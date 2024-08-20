「騰飛創意─線上線下香港館2024」闊別4年後8月16至20日重臨南國書香節 增設國慶75周年專區展示香港人中國情

嘉賓雲集揭幕禮共慶「香港館」四年後重臨「南國書香節」

「騰飛創意」項目籌委會日前（ 8月16日）為2024南國書香節「香港馆」舉行揭幕禮。 大會非常榮幸邀請到廣東省出版集團董事長譚君鐵先生、駐粵辦副主任莊港生先生、聯合出版（集團）有限公司總裁李濟平先生、文創產業發展處總監戚芷筠女士、非遺辦總監何惠儀女士、中華商務貿易有限公司董事長王凱先生、「騰飛創意-香港館2024」項目籌委會主席陳儉雯女士、2024南國書香節「香港館」 主席葉佩珠女士及「騰飛創意-香港馆 2024」項目籌委會委員任德聰先生蒞臨主禮。

其他出席嘉賓包括：「駐粵辦」經貿關係經理刁麗娟女士、南方出版傳媒有限公司總經理葉河先生、副總經理蕭風華先生及蔣鳴濤先生、中華商務貿易有限公司總經理唐建元先生及副總經理仇翠瑩女士、廣東聯合圖書有限公司總經理閻京先生、澳門出版協會理事長陳雨潤先生、中山博雅藝術有限公司總經理李柳婷女士、2024北京圖書博覽會「香港館」主席、 香港出版總會理事于克凌先生及「香港館」之「文化活動區」講者等一眾嘉賓共同為是次「香港館」揭開序幕。

在揭幕禮上，2024南國書香節「香港館」主席葉佩珠女士感謝香港出版及印刷同業的鼎力支持，積極參與騰飛創意項目; 同時衷心感謝文創產業發展處自2011年起一直支持騰飛創意項目，讓香港出版及印刷業界可以在多個大型國際書展設立「香港館」，向世界各地讀者及同業展示香港的創意實力及優質書籍和印刷品，促進與海內外同業交流、增進商機。 她亦感謝駐粵辦對南國書香節「香港館」一直以來的支持，以及今年首度成為南國書香節「香港館」支持機構的非遺辦。

葉佩珠主席致辭時亦提到項目今年首設的「大灣區書店閱讀巡禮」，將在今年第4季至明年第1季在粵港澳大灣區（下稱大灣區）4個城市巡迴展出，旨在向大灣區推廣香港出版及印刷業的創意成就，協助香港業界開拓境外市場，並寄望能擴闊「香港館」與大灣區內各地業界及讀者的接觸。

首辦「大灣區書店閱讀巡禮」助出版業拓展大灣區市場

多年來，香港出版及印刷業享譽國際，獲獎無數。 為展示業界的豐碩成果，今年項目新增的「大灣區書店閱讀巡禮」，除展出是次「香港館」內的部分展品外，亦已徵集近期出版的香港好書及多媒體出版物，在2024年第4季至2025年第1季期間在大灣區4個城市──澳門、中山、佛山及東莞的特選特色書店巡迴展出，期間更會設有香港出版物銷售專區，推介優秀的港版圖書及多媒體作品予大灣區其他城市的讀者。

特設國慶 75 周年專區透過南國書香節展示香港人中國情

今年南國書香節「香港館」獲得超過80家香港出版和印刷企業參展，館內分為8大展區，包括：綜合展區、企業產品展示和銷售區、榮譽專區、大灣區合作出版計劃作品展示區、文化活動區、讀者閱讀區、創意角，以及特設的國慶75周年專區。 其中「榮譽專區」展示香港印刷出版業界在香港和國際具影響力的權威獎項中表現出色的卓越出版作品和印刷精品，這些獎項包括同樣獲文創產業發展處資助的「香港出版雙年獎」，以及兩岸四地合辦的「中華印製大奬」、美國印刷工業聯會頒發的「美國卓越印製大獎」（Premier Print Award）等。 而在文創產業發展處資助的「想創你未來-初創作家出版資助計劃」下成功出版的香港初創作家作品，也在「榮譽專區」內展出。

