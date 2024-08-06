雲頂新耀將於2024年8月28日公佈2024年度中期業績

上海2024年8月6日 /美通社/ -- 雲頂新耀（HKEX 1952.HK），一家專注於創新藥研發、臨床開發、製造和商業化的生物製藥公司，今日宣佈公司將於北京時間2024年8月28日公佈2024年度中期業績及業務進展，並於當日舉行英文及中文線上業績會議。

英文場次將於北京時間2024年8月28日上午9時（美國東部時間8月27日晚上9時）舉行；中文場次將於北京時間同日上午10時30分（美國東部時間8月27日晚上10時30分）舉行。

參會者可通過以下鏈接參與英文和中文會議：

英文會議：

會議時間：2024年8月28日，星期三，上午9時（北京時間）

提前註冊鏈接：https://www.acecamptech.com/eventDetail/60508616

會議直播鏈接：https://www.acecamptech.com/meeting_live/70510585/750453?event_id=60508616

同時，參會者也可以使用以下撥入信息撥入電話會議：

美國： +1-646-2543594 (EN)

中國大陸： +86-10-58084166 (EN)

+86-10-58084199 (CN) 中國香港： +852-30051313 (EN) +852-30051355 (CN) 英國： 國際： +44-20-76600166 (EN) +1-866-6363243 (EN) 會議代碼： 833889



中文會議：

會議時間：2024年8月28日，星期三，上午10時30分（北京時間）

會議直播鏈接：https://s.comein.cn/AHczP

同時，參會者也可以使用以下撥入信息撥入電話會議：

美國： +1-202-5524791

中國大陸： +86-400-188-8938 中國香港： +852-57006920 中國台灣： +886-277031747 新加坡： +65-31586120 英國： +44-2034816288

國際： +86-10-53827720

會議代碼： 313729



英文會議結束後，您可以通過訪問雲頂新耀官網（http://www.everestmedicines.com）收聽英文會議回放。

有關雲頂新耀

雲頂新耀是一家專注於創新藥和疫苗研發、臨床開發、製造和商業化的生物製藥公司，致力於滿足亞洲市場尚未滿足的醫療需求。雲頂新耀的管理團隊在中國及全球領先製藥企業從事過高質量研發、臨床開發、藥政事務、化學製造與控制（CMC）、業務發展和商業化運營，擁有深厚的專長和豐富的經驗。雲頂新耀已打造多款疾病首創或者同類最佳的藥物組合，公司的治療領域包括腎科疾病、感染性和傳染性疾病、自身免疫性疾病。有關更多信息，請訪問公司網站： www.everestmedicines.com。

前瞻性聲明：

本新聞稿所發佈的信息中可能會包含某些前瞻性表述，乃基於本公司或管理層在做出表述時對公司業務運營情況及財務狀況的現有看法、相信、和現有預期，可能會使用「將」、「預期」、「預測」、「期望」、「打算」、「計劃」、「相信」、「預估」、「確信」及其他類似詞語進行表述。這些前瞻性表述並非對未來業績的保證，會受到風險、不確性及其他因素的影響，有些乃超出本公司的控制範圍，難以預計。因此，受我們的業務、競爭環境、政治、經濟、法律和社會情況的未來變化及發展等各種因素及假設的影響，實際結果可能會與前瞻性表述所含資料有較大差別。本公司及各附屬公司、各位董事、管理人員、顧問及代理未曾且概不承擔更新該稿件所載前瞻性表述以反映在本新聞稿發佈日後最新信息、未來項目或情形的任何義務，除非法律要求。

SOURCE 雲頂新燿