2024中國國際家具展將於9月10-13日舉行，引領行業新標桿，「UP」正當時！

期待您的蒞臨

享受符合條件的免簽和72/144小時過境政策，輕松進入中國。報名參加即將於9月10日至13日在上海浦東舉辦的中國國際家具展和摩登上海時尚家居展！

敬請關注！

展會網站：www.furniture-china.cn | www.maison-shanghai.cn

B2B門戶網站：dts.jiagle.com

SOURCE 上海博華國際展覽有限公司