連連數字2024年上半年收入增長40.1%

香港2024年8月20日 /美通社/ -- 中國數字支付解決方案市場以及全球貿易數字化的領導者連連數字科技股份有限公司（港交所股份編號：2598），今日公布截至2024年6月30日止之中期業績。

連連數字執行董事兼首席執行官辛潔表示：「2024年上半年，連連取得了出色的業績增長，進一步擴大了客群覆蓋，並幫助客戶成長。2024年上半年，公司數字支付業務總支付額（『TPV』）達人民幣1.57萬億元，同比增長120.1%；總收入達人民幣6.17億元，同比增長40.1%。連連完善的全球牌照布局、嚴格的合規風控標準和二十年持續服務中國企業的經驗，使我們廣泛獲得監管機構、合作伙伴以及客戶的信任。加上我們廣泛的全球合作伙伴網絡和全方位的技術、創新和增值服務能力，所有這些使得連連搭建了差異化的競爭壁壘。」

辛潔補充道：「最近公司推出了企業錢包等一系列支付創新產品，並進一步擴展了在歐洲的布局。我們獲得了盧森堡EMI（電子貨幣機構）牌照，使我們能夠在幾乎所有歐盟國家開展支付業務和相關服務。未來，公司也將持續加強國際化、數字化布局，不斷推出差異化支付相關產品和增值產品，幫助中國電商和傳統企業拓展全球的商品銷售和全球化的供應鏈布局。」

連連數字財務總監魏萍表示：「上市後第一個半年報連連交出了不錯的答卷，在收入大幅增長的前提下，除去IPO上市相關一次性支出及非現金期權費用外的其他費用佔收入比持續下降，規模效應持續顯現。雖然因相對低毛利的國內支付業務更快速增長而導致毛利率有所下降，集團總毛利額實現了同比20.3%的健康增長。未來，公司將持續謹慎穩健地對技術創新和新的差異化產品加強投入，以獲得更健康的長期增長空間。」

業務及戰略進展

全球支付

報告期內，公司全球支付業務TPV達到人民幣1,023億元，同比增長35.4%，主要得益於跨境貿易中使用全球支付服務的企業日益增多。公司持續拓展一站式服務能力的邊界，升級虛擬銀行卡服務和五大卡組收單解決方案，滿足不同客戶多樣化的支付方式。此外，公司於2024年5月獲得盧森堡EMI牌照，標志著公司在深耕歐洲市場、推進全球化戰略的過程中取得的又一個實質性突破。

境內支付和增值服務

報告期內，公司境內支付業務TPV達到人民幣1.47萬億元，同比增長130.1%，主要得益於去年的創新產品在完成初期孵化後於2024年上半年大幅放量。此外，公司創新性地利用自身全球化布局和支付能力，推出了企業錢包產品，協助客戶能夠在全球范圍內簡化員工差旅費報銷等相關支出，並優化其財務管理流程和內控流程。目前，該產品已在國企、上市公司、行業頭部企業及中小企業間逐步推廣，展現出強勁的市場滲透力和業務潛力。

業績概要

收入

公司截至2024年6月30日止六個月的收入為人民幣6.17億元，同比增長40.1%。其中，數字支付業務收入增長人民幣1.59億元，增值服務收入增長人民幣1,950萬元，這兩項收入的增長部分抵消了其他收入減少人民幣130萬元的影響。

下表列示本公司於所屬期間的收入明細：



截至6月30日止六個月



2024年 2023年 變動 變動 收入 （人民幣千元）

% 數字支付服務 541,888 383,231 158,657 41.4 % – 全球支付（i） 372,374 305,383 66,991 21.9 % – 境內支付（ii） 169,514 77,848 91,666 117.8 % 增值服務 66,773 47,303 19,470 41.2 % 其他（iii） 8,726 10,055 (1,329) (13.2) % 合計 617,387 440,589 176,798 40.1 %









附注：







（i）指跨境或在中國境外發生的支付行為。 （ii）指在中國境內發生的支付交易。 （iii）除提供核心業務數字解決方案外，我們亦經營若干其他業務，主要包括物業租賃。

數字支付服務

2024年上半年， 公司大部分收入來自數字支付服務，包括全球支付和境內支付。截至2024年6月30日止六個月的數字支付服務收入為人民幣5.42億元，同比增長人民幣1.59億元，增幅41.4%。

