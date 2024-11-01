印尼人民銀行2024年三季度利潤45.36萬億印尼盧比 業績基本面增強

新聞提供者PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)
01 11月, 2024, 13:36 CST
印尼雅加達2024年11月1日 /美通社/ -- 印尼人民銀行（PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk，簡稱BRI）(IDX: BBRI) 在全球和國內經濟面臨挑戰的情況下保持了強勁的業績表現，2014年第三季度實現凈利潤45.36萬億印尼盧比。在10月30日的財務業績新聞發布會上，BRI總裁主任Sunarso表示：「這一成績的取得，得益於BRI一貫注重加強業績基本面，和實施戰略對策以管理市場動態。」
截至2024年9月，BRI共發放貸款1353.36萬億印尼盧比，同比增長8.21%，其中81.70%（1105.70萬億印尼盧比）發放給中小微企業。這一增長也使BRI的資產增加了5.94%，達到1961.92萬億印尼盧比。Sunarso解釋說：「BRI致力於賦能中小微企業，使其成為國家經濟增長的重要支柱。」他強調了該銀行在建設包容性經濟中的作用。
BRI還改善了資產質量，在嚴格的風險管理和預警系統的推動下，到2024年第三季度，不良貸款率降至2.90%，LAR降至11.66%。該行加強了儲備金，不良貸款覆蓋率達到215.44%。他說：「BRI實施了多種風險緩解措施，包括選擇性增長、積極主動的信貸監測，以及合作解決問題，等等。在負債方面，BRI籌集了1362.42萬億印尼盧比的第三方資金（DPK），同比增長5.59%。低成本資金（CASA）佔比高達64.17%，高於去年的63.64%。」
BRI通過BRImo超級應用程序實現數字化轉型，提供隨時隨地的無障礙銀行服務，這是推動其低成本資金增長的關鍵因素。截至2024年9月，BRImo用戶已達3714萬，交易額同比增長35.20%，達到4034萬億印尼盧比。
BRI還將混合銀行業務拓展到服務不足的地區，在62227個村莊設立了超過102萬個BRILink代理，支持國家的普惠金融工作。從2024年1月至9月，這些代理促成了1170萬億印尼盧比的交易額，涉及8.59億次交互。
此外，BRI在2024年第三季度的業績還得益於穩健的流動性（LDR為89.18%）和資本狀況（CAR為26.76%）。「展望未來，BRI將審慎管理流動性，確保為應對全球和國內經濟挑戰做好準備，為進一步增長預留空間，」Sunarso補充道。
Sunarso最後說：「BRI有信心以積極的姿態為2024年畫上結尾，我們將重點加強基本面，增強應對全球和國內挑戰的韌性。」
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SOURCE PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)
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