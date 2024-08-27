博安生物發布2024年上半年業績：營收迅猛增長39%，淨利大幅提升1.8億元

中國煙台2024年8月27日 /美通社/ -- 博安生物（6955.HK）於今日發布2024年上半年業績及截至目前的業務進展。

報告期內，公司總收入約為3.63億元人民幣，同比增長39%。其中，產品銷售收入約為3.32億元人民幣，同比增長28%。淨利潤約為6167萬元人民幣，同比扭虧為盈且比上年同期大幅增加約1.8億元人民幣，淨利潤率為17%。

自2023年下半年以來，博安生物已連續兩個半年度實現盈利，首度實現一個完整年盈利，展現出強勁的增長勢頭與發展前景，成為當前少數已盈利的在港交所上市的生物科技公司。

商業化矩陣擴容，產品銷售成績亮眼

博安生物的產品組合以兼顧「創新質量」和「風險均衡」為特點，通過生物類似藥率先進入商業化階段，迅速實現自我「造血」的同時也為創新藥的開發提供資金支持。

當下，首批研發成果的收獲期已至，公司以強大的商業化能力為產品價值兌現保駕護航。目前，三款產品已上市並於報告期內實現銷售總額同比增長28%的佳績。其中：

博優諾 ® （貝伐珠單抗，治療多種腫瘤）的市場覆蓋持續拓展，銷售額雙位數增長；

（貝伐珠單抗，治療多種腫瘤）的市場覆蓋持續拓展，銷售額雙位數增長； 博優倍 ® （地舒單抗60mg，治療骨質疏松症）的使用患者顯著擴增，銷售高速上量；

（地舒單抗60mg，治療骨質疏松症）的使用患者顯著擴增，銷售高速上量； 博洛加®（地舒單抗120mg，治療骨巨細胞瘤）於今年5月底在中國獲批上市，協同公司腫瘤領域的商業化團隊和資源，為業績增長注入新動能。

另有6個在研項目即將進入商業化階段；公司通過國內與海外同步開發的策略，推動營收開啟跨越式增長。其中：

BA5101 （度拉糖肽，治療糖尿病）：在中國處於上市申請（BLA）審評階段，有望於明年獲批。該產品也在美國獲准開展臨床試驗，當前研發進度在國內外均處於領先水平；

（度拉糖肽，治療糖尿病）：在中國處於上市申請（BLA）審評階段，有望於明年獲批。該產品也在美國獲准開展臨床試驗，當前研發進度在國內外均處於領先水平； BA9101 （阿柏西普，眼科領域）在中國處於BLA審評階段，有望於明年獲批；

（阿柏西普，眼科領域）在中國處於BLA審評階段，有望於明年獲批； BA1102（地舒單抗120mg）和BA6101（地舒單抗60mg）在歐洲、美國、日本開展的國際多中心Ⅲ期臨床試驗正在加速推進中。公司計劃於明年完成臨床研究並開始提交該兩款產品的BLA。

平台優勢獨具，創新價值凸顯

研發創新是生物制藥企業的核心競爭力。博安生物基於抗體藥物偶聯（ADC）技術平台、雙特異T-cell Engager技術平台、全人抗體轉基因小鼠及噬菌體展示技術平台，探索新靶點和新機制的創新生物藥，在研管線中不乏First-in-Class（同類首創）、Best-in-Class（同類最優）潛力品種：

BA1302 （抗CD228 ADC）：是全球范圍內唯一處於臨床階段的靶向CD228的創新型ADC藥物，當前處於Ⅰ期臨床階段；

（抗CD228 ADC）：是全球范圍內唯一處於臨床階段的靶向CD228的創新型ADC藥物，當前處於Ⅰ期臨床階段； BA1301 （抗Claudin18.2 ADC）：在中國處於Ⅰ期臨床階段，在美國獲得治療胃癌和胰腺癌的孤兒藥資格；

（抗Claudin18.2 ADC）：在中國處於Ⅰ期臨床階段，在美國獲得治療胃癌和胰腺癌的孤兒藥資格； BA1106 （非IL-2阻斷型抗CD25抗體）：是國內首個進入臨床的、用於治療實體瘤的抗CD25創新抗體，處於Ⅰ期臨床階段；

（非IL-2阻斷型抗CD25抗體）：是國內首個進入臨床的、用於治療實體瘤的抗CD25創新抗體，處於Ⅰ期臨床階段； BA1202 （抗CEA/CD3雙抗）：是國內首個進入臨床的抗CEA/CD3雙抗，處於Ⅰ期臨床階段；

（抗CEA/CD3雙抗）：是國內首個進入臨床的抗CEA/CD3雙抗，處於Ⅰ期臨床階段； BA2101（長效抗IL-4Rα單抗）：每四周給藥一次，在國內進入Ⅱ期臨床階段；

