2024中國國際家具展將於9月10-13日舉行，引領行業新標桿，「UP」正當時！
上海博華國際展覽有限公司
30 7月, 2024, 08:00 CST
上海2024年7月30日 /美通社/ -- 由中國家具協會和上海博華國際展覽有限公司聯合舉辦的第29屆中國國際家具展覽會，以「UP正當時！」為主題，將聚焦全球大宗貿易，促進國內國際市場流通，激發新產業生產力，釋放國內外貿易新動能。
展會亮點
- 優化策展布局
[中國國際家具展覽會（上海新國際博覽中心）]：今年的展會規模將比往屆更大、規格更高，吸引全球160個國家和地區的20萬專業人士齊聚上海浦東。展廳面積達35萬平方米，將展示家居創新成果，彰顯中國實力。
[中國家具高端制造展&中國國際家具配件及材料精品展]：集結超800家頂尖企業，攜先進材料與高精密制造技術亮相，聚焦可持續創新。展品來自國內外頂尖品牌。這些活動將促進環保創新，加速行業從"制造"向"智造"的轉變。
[摩登上海時尚家居展（上海世博展覽館）]：B2P2C綜合展將展示現代生活方式和家居零售新趨勢。為全球買家和年輕群體提供身臨其境的體驗，薈萃家居裝飾、燈具照明、設計家具等各種生活方式品牌。今年全新策劃的"摩登買手節"和"摩登新零售生活展"將協助設計師開啟買手項目。
- 官方數字采購工具
[DTS]：利用多終端平台（PC、APP），鏈接國際買家和甄選合格供應商，強化家具采購能力，提高采購效率，促進全球家具貿易。買家用戶可在展會前後，通過APP（即DTS FurnitureChina）輕松規劃日程、探索展會、互動交流（如瀏覽展商和產品等）。
- 全球買家之夜：晚上6點以後開放，誠摯邀請參展商和全球跨境貿易商。該活動為挖掘新資源、建立合作關系和共繪商業前景營造了輕松的社交氛圍。此外，活動還特設受邀海外買家專區，提供獨特的中國文化體驗和社交空間。
- 專業活動和論壇 展會現場將舉辦豐富多彩的活動，探討行業熱點話題，打破信息壁壘，把握市場和行業發展趨勢。
期待您的蒞臨
享受符合條件的免簽和72/144小時過境政策，輕松進入中國。報名參加即將於9月10日至13日在上海浦東舉辦的中國國際家具展和摩登上海時尚家居展！
敬請關注！
展會網站：www.furniture-china.cn | www.maison-shanghai.cn
B2B門戶網站：dts.jiagle.com
SOURCE 上海博華國際展覽有限公司
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