獻。3款新產品包括：

博洛加 ® （地舒單抗注射液 120mg ） 、 米美欣 ® （羥考酮納洛酮緩釋片） 已 相繼於5月和6月獲批，米美欣 ® 有望成為新一代癌痛慢病化管理的標準治療方案，引領中國癌痛市場。

、 相繼於5月和6月獲批，米美欣 有望成為新一代癌痛慢病化管理的標準治療方案，引領中國癌痛市場。 贊必佳® （注射用蘆比替定，英文商品名： Zepzelca® ） 有望於下半年在中國內地獲批，作為近27年來唯一獲得美國FDA批准的用於治療復發性小細胞肺癌的新分子實體，該產品率先在中國香港、中國澳門、粵港澳大灣區、海南博鰲投入臨床應用並收獲積極的臨床反饋。

心血管：成熟品種生命長青，增長空間廣闊

圍繞心血管領域，集團多款獨家品種在多年循證醫學的積累和支持下獲得臨床廣泛認可，生命周期長，差異化競爭優勢獨具，其中：

血脂康 ® ：據IQVIA數據，該產品是2024年上半年國內最常用的治療高膽固醇血症的天然藥物和國內第五大常用調脂藥；該產品深耕心血管疾病一級預防的藍海市場，中長期增長潛力廣闊；

：據IQVIA數據，該產品是2024年上半年國內最常用的治療高膽固醇血症的天然藥物和國內第五大常用調脂藥；該產品深耕心血管疾病一級預防的藍海市場，中長期增長潛力廣闊； 歐開® （七葉皂甘鈉片） 仍保持高速放量，為潛在十億級大品種。

公司治理：運營提質增效，助力高質量發展

集團以研發創新聚焦、營銷模式升級、財務結構優化為抓手，通過一系列切實有效的措施提升運營效能，助力集團盈利水平進階：

研發戰略升級：聚焦研發資源，提升創新質量 ——實現在研產品向First-in-Class（同類首創）、Best-in-Class（同類最優）的全面升級，並通過對外授權剝離非核心品種，優化管線，提升重磅品種轉化效率；

——實現在研產品向First-in-Class（同類首創）、Best-in-Class（同類最優）的全面升級，並通過對外授權剝離非核心品種，優化管線，提升重磅品種轉化效率； 營銷模式變革：降低銷售費率，提升增長質量 ——通過營銷組織架構調整、人效提升、營銷模式創新、統籌資源配置等多措並舉，推動銷售費用持續下降、銷售效率顯著提升。

——通過營銷組織架構調整、人效提升、營銷模式創新、統籌資源配置等多措並舉，推動銷售費用持續下降、銷售效率顯著提升。 持續降債，改善財務結構 ——報告期內財務費用同比下降9.5%，2024年全年降債目標亦將如期達成。

綠葉制藥集團管理層表示：「得益於新產品放量和公司治理策略的高效實施，集團盈利能力顯著增強。我們相信，隨著系列潛力新藥的獲批及放量，集團『高潛力新藥+穩增長成熟產品』的組合將為爆發性的業績增長提供強力支撐，從2025年開始集團階段性重磅新產品都將投入商業化，業績有望創歷史新高，並在未來三年內實現跨越式發展。」

關於綠葉制藥集團

綠葉制藥集團是致力於創新藥物的研發、生產和銷售的國際化制藥公司。綠葉制藥在中國、美國和歐洲設有研發中心，擁有超過30個中國在研藥物和10多個海外在研藥物。綠葉制藥在微球、脂質體、透皮釋藥等先進藥物遞送技術領域達到國際先進水平，在新分子實體、生物抗體領域收獲多項創新成果，並在細胞治療、基因治療等領域進行了積極布局和開發。

綠葉制藥深度布局全球供應鏈體系，已在全球建有8大生產基地並建立了與國際接軌的GMP質量管理和控制體系。公司現有30餘個上市產品，產品覆蓋腫瘤、中樞神經系統、心血管、消化與代謝等治療領域；業務遍及全球80多個國家和地區，其中包括中國、美國、歐洲、日本等全球主要醫藥市場，以及高速增長的各地新興市場。

SOURCE 綠葉製藥