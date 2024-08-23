長電科技2024年2季度歸母淨利潤環比增長258%，營收創同期歷史新高

2024年二季度財務要點：

二季度實現收入為人民幣86.4億元，同比增長36.9%，環比增長26.3%，創歷史同期新高。

二季度經營活動產生現金人民幣16.5億元，二季度扣除資產投資淨支出人民幣9.3億元，自由現金流達人民幣7.2億元。

二季度歸母淨利潤為人民幣4.8億元，同比增長25.5%，環比增長258.0%

二季度每股收益為人民幣0.27元，而2023年第二季度為0.22元。

2024上半年財務要點：

上半年收入為人民幣154.9億元，同比增長27.2%。

上半年經營活動產生現金人民幣30.3億元。扣除資產投資淨支出人民幣18.7億元，上半年的自由現金流為人民幣11.6億元。

上半年歸母淨利潤為人民幣6.2億元，同比增長25.0%。

上半年每股收益為人民幣0.35元，而2023年上半年為0.28元。

上海2024年8月23日 /美通社/ -- 今日，全球領先的集成電路成品制造和技術服務提供商長電科技（600584.SH）公布了2024年半年度報告。財報顯示，今年上半年長電科技實現營業收入人民幣154.9億元，歸母淨利潤6.2億元，同比均實現超過25%的增長。其中二季度實現營業收入86.4億元，同比增長36.9%，創歷史同期新高；歸母淨利潤4.8億元，同比增長25.5%，環比增長258%；經營活動產生現金人民幣16.5億元。

報告期內，長電科技產能利用率顯著提升，核心產線加速設備投資以擴充產能；上半年通訊電子、運算電子、消費電子業務收入同比分別增長48%、23%和33%。公司不斷強化先進封裝技術開發，上半年研發投入8.2億元，同比增長22.4%。

長電科技著力推進戰略項目落地，提升數字化智能制造水平。占地兩百余畝，歷時兩年建設的先進封裝新廠房長電微電子項目實現設備進場；專注車規級芯片封測的全新生產基地完成廠房結構封頂；高密度存儲芯片封測大型並購項目取得必要審批正在有序推進交割。

長電科技董事、首席執行長鄭力先生表示：「長電科技積極推進先進封裝創新應用，繼續擴大在中國、新加坡、韓國等地的產能布局，2024年上半年業績穩步增長。公司將持續加大技術研發和戰略項目投入，強化產業鏈創新合作和綠色可持續發展建設，為股東、客戶、員工和社會創造更高價值。」

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關於長電科技：

長電科技是全球領先的集成電路制造和技術服務提供商，提供全方位的芯片成品制造一站式服務，包括集成電路的系統集成、設計仿真、技術開發、產品認證、晶圓中測、晶圓級中道封裝測試、系統級封裝測試、芯片成品測試並可向世界各地的半導體客戶提供直運服務。

通過高集成度的晶圓級封裝（WLP） 、2.5D/3D封裝、系統級封裝（SiP）、高性能倒裝芯片封裝和先進的引線鍵合技術，長電科技的產品、服務和技術涵蓋了主流集成電路系統應用，包括網絡通訊、移動終端、高性能計算、車載電子、大數據存儲、人工智能與物聯網、工業智造等領域。長電科技在中國、韓國和新加坡設有八大生產基地和兩大研發中心，在20多個國家和地區設有業務機構，可與全球客戶進行緊密的技術合作並提供高效的產業鏈支持。

SOURCE 長電科技