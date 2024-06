信達生物在2024年美國糖尿病協會（ADA）科學會議公佈GLP-1/GCGR雙重激動劑的全球首個減重III期臨床：瑪仕度肽GLROY-1研究結果

美國舊金山和中國蘇州2024年6月25日 /美通社/ -- 信達生物製藥集團(香港聯交所股票代碼:01801),一家致力於研發、生產和銷售腫瘤、自身免疫、代謝及心血管、眼科等重大疾病領域創新藥物的生物製藥公司宣佈:胰高血糖素樣肽-1受體(GLP-1R)/胰高血糖素受體(GCGR)雙重激動劑瑪仕度肽(研發代號:IBI362)在中國超重或肥胖成人受試者中的首個III期臨床研究(GLORY-1)的主要結果及肝臟脂肪含量探索性終點結果在2024年美國糖尿病協會(ADA)科學會議上分別以重磅進展口頭報告(ePoster Theater, 1856-LB)和重磅進展摘要(1857-LB)的形式發表。

GLORY-1的主要終點和關鍵次要終點均順利達成,再次印證了GLP-1R/GCGR雙重激動劑的獨特優勢

瑪仕度肽可同時激動GLP-1R和GCGR。通過激動GLP-1R抑制食慾和延緩胃排空,從而達到減輕體重的功效;同時通過激動GCGR增加能量消耗,增強減重療效。特別是,瑪仕度肽還能獨特地通過對肝臟GCGR的激活,促進脂肪酸氧化和脂肪分解,改善肝臟脂肪代謝。

GLORY-1的研究結果不僅證明了瑪仕度肽優異的減重療效,以及良好的安全性和耐受性,同時還觀察到獨特的肝臟脂肪含量大幅下降,以及多個心血管代謝風險指標的改善,再次印證了GLP-1R/GCGR雙重激動劑的獨特優勢。瑪仕度肽首個減重適應症的上市申請正在國家藥品監督管理局(NMPA)藥品審評中心(CDE)的審評過程中。瑪仕度肽有望為中國肥胖及超重人群提供安全強效並全面改善代謝的體重管理方案。

GLORY-1的完整結果將在學術期刊發表。瑪仕度肽在已開展的17項臨床研究中已累計超過1,500人的暴露量,為中國肥胖和糖尿病防治提供了高質量的循證醫學證據。

GLORY-1(ClinicalTrial.gov:NCT05607680)是一項在中國超重(BMI≥24 kg/m2)伴有至少一種體重相關合併症或肥胖(BMI≥28 kg/m2)受試者中評估瑪仕度肽的有效性和安全性的多中心、隨機、雙盲、安慰劑對照的III期臨床研究。共入組610例受試者,按1:1:1隨機分配至瑪仕度肽4 mg組(N=203)、瑪仕度肽6 mg組(N=202)或安慰劑組(N=205),治療48周。

瑪仕度肽的減重療效顯著優於安慰劑組

在第32周和48周時體重較基線的百分比變化,以及體重較基線降幅≥5%,≥10%和≥15%的受試者比例上,瑪仕度肽4 mg和6 mg均優於安慰劑(P<0.001);其中,在療法估計目標和療效估計目標下,第48周時瑪仕度肽6mg組相較安慰劑組的差值分別為14.31%和14.37%。詳細結果見下表:



療法估計目標* 療效估計目標† 瑪仕度肽 4 mg (N=203) 瑪仕度肽 6 mg (N=202) 安慰劑 (N=205) 瑪仕度肽 4 mg (N=203) 瑪仕度肽 6 mg (N=202) 安慰劑 (N=205) 首要終點¶











第32周時體重較基線的百分比變化, % −10.09 −12.55 0.45 −10.97 −13.38 −0.24 與安慰劑組的差異 (97.5% CI) −10.54 (−12.01, −9.08) −13.00 (−14.49,−11.51)

−10.72 (−12.21,−9.23) −13.14 (−14.64,−11.64)