此外，是次「香港館」亦會繼續設有「大灣區合作出版計劃作品展示區」，精選約10套由香港及廣東省或深圳市出版社在「大灣區合作出版計劃」下，在內地出版的簡體中文圖書，及其在香港出版的繁體中文對應作品，對外展現香港與兩地同業的傑出合作成果。

為慶祝中華人民共和國成立75周年，今年南國書香節「香港館」特設國慶75周年專區，專門擺放在香港出版、與國家75年來發展相關的書籍，表達香港人對祖國在社會及經濟發展方面的關注及身份認同，展示香港人中國情。

「創意角」弘揚香港非遺技藝

「創意角」融匯了傳統與創新，配合香港非遺主題，集中展示粵曲及紮作兩項非常具觀賞性及代表性的香港非遺項目相關的書籍及展品。 大會獲非遺辦出任「創意角」協辦機構，並得到香港紮作藝術家許嘉雄先生的大力協助，他們提供了寶貴的資料，及借出各式各樣造型生動、手工精細的非遺展品，在「創意角」中心位置擺放，包括：獅頭、麒麟、小宮燈、粵曲戲服等，引發在場人士對香港非遺項目的興趣，讓他們更深入地了解香港獨特的歷史和文化。

而為了加強與參觀者的互動，是次「香港館」更特設免費工作坊，揀選了最具代表性傳統民間手工藝品之一的「燈彩」，借中秋將至的佳期，教授參加者自己製作小巧精美的花燈，讓他們透過花燈製作過程，了解中華文化的底蘊，感受藝術的魅力及高度的文化價值。

今年南國書香節「香港館」亦設有「文化活動區」，並因應是次香港館之「我們的香港故事」（Hong Kong Our Narrative）主題，邀請了5位香港重量級分享嘉賓，包括：著名作家、資深粵劇表演藝術家阮兆輝教授、藝術顧問、跨界別寫作人岑金倩女士、長春社高級保育經理、香港歷史研究者黃競聰博士、書籍設計師陳洵成先生，以及紮作藝術家許嘉雄先生分享粵劇與南音、粵劇發展、紮作技藝及書籍設計等多元文化題材，為讀者增添對香港印刷出版和非遺的審美欣賞價值和樂趣，弘揚中華文化。

為延續香港及廣州的文化交流，騰飛創意項目將在2024南國書香節結束後，精選「香港館」內部分展品，捐贈予廣東省立中山圖書館。 早前在「香港館」揭幕禮上，由「騰飛創意-香港館2024」項目籌委會主席陳儉雯女士及「騰飛創意」項目籌委、香港印刷業商會副主席任德聰先生主持贈書儀式，並由廣東省立中山圖書館館長方家忠先生接受。

「騰飛創意 - 線上線下香港館 2024 」活動詳情：

日期 活動名稱 8月16日（星期五） 上午11時至11時半 「騰飛創意- 香港館」揭幕禮 8月16日（星期五） 下午2時半至3時半 「文化活動區」分享會一 分享嘉賓： 香港紮作藝術家許嘉雄師傅 演講主題：紮作技藝的苦與樂 8月17日（星期六） 上午11時至中午12時 「文化活動區」分享會二 分享嘉賓： 香港書籍設計師陳曦成先生 演講主題：紙本鍊成——設計美學試鍊 8月17日（星期六） 下午2時至3時 「文化活動區」分享會三 分享嘉賓： 著名作家、資深粵劇表演藝術家阮兆輝教授 演講主題：非遺下的粵劇與南音 8月17日（星期六） 下午3時半至4時半 「文化活動區」分享會四 分享嘉賓： 長春社高級保育經理、香港歷史研究者黃競聰博士 演講主題：紮作技藝 8月18日（星期日） 上午11時至中午12時 「文化活動區」分享會五 分享嘉賓： 香港藝術顧問、跨界別寫作人岑金倩女士 演講主題：粵劇在香港的傳承 8月18日（星期日） 下午5時至6時半 「中華非遺手工課」工作坊

註：上述活動時間表及現場展示安排可按主辦單位及場地要求作出調整，最新資訊在「香港館」內公佈

SOURCE 香港出版總會