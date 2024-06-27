印尼人民銀行位列2024《財富》東南亞500強第15

《財富》亞洲版執行主編Clay Chandler表示：「《財富》東南亞500強榜單反映了東南亞地區的活力和快速變化，其主要經濟體的增長速度快於歐洲或美國。這部分歸功於東南亞在全球經濟中日益重要的作用，許多全球500強跨國公司已將更多的供應鏈轉移到東南亞國家。」

這項成就進一步補充了印尼人民銀行此前在國際舞台上獲得的認可。《福布斯》曾將印尼人民銀行評為2024年《福布斯》全球2000強企業中印尼最大的企業。

印尼人民銀行首席執行官Sunarso表示：「在全球經濟充滿不確定性和高利率時代，印尼人民銀行成功獲得《福布斯》和《財富》的認可，證明了國際社會對印尼人民銀行應對挑戰的戰略舉措的認可和贊賞。事實證明，這為印尼人民銀行取得積極的業績成果奠定了成功的基礎，並使印尼人民銀行成為印尼銀行業的佼佼者。」

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SOURCE PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)