全球支付 ：全球收入增長人民幣6,700萬元，較去年同期增長21.9%，主要由全球支付服務的TPV持續增長所帶動。

：全球收入增長人民幣6,700萬元，較去年同期增長21.9%，主要由全球支付服務的TPV持續增長所帶動。 境內支付：境內收入增長人民幣9,170萬元，增幅高達117.8%，主要由於境內支付服務的TPV較去年同期大幅增長130.1%。

增值服務

公司截至2024年6月30日止六個月的增值服務收入為人民幣6,680萬元，較去年同期增長人民幣1,950萬元，同比增長41.2%，主要得益於數字化營銷服務快速擴張。

成本

本公司截至2024年6月30日止六個月的成本為人民幣2.93億元，較去年同期增加人民幣1.22億元，增幅71.6%，這主要由於：

i. 全球支付服務TPV較去年同期增長35.4%，境內支付服務TPV較去年同期增長130.1%，相應的數字支付服務成本增加人民幣1.05億元，增幅79.6%。同時，公司持續拓展支付服務至更多的新電商平台和支付渠道以更好地協助中國商品的國際貿易。

ii. 公司數字化營銷服務迅速擴張，向渠道合作方支付的服務費有所增長，增值服務的成本增加人民幣1,650萬元，增幅50.6%。

毛利及毛利率

因上所述，本公司截至2024年6月30日止六個月的毛利為人民幣3.25億元，較去年同期增幅20.3%；毛利率為52.6%，較去年同期下降8.7個百分點，主要由於毛利率較低的境內支付服務更快增長。其中：

i. 全球支付毛利為人民幣2.70億元，較去年同期增長人民幣4,380萬元，增幅19.3%；毛利率為72.6%，毛利率基本穩定。

ii. 境內支付毛利為人民幣3,410萬元，較去年同期增長人民幣960萬元，增幅39.0%；毛利率為20.1%，較去年同期下降11.4個百分點，主要系收入構成變動導致，而相同服務的毛利率基本保持穩定。

iii. 增值服務毛利為人民幣1,790萬元，較去年同期增長人民幣300萬元，增幅20.7%；毛利率為26.9%，較去年同期略下降4.6個百分點，主要是利潤率較低的數字化營銷服務大幅增長所影響。

銷售及營銷費用



截至6月30日止六個月



2024年 2023年 變動 變動

（人民幣千元）

% 銷售及營銷費用 108,883 84,962 23,921 28.2 % 減：







股份薪酬開支 (7,497) (3,453) (4,044) 117.1 % 經調整銷售及營銷費用 （非國際財務報告準則指標） 101,386 81,509 19,877 24.4 %

本公司銷售及營銷費用截至2024年6月30日止六個月為人民幣1.09億元，較去年同期增加人民幣2,390萬元，增長28.2%；剔除股份薪酬開支後，經調整的銷售及營銷費用為人民幣1.01億元，較去年同期增加人民幣1,990萬元，增幅24.4%，主要系公司為擴張業務加大了獲客及行業覆蓋相關推廣活動力度。

一般及行政開支



截至6月30日止六個月





2024年 2023年 變動 變動

（人民幣千元）

% 一般及行政開支 290,244 153,699 136,545 88.8 % 減：







股份薪酬開支 (93,075) (30,513) (62,562) 205.0 % 上市開支 (7,799) (4,339) (3,460) 79.7 % 經調整一般及行政開支 （非國際財務報告準則指標） 189,370 118,847 70,523 59.3 %

本公司一般及行政開支截至2024年6月30日止六個月為人民幣2.90億元，較去年同期增加人民幣1.37億元。剔除股份薪酬開支和符合國際會計準則的與全球發售有關的上市開支後，經調整的一般及行政開支為人民幣1.89億元，較去年同期增加人民幣7,050萬元，增幅59.3%。其中，25.0%的增幅即人民幣2,970萬元與全球發售有關，但屬於不符合非國際財務報告準則指標剔除標準的一次性上市開支；剩余34.3%的增幅則主要是公司對新戰略舉措增加的投入。

研發費用



截至6月30日止六個月



2024年 2023年 變動 變動

（人民幣千元）

% 研發費用 147,469 119,377 28,092 23.5 % 減：







股份薪酬開支 (26,281) (9,200) (17,081) 185.7 % 經調整研發費用 （非國際財務報告準則指標） 121,188 110,177 11,011 10.0 %

