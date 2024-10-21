印度總理莫迪於2024年印度流動通訊大會上呼籲印度在6G、道德人工智能及數據私隱領域擔當領袖角色。
新聞提供者India Mobile Congress
22 10月, 2024, 01:59 CST
印度新德里2024年10月22日 /美通社/ -- 印度總理莫迪（Narendra Modi）在2024年印度流動通訊大會（India Mobile Congress，簡稱「IMC」）上強調印度在6G、道德人工智能和數據私隱方面帶領設定環球標準。他強調了「數碼印度」（Digital India）的四大支柱：經濟實惠的設備、將數碼連接擴展到全國每個角落、輕鬆獲取數據，以及「數碼為先」的目標。
2024年10月15日至18日，印度政府電訊部（DoT）與印度流動網絡營運商協會（COAI）聯合主辦了為期四天的論壇暨展覽。此次活動參與人數創下新紀錄，吸引了來自123個國家/地區的超過17.5萬名參與者，主題為「未來就在此刻」（The Future is Now）。與2024年印度流動通訊大會（IMC）同時，印度還於2024年10月15日至24日在新德里舉辦了2024年世界電訊標準化大會（World Telecommunication Standardization Assembly，簡稱「WTSA」）。今年的印度流動通訊大會（IMC）上，GSMA的參與亦顯著增加，全球領導團隊的參與、與政府官員及行業協會的會議，以及一個引人入勝的展覽館，均成為活動的亮點。
2024年印度流動通訊大會（IMC）展示了印度的創新生態系統，領先的科技與電訊公司及創新者突顯了在量子科技和循環經濟方面的進展，同時聚焦於6G、5G應用案例、雲端與邊緣計算、物聯網、半導體、網絡安全、綠色科技、衛星通訊以及電子製造等領域。
印度流動通訊大會（IMC）行政總裁Ramakrishna P.表示：「2024年印度流動通訊大會（IMC）完全體現了『未來就在此刻』的主題，與會者交流了多項顛覆性創新理念，並就一系列未來科技展開了引人入勝的討論。看到印度流動通訊大會（IMC）這些年來的蓬勃發展，真是一次美好的體驗。2024年印度流動通訊大會（IMC）匯聚了全球領袖、創新者及行業專家，共同展示和合作推動下一代科技。」我們要感謝我們的合作夥伴、參展商、來自全球的代表，以及印度電訊部（DoT）對我們一貫的指導與支持。」
2024年印度流動通訊大會（IMC）匯聚了超過310家合作夥伴和展商，包括來自13個部委和29所學術機構的參與，並舉辦了超過186場會議，邀請了約820名全球和印度講者參與深入的討論。論壇下的旗艦創業計劃「Aspire」展出了超過920家初創企業，旨在突顯他們的創新。
人工智能成為論壇的一大亮點，眾多科技與電訊公司，包括初創企業和教育機構，展示了超過900個技術應用案例，其中有750個基於人工智能的應用案例。
SOURCE India Mobile Congress
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