第32周時體重較基線降幅≥5% 的受試者比例, %§ 73.9 82.0 10.5 76.3 84.0 10.9 體重關鍵次要終點¶











第48周時體重較基線的百分比變化, % −11.00 −14.01 0.30 −12.05 −14.84 −0.47 與安慰劑組的差異 (97.5% CI) −11.30 (−13.06, −9.54) −14.31 (−16.11,−12.51)

−11.58 (−13.38, −9.79) −14.37 (−16.18,−12.56)

第48周時體重較基線降幅≥5% 的受試者比例, %§ 71.6 81.6 10.8 73.5 82.8 11.5 第48周時體重較基線降幅≥10% 的受試者比例, %§ 53.5 66.7 2.6 55.2 67.9 2.9 第48周時體重較基線降幅≥15% 的受試者比例, %§ 35.7 49.5 2.0 37.0 50.6 2.1

較基線的百分比變化和變化值為最小二乘均值。與安慰劑組的差異為最小二乘均值(置信區間)。 * 療法估計目標代表無論是否依從方案完成研究藥物治療,瑪仕度肽相對安慰劑的療效。在療法估計目標中,連續變量終點使用協方差分析(ANCOVA),分類變量使用回歸分析。 † 療效估計目標代表如果依從方案完成瑪仕度肽全程治療,瑪仕度肽相對安慰劑的療效。在療法估計目標中,連續變量終點使用重複測量的混合效應模型(MMRM),分類變量使用回歸分析。 § 填補後應答率。 ¶ P<0.0001(雙側),優效於安慰劑, 控制I類錯誤。

瑪仕度肽顯著降低多個心血管代謝風險指標

在第48周時,腰圍、收縮壓、甘油三酯、總膽固醇、LDL-C、血尿酸和ALT較基線的變化上,瑪仕度肽均優於安慰劑(P<0.001)。

療效估計目標下,第48周時,瑪仕度肽4mg,瑪仕度肽6mg和安慰劑組腰圍較基線分別下降−9.48 cm, −10.96 cm 和 −1.48 cm;

瑪仕度肽合計組(4mg 和 6mg)相較安慰劑組也顯著降低收縮壓(−9.21 mmHg vs. −2.46 mmHg)、甘油三酯(−0.68 mmol/L vs. -0.16 mmol/L)、總膽固醇(-0.32 mmol/L vs. 0.13 mmol/L)、LDL-C(-0.22 mmol/L vs. 0.09 mmol/L)、血尿酸(−44.79 μmol/L vs. 5.96 μmol/L)和ALT(−14.50 U/L vs.-4.50 U/L)。

瑪仕度肽大幅度降低肝臟脂肪含量

耐受性和安全性良好,無新增安全性信號

瑪仕度肽的耐受性良好,瑪仕度肽4 mg和6 mg組因不良事件導致研究藥物停用的受試者比例分別1.5%和0.5%,安慰劑組為1.0%。

瑪仕度肽的整體安全性特徵與瑪仕度肽的既往臨床研究以及GLP-1R激動劑類藥物相似,未發現新的安全性信號。胃腸道症狀(噁心、腹瀉和嘔吐)是最常發生的不良事件,絕大多數為輕度或中度,且大部分發生於滴定期。

瑪仕度肽組的嚴重不良事件發生率低,與安慰劑組相當。

48周治療期間,瑪仕度肽4 mg和6 mg組心率較基線的變化均值未超過5次/分。第48周時,瑪仕度肽4 mg和6 mg組的心率較基線變化均值均為1.6次/分。研究期間未見心血管風險增加的安全性信號。

