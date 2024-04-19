快手科技將於2024年5月22日公佈2024年第一季度業績

香港2024年4月19日 /美通社/ -- 領先的內容社區及社交平台快手科技（「快手」或「公司」；港幣櫃台股份代號：01024 / 人民幣櫃台股份代號：81024）今日宣布，將於2024年5月22日（星期三）在香港市場收市後公佈其截至2024年3月31日止三個月的未經審核第一季度合併業績。

公司管理層將於2024年5月22日（星期三）北京時間晚上7:00（美國東部時間上午7:00）舉行電話會議，討論業績。

如欲參與電話會議，須通過鏈接預先登記：

中文專線（普通話）：

https://s1.c-conf.com/diamondpass/10038500-mjkn04.html

英文同聲傳譯專線（僅供聆聽）：

https://s1.c-conf.com/diamondpass/10038501-ab541i.html

參會者預先登記時可選擇中文專線或英文同聲傳譯專線。請注意，英文同聲傳譯專線僅供聆聽。完成登記後，參會者將會收到列有會議撥入詳情、會議密碼及特定登記號碼的電子郵件。參會者可使用相關訊息直接參與電話會議。參會者可在電話會議開始前及進行期間，隨時預先登記。

此外，公司投資者關係網站亦會提供電話會議（包括中文專線及英文同聲傳譯專線）的直播及存檔網絡廣播，網址為：https://ir.kuaishou.com/zh-hant。

可致電以下電話號碼收聽錄音重播，錄音有效期至2024年5月29日。

撥入號碼

中國大陸： 400 1209 216

中國香港： 800 930 639

美國/加拿大： 1855 883 1031

中文會議編號： 10038500

英文同聲傳譯編號： 10038501

關於快手

快手作為領先的內容社區及社交平台，其使命是成為全球最癡迷於為客戶創造價值的公司。快手堅持不懈，專注為客戶提供服務，並通過持續創新和優化其產品與服務為客戶創造價值。在快手，任何用戶都可以通過短視頻和直播來記錄和分享他們的生活，呈現和發揮所長。透過與內容創作者和企業緊密合作，快手提供的產品和服務可滿足用戶自然產生的各種需求，包括娛樂、線上營銷服務、電商、網絡遊戲、在線知識共享等。有關快手的詳細資料，請瀏覽網站https://ir.kuaishou.com/zh-hant。

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