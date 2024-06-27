印尼人民銀行位列2024《財富》東南亞500強第15

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PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)

28 6月, 2024, 02:48 CST

領跑印尼銀行業，進一步鞏固其行業地位

印尼雅加達2024年6月28日 /美通社/ -- 印尼人民銀行（PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk，簡稱BRI) (IDX: BBRI)在《財富》東南亞500強榜單中領跑印尼銀行業，實現非凡裡程碑。6月18日，全球知名商業媒體《財富》揭曉首屆榜單，該榜單根據收入、利潤和資產對東南亞地區最大的500家公司進行了排名。

據《財富》官網報道，在《財富》東南亞500強榜單中，印尼人民銀行以149億美元的營收、39億美元的利潤和1276億美元的總資產在500家上市公司中排名第15位。該排名包含來自七個東南亞國家的公司，分別是：印尼、泰國、馬來西亞、新加坡、越南、菲律賓和柬埔寨。印尼以110家公司排名第一，泰國以107家公司排名第二，馬來西亞以89家公司排名第三，新加坡以84家公司排名第四。此外，越南有70家公司上榜，菲律賓38家，柬埔寨2家。

Jakarta (06/27) - The 2024 Fortune Southeast Asia 500 announces BRI leads the Indonesian banking industry and achieves regional Top 15 status. Fortune announced the list on June 18th, which ranks the 500 largest companies in Southeast Asia based on revenue, profit and assets.
Jakarta (06/27) - The 2024 Fortune Southeast Asia 500 announces BRI leads the Indonesian banking industry and achieves regional Top 15 status. Fortune announced the list on June 18th, which ranks the 500 largest companies in Southeast Asia based on revenue, profit and assets.

《財富》亞洲版執行主編Clay Chandler表示：「《財富》東南亞500強榜單反映了東南亞地區的活力和快速變化，其主要經濟體的增長速度快於歐洲或美國。這部分歸功於東南亞在全球經濟中日益重要的作用，許多全球500強跨國公司已將更多的供應鏈轉移到東南亞國家。」

這項成就進一步補充了印尼人民銀行此前在國際舞台上獲得的認可。《福布斯》曾將印尼人民銀行評為2024年《福布斯》全球2000強企業中印尼最大的企業

印尼人民銀行首席執行官Sunarso表示：「在全球經濟充滿不確定性和高利率時代，印尼人民銀行成功獲得《福布斯》和《財富》的認可，證明了國際社會對印尼人民銀行應對挑戰的戰略舉措的認可和贊賞。事實證明，這為印尼人民銀行取得積極的業績成果奠定了成功的基礎，並使印尼人民銀行成為印尼銀行業的佼佼者。」

有關印尼人民銀行的更多信息，請訪問www.bri.co.id

SOURCE PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)

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