該研究的牽頭研究者、北京大學人民醫院紀立農教授表示:「超重和肥胖是多種併發症的危險因素,其中最常見的併發症包括脂肪性肝病、糖尿病前期、血脂異常、高血壓和高尿酸血症[i]。大量醫學證據表明,生活方式管理結合藥物治療來降低體重可以改善代謝和心血管危險因素從而改善健康結局。GLORY-1是全新減重機制的GLP-1R/GCGR雙靶點激動劑瑪仕度肽的首個III期註冊臨床研究,其結果在國際學術會議上發表,再一次確證了瑪仕度肽優異的減重療效、多重的代謝獲益改善及良好的安全性,在體重管理之外也有望帶來相關併發症問題改善。希望其成功上市,早日造福中國數以億計的超重或肥胖人群。」

信達生物製藥集團臨床副總裁錢鐳博士表示:「很高興GLORY-1研究在國際學術舞台亮相,也展現了我國研究者的卓越的科研水平和信達生物紮實的研發能力。首個III期註冊臨床GLORY-1研究結果強有力驗證了瑪仕度肽的創新作用機制,在安全性良好的前提下,減重效果強勁,大幅降低肝臟脂肪含量,降低了多項心血管代謝風險指標。瑪仕度肽在糖尿病受試者中的III期註冊臨床研究結果也將於今年學術大會上陸續披露。信達生物將持續打造心血管及代謝領域創新一代產品管線,不斷滿足老百姓對於幸福生活的美好追求,服務更多病患。」

關於肥胖/超重

肥胖是一項成因複雜的慢性代謝性疾病,是導致糖尿病、脂肪肝、心腦血管疾病、腎病、關節疾病、呼吸睡眠障礙和癌症等一系列疾病的重要病因或危險因素。隨著經濟發展和生活方式的改變,中國肥胖症的患病人數已躍居世界首位[ii]。在較為嚴重的肥胖患者中,心血管疾病、糖尿病和某些腫瘤的發生率及死亡率明顯上升。2019年超重和肥胖導致的死亡在慢性非傳染性疾病相關死亡中占比11.1%,相比1990年的5.7%顯著增加[iii]。超重/肥胖已成為一個嚴重的健康問題,生活方式干預是超重/肥胖者的基礎且 重 要手段,但是仍有相當一部分患者由於種種原因不能達到期望的減重目標,需用藥物輔助治療。傳統減肥藥減重效果有限,且存在安全性問題,對療效更好且安全的減肥療法的臨床需求尚未得到滿足。

關於瑪仕度肽(IBI362)

瑪仕度肽(IBI362)是信達生物與禮來製藥共同推進的一款胰高血糖素樣肽-1受體(GLP-1R)/胰高血糖素受體(GCGR)雙重激動劑。作為一種人體內天然存在的胃泌酸調節素(OXM)類似物,瑪仕度肽除了通過激動GLP-1R促進胰島素分泌、降低血糖和減輕體重外,還可通過激動GCGR增加能量消耗增強減重療效,同時改善肝臟脂肪代謝。瑪仕度肽已在多項臨床研究中展現出優秀的減重和降糖療效,以及降低腰圍、血脂、血壓、血尿酸、肝酶及肝臟脂肪含量,以及改善胰島素敏感性,帶來多重代謝獲益。目前,瑪仕度肽在中國超重或肥胖(GLORY-1和GLORY-2)受試者和2型糖尿病(DREAMS-1,DREAMS-2和DREAMS-3)受試者中的五項III期臨床研究正在進行中。 其中, GLORY-1和DREAMS-2研究已經達成主要終點。

2024年2月,瑪仕度肽的首個NDA獲NMPA受理,用於成人肥胖或超重患者的長期體重控制。

關於信達生物

「始於信,達於行」,開發出老百姓用得起的高質量生物藥,是信達生物的使命和目標。信達生物成立於2011年,致力於開發、生產和銷售腫瘤、代謝及心血管、自身免疫、眼科等重大疾病領域的創新藥物。公司已有10款產品獲得批准上市,同時還有4個品種在NMPA審評中,4個新藥分子進入III期或關鍵性臨床研究,另外還有18個新藥品種已進入臨床研究。公司與海內外藥企深入合作加速藥物創新,與禮來、羅氏、賽諾菲、Adimab、Incyