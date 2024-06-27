印尼人民銀行位列2024《財富》東南亞500強第15

28 6月, 2024, 02:48 CST
領跑印尼銀行業，進一步鞏固其行業地位
印尼雅加達2024年6月28日 /美通社/ -- 印尼人民銀行（PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk，簡稱BRI) (IDX: BBRI)在《財富》東南亞500強榜單中領跑印尼銀行業，實現非凡裡程碑。6月18日，全球知名商業媒體《財富》揭曉首屆榜單，該榜單根據收入、利潤和資產對東南亞地區最大的500家公司進行了排名。
據《財富》官網報道，在《財富》東南亞500強榜單中，印尼人民銀行以149億美元的營收、39億美元的利潤和1276億美元的總資產在500家上市公司中排名第15位。該排名包含來自七個東南亞國家的公司，分別是：印尼、泰國、馬來西亞、新加坡、越南、菲律賓和柬埔寨。印尼以110家公司排名第一，泰國以107家公司排名第二，馬來西亞以89家公司排名第三，新加坡以84家公司排名第四。此外，越南有70家公司上榜，菲律賓38家，柬埔寨2家。
《財富》亞洲版執行主編Clay Chandler表示：「《財富》東南亞500強榜單反映了東南亞地區的活力和快速變化，其主要經濟體的增長速度快於歐洲或美國。這部分歸功於東南亞在全球經濟中日益重要的作用，許多全球500強跨國公司已將更多的供應鏈轉移到東南亞國家。」
這項成就進一步補充了印尼人民銀行此前在國際舞台上獲得的認可。《福布斯》曾將印尼人民銀行評為2024年《福布斯》全球2000強企業中印尼最大的企業。
印尼人民銀行首席執行官Sunarso表示：「在全球經濟充滿不確定性和高利率時代，印尼人民銀行成功獲得《福布斯》和《財富》的認可，證明了國際社會對印尼人民銀行應對挑戰的戰略舉措的認可和贊賞。事實證明，這為印尼人民銀行取得積極的業績成果奠定了成功的基礎，並使印尼人民銀行成為印尼銀行業的佼佼者。」
有關印尼人民銀行的更多信息，請訪問www.bri.co.id。
SOURCE PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)
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