在三大研發技術平台的基礎上，博安生物布局「腫瘤免疫（IO）+ADC」產品組合，探索上述靶點的創新藥與公司自有的PD-1抑制劑和VEGF抑制劑在大適應症上的聯用機會，以達到提升現有標准療法的治療效果，並增進現有管線價值、增加創新藥的臨床開發成功率。

積極拓展全球合作，支持業務高速成長

博安生物的創新能力與產品價值亦逐漸得到業界關注與認可。公司協同全球范圍內優秀的合作伙伴，充分挖潛產品的臨床價值和市場潛力，助力業務高速發展。這些合作包括：

將 博優倍 ® （地舒單抗60mg）在中國大陸的商業化權利授予青島國信制藥；

（地舒單抗60mg）在中國大陸的商業化權利授予青島國信制藥； 將 BA9101 （阿柏西普）在中國大陸的商業化權利授予歐康維視；

（阿柏西普）在中國大陸的商業化權利授予歐康維視； 將 BA2101 （長效抗IL-4Rα單抗）在呼吸系統疾病適應症的中國大陸獨家權利授予健康元；

（長效抗IL-4Rα單抗）在呼吸系統疾病適應症的中國大陸獨家權利授予健康元； 授權臻格生物在中國大陸非獨家使用博安生物具有自主知識產權的 BA-HIEXcell ® 穩定細胞株開發平台；

穩定細胞株開發平台； 與全球業務伙伴達成貝伐珠單抗、地舒單抗等產品在部分海外市場的戰略合作；

經營效率持續強化，盈利能力顯著提升

博安生物是少數具有「研-產-銷」一體化運營體系的本土生物制藥公司。高度整合的自主運營體系不僅利於其在研產品向商業化階段的高效率轉化，亦為公司的精細化管理和中長期高質量發展奠定堅實基礎。

在研發開支有所減少的情況下，公司優化資源配置、集中投入重點項目，於2024年上半年高效推動1個項目獲批上市、2個項目BLA受理、2個項目的Ⅲ期臨床和5個項目的IND/Ⅰ期臨床順利推進。

在生產方面，報告期內毛利顯著提升至2.83億元，同比增長79%；扣除授權收入的毛利率為76%，同比提升16個百分點。公司通過對於制造體系的智能化升級、已上市產品生產工藝的優化、國產替代等各項措施顯著提升單位產量，降低生產成本。當前，公司已建立一整套符合中國、美國、歐盟、日本相關標准的生產與質量管理體系，生產能力可滿足各產品從短期到中期的海內外商業化需求。

在銷售與管理方面，公司通過組織結構優化、人員效能提升、業務模式創新等多措並舉，推動報告期內產品銷售收入同比增長28%的同時，銷售費用同比增長15%，管理費用同比下降8%，進一步提升了公司的盈利能力和市場競爭力。

「差異化的戰略定位以及精准高效的執行力助力博安生物在當下產業周期波動中逆勢突破，成為率先扭虧為盈的、在港交所上市的生物科技公司之一。基於公司成熟的營運能力和管理效能的精進提質，我們對於博安生物在2024年實現全年盈利充滿信心，」博安生物首席執行官兼董事會主席姜華表示：「隨著更多產品的商業化兌現、海外在研項目和創新生物藥管線價值的進一步釋放，將推動公司未來三年保持高速增長。我們將堅守既定的戰略規劃，全力以赴達成每一項階段性目標，以優秀的業績回報股東的支持，以創新和優質的產品為社會創造更大的價值。」

關於博安生物

博安生物（6955.HK）是一家全面綜合性生物制藥公司，專業從事生物藥開發、生產和商業化，專注於腫瘤、自身免疫、眼科和代謝疾病。公司的新藥發現活動圍繞多個平台展開，包括全人抗體轉基因小鼠及噬菌體展示技術平台、雙特異T-cell Engager技術平台、抗體藥物偶聯（ADC）技術平台及細胞治療平台。

博安生物擁有完整的涵蓋抗體發現、細胞株開發、上游及下游工藝開發、分析及生物分析方法開發、技術轉移、非臨床研究、臨床研究、法規與注冊及商業化規模生產的全整合型產業鏈。在細胞治療領域，博安生物聚焦新一代增強型及可調控T細胞治療技術，研發更安全、有效、可負擔的細胞治療產品。

目前，博安生物已有三款產品獲批上市，以及多個具有國際知識產權保護的創新型生物藥和生物類似藥的在研產品組合。公司榮獲「國家高新技術企業」認定，並擁有「山東省省級新型研發機構」及「山東省工程研究中心」等省級技術平台。除了在中國，博安生物也在包括美國、歐洲和日本在內的海外市場從事生物藥產品開發。基於差異化的產品組合以及不斷成熟的商業化能力，博安生物已構建起覆蓋「研發-生產-商業化」的全產業價值鏈運營體系，為其長期的高質量發展奠定堅實基礎。

SOURCE 博安生物