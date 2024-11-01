印尼人民銀行2024年三季度利潤45.36萬億印尼盧比 業績基本面增強

BRI還改善了資產質量，在嚴格的風險管理和預警系統的推動下，到2024年第三季度，不良貸款率降至2.90%，LAR降至11.66%。該行加強了儲備金，不良貸款覆蓋率達到215.44%。他說：「BRI實施了多種風險緩解措施，包括選擇性增長、積極主動的信貸監測，以及合作解決問題，等等。在負債方面，BRI籌集了1362.42萬億印尼盧比的第三方資金（DPK），同比增長5.59%。低成本資金（CASA）佔比高達64.17%，高於去年的63.64%。」

BRI通過BRImo超級應用程序實現數字化轉型，提供隨時隨地的無障礙銀行服務，這是推動其低成本資金增長的關鍵因素。截至2024年9月，BRImo用戶已達3714萬，交易額同比增長35.20%，達到4034萬億印尼盧比。

BRI還將混合銀行業務拓展到服務不足的地區，在62227個村莊設立了超過102萬個BRILink代理，支持國家的普惠金融工作。從2024年1月至9月，這些代理促成了1170萬億印尼盧比的交易額，涉及8.59億次交互。

此外，BRI在2024年第三季度的業績還得益於穩健的流動性（LDR為89.18%）和資本狀況（CAR為26.76%）。「展望未來，BRI將審慎管理流動性，確保為應對全球和國內經濟挑戰做好準備，為進一步增長預留空間，」Sunarso補充道。

Sunarso最後說：「BRI有信心以積極的姿態為2024年畫上結尾，我們將重點加強基本面，增強應對全球和國內挑戰的韌性。」

有關BRI的更多信息，請訪問www.bri.co.id

SOURCE PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)