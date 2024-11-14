安能物流再傳業績捷報：2024年三季度毛利同比大增66.7%，貨量同比大增18.5%

上海2024年11月14日 /美通社/ -- 11月14日晚間，中國快運龍頭企業安能物流（9956.HK）發佈2024年三季度業績報告。資料顯示，今年第三季度，公司延續上半年貨量上升的趨勢，實現貨運總量達373萬噸，同比增長18.5%。貨量的提升也帶動了營收和盈利能力的強勁增長，報告期內實現營收30.44億元，同比增長21.2%；經調整稅前利潤2.84億元，同比增長39.2%；毛利4.76億元，同比增長66.7%；毛利率達15.6%，同比提升4.2個百分點。

從財報來看，在公司發起戰略變革滿兩周年之際，安能以「成本最優、品質最好、時效最穩、服務回應最快、網路覆蓋最密」的「五最」願景為引領，聚焦「利潤和品質並重的有效規模增長」戰略，長期主義指引下的各項舉措堅定落地，不僅讓安能取得超出市場預期的業績，也鍛造出公司持續實現高品質增長的能力。

在成本控制方面，安能通過精益化管理與新技術引進，提升了分撥中心及運輸的效率，一方面，持續優化車線規劃和投產配置，推進車隊精細化管理；另一方面，部分分撥中心上線自動化分揀流水線設備，分揀操作效率及產能承載上限不斷提升，成本有效節降；通過一系列舉措，安能在三季度單位運輸成本同比下降6.3%，單位分撥成本同比下降16.7%。

在產品力打造方面，安能聚焦3300王牌產品，以「9996」時效標準（全網幹線中轉率90%、當日簽收率90%、即時簽收率96%）為行動目標，全方位推動服務品質與時效的穩步提升。三季度，公司平均每十萬件遺失同比下降75.3%，平均每十萬票申報投訴同比下降90.8%，同時，平均運單時長同比下降7.3%，2024年9月平均運單時長優化至64小時以內，服務品質進一步提升。此外，為了強化產品力，安能總部還提出多項市場讓利措施，如堅持「旺季不漲價」以維持全年價格穩定，給予3-300公斤特殊區域加收費補貼，增強末端服務能力，持續讓利市場和客戶。

在網路生態建設方面，安能持續打造「富生態」網路，通過扁平化組織以提升管理效率，強化「鐵三角」組織賦能能力，同時以技術、管理理念和政策制度等全方位賦能加盟商，持續打強網點。截至9月末，公司貨運合作商及代理商總計約32000家，在國內加盟快運網路規模排名中穩居第一。

財報還顯示，安能的貨量結構亦進一步優化，小公斤段產品的高增速有力地帶動了公司盈利水準的提升。今年前三季度，「3300"產品升級效益突出，毛利空間更大的迷你小票（0-70kg）和小票零擔（70-300kg）貨量增速分別達到29.9%和20.7%，顯著高於總貨量增速。

長期出色的業績表現也令公司獲得了協力廠商的認可，海通國際日前在公司研報中指出，安能網路競爭力持續加強，富生態成果顯著，網點加密不僅提升覆蓋率也同步促進了服務品質的提升，形成良性迴圈。同時，二級市場亦持續給出積極反應，今年以來，安能股價整體保持上漲態勢，截至11月14日收盤，公司股價已從年初的5.26港元/股，穩步攀升至8.05港元/股，漲幅達44.01%。下階段，安能將繼續推動變革，深耕管道，提升產品競爭力，通過「雙輪驅動」夯實高品質增長能力。

SOURCE 安能物流