本公司研發費用截至2024年6月30日止六個月為人民幣1.47億元，較去年同期增加人民幣2,810萬元。剔除股份薪酬開支後，經調整的研發費用為人民幣1.21億元，較去年同期增加人民幣1,100萬元，增幅10.0%，主要系公司在技術創新領域的持續投入。

虧損

本公司在報告期內淨虧損為人民幣3.50億元，較去年同期減少虧損人民幣3,260萬元，虧損收窄8.5%。剔除股份薪酬開支人民幣1.28億元，費用化的上市支出人民幣780萬元後，非公認會計準則經調整虧損人民幣2.15億元。其進一步包括應佔連通虧損人民幣2.02億元，與全球發售有關、但不符合非國際財務報告準則剔除標準的一次性上市開支有人民幣2,970萬元，剔除上述因素後連連數字日常業務產生經營盈利人民幣1,660萬元。

現金流

報告期內，本公司經營活動所用現金淨額為人民幣1.03億元，主要由於營運資金使用增加了人民幣1.22億元，反映貿易應收款的變動、其他應收款、其他應付款的變動。

電話會議信息

連連數字將於北京時間2024年8月21日上午10:00-11:00（美國東部時間2024年8月20日晚上10:00-11:00）舉行2024年中期業績電話會議。

撥打以下號碼並輸入相應的密碼即可接入電話會議：

電話接入號碼：

中國大陸 400 810 8228（中文） 400 810 8128（英文） 中國香港 +852 3005 1355（中文） +852 3005 1313（英文） 美國 +1 646 2543594（英文） 8666363243（英文）

參會密碼：

普通話線路 829844 英文線路 330278

接入方式：

建議您在會議開始前10分鍾撥打會議接入號碼。 聽到電話提示音後，請報出您的姓名及公司名稱以進入會議。隨即，您會收聽音樂直至會議正式開始，請等待不要掛機。會議全程您都將被置於靜音狀態，您的聲音將不會傳到會場中。 在會議過程中，無論何種原因導致您的電話掉線，請重新撥打接入號碼即可。

此外，本次電話會議將通過以下鏈接進行網絡直播。如果您有意提問，您可以選擇參加電話會議或在網絡直播期間提出問題。

在線會議直播鏈接：

普通話線路 https://www.roadshowing.com/roadshowing/info.html?id=97773 英文線路 https://www.roadshowing.com/en_US/roadshowing/info.html?id=97773

前瞻性陳述

本新聞稿可能包含預測和前瞻性陳述，以反映本公司對未來事件和財務業績的當前看法。請注意，閣下不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些前瞻性陳述受到各種風險和不確定性的影響，並且本公司不能保證實際結果將與這些前瞻性陳述一致。本公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是因為新信息、未來事件還是其他原因。

非國際財務報告準則指標

本公司認為非國際財務報告準則指標便於對不同期間及不同公司間的經營表現進行比較，為投資者及其他人士提供有用的信息，以與幫助本公司管理層相同的方式幫助他們了解和評估本公司的經營表現。然而，本公司列示的年內非國際財務報告準則指標未必可與其他公司所列示的類似名稱的指標相比。使用非國際財務報告準則指標作為分析工具有其局限性，投資者不應將其獨立於根據國際財務報告準則會計準則呈報的經營業績或財務狀況作考慮，或以其代替根據國際財務報告準則會計準則呈報的經營業績或財務狀況的分析。

關於連連數字科技股份有限公司

連連數字科技股份有限公司（「連連數字」）成立於2009年。連連數字是中國數字支付解決方案市場的領導者以及全球貿易數字化的推動者，依托全球牌照布局、專有技術平台及廣泛的合作方網絡，建立了全球支付網絡，向中國及全球客戶提供整套數字支付服務及增值服務。 數字支付服務包括收款、付款、收單、匯兌、虛擬銀行卡及聚合支付服務。增值服務包括數字化營銷、運營支援、引流服務、賬戶及電子錢包服務及軟件開發服務。

截至2024年6月30日，連連數字已建立65項支付牌照及相關資質組成的全球牌照布局，連連數字的業務涵蓋全球支付及服務、銀行卡清算等服務的數字化整合生態系統，服務貿易、電商、零售、旅游、物流、教育、地產、制造業等各行業的商戶及企業，服務范圍覆蓋超過100個國家及地區並支持使用超過130種貨幣進行交易。

SOURCE LianLian