貝殼2024年第二季淨收入234億元 經調整淨利潤按年升14%至27億元

「三翼」新戰略業務規模營收再創新高 非房產交易服務收入佔比提升至35%

北京和香港2024年8月12日 /美通社/ -- 科技驅動的一站式新居住服務平台貝殼控股有限公司（紐交所代號：BEKE及港交所代號：2423，「貝殼」或「公司」）公佈截至2024年6月30日止中期業績。第二季業績維持穩健增長，實現總交易額8390億元（人民幣‧下同），淨收入為233.7億元，按年升19.9%，毛利率為27.9%，按年增長0.5個百分點。營收規模增長和良好的費用管控，支持公司二季度淨利潤達19億元，按年增長46.2%，經調整淨利潤為26.93億元，按年升13.9%，收入及經調整淨利潤均超過市場一致預期。

整體上半年來看，公司實現總交易額1.47萬億元，按年減少16.2%；淨收入為397億元，與去年同期相對持平。

報告期內，存量房交易業務持續穩步上揚，第二季存量房總交易額按年增長25%至5707億元。「三翼」新戰略業務在規模和營收上再創新高，第二季非房產交易服務業務實現高速增長，收入按年升85.3%。其中，家裝家居業務的淨收入為40.4億元，按年增加53.9%，房屋租賃服務業務收入達31.9億元，按年大幅增加167.1%。

報告期內，貝殼持續加大股東回報，通過積極的股票回購，進一步提升資本配置、提高資本運營效率，與投資者分享發展的紅利。今年以來截至8月12日，貝殼共斥資約4.8億美元用於股票回購；自2022年9月回購計劃啟動以來，公司已經累計回購約13.9億美元，回購股數佔回購計劃啟動前公司總股本約7.5%。公司宣佈擴大並延長現有股份回購計畫，回購授權從20億美元增加至30億美元，回購計畫期限延長至2025年8月31日。

二季度存量房、新房業務展現顯著優於市場的業績表現

今年上半年以來，隨著房地產融資協調機制建立並推進，以及優化限購、降低首付比例和房貸利率等寬鬆政策密集落地，市場整體呈現逐步修復態勢。

在市場情緒逐步回升的背景下，貝殼積極運營人店規模，加強平台生態建設，存量房業務尤其取得了優於市場的表現。今年第二季度，公司存量房業務的總交易額達5707億元，按年增長25%；淨收入73.3億元，按年增長14.3%，按季增長28.1%。存量房貢獻利潤率為47.5%，按年提升1.9個百分點，按季升3個百分點。

在門店營運層面，截至二季度末，貝殼平台活躍門店總數44,423家，按年增加8.1%。公司持續加強房源聚焦以及新媒體商機獲取和轉化，並結合多項科技工具賦能，幫助門店提效。去年9月以來，新簽門店的人效，在簽約3個月後都達到平台存量門店人效的80%以上。

新房業務方面，憑藉管道滲透率、與開發商合作盤比例的增加，以及運營銷售能力持續提升，總交易額達到2353億元。新房業務的貨幣化率也持續增強。淨收入79億元，按年降幅僅8.8%。新房貢獻利潤率25.0%，按季增長2.8個百分點。新房應收賬款周轉天數為45天，達歷史低位，保持強勁的回款能力。

「一體三翼」戰略顯現極強生命力 家裝家居、房屋租賃服務業務營收躍升

第二季度，非房產交易服務業務收入佔比達34.7%，較去年同期躍升12.2個百分點。當中，家裝家居業務穩健增長、交付效率顯著提升，實現合同額42.1億元，按年增長22.3%；淨收入40億元，按年增長53.9%。家裝家居業務貢獻利潤率達到31.3%，按年增長1.7個百分點，按季提升0.7個百分點。

貝殼房屋租賃服務業務持續快速增長，實現淨收入32億元，按年升167%，主要受惠於在管規模房源的快速提升。截至6月底，分散式租賃住房管理運營服務「省心租」在管房源量突破30萬套，集中式長租公寓在管規模逾1.4萬套。

貝殼聯合創始人、董事會主席、首席執行官彭永東表示：「今年二季度，我們一系列深化運營和科學管理的舉措，支持公司取得了顯著優於市場表現的高質量經營成果。我們的房產交易服務業務還有很大的增長空間，家裝家居和房屋租賃服務的業務模式和能力也被驗證。展望未來，貝殼將在『一體三翼』戰略指引下，繼續聚焦品質及效率，加強核心能力建設，推動平台生態持續優化。下一步，我們會通過推動規模和品質、效率的正迴圈實現組織的持續增長。」

貝殼執行董事、首席財務官徐濤表示：「二季度我們取得了優異的財務表現。存量房業務的貢獻利潤率同、環比均大幅提升，新房業務的貨幣化能力進一步增強，非房產交易服務業務快速增長，在精細化運營的支持下，盈利能力也得到改善，淨利潤實現較高的同、環比增長。並且，在穩健的現金儲備下，我們持續推進股東回報，與並肩同行的股東共同分享公司創造的長期價值。」

關於貝殼控股有限公司

貝殼控股有限公司是領先的線上線下一體化的房產交易和服務平台。本公司率先在中國打造了平台基礎設施和標準，致力於重塑服務者作業模式，更高效地為消費者提供二手房和新房交易、房屋租賃、家裝家居等其他房產交易和居住服務。本公司擁有並經營著鏈家，中國領先的房產經紀品牌，同時也是其貝殼平台的重要組成部分。自2001年鏈家成立以來，我們已積累超過22年的運營經驗。本公司認為，鏈家的成功和沉澱為我們的基礎建設和標準打造鋪平道路，並推動貝殼快速持續發展。

SOURCE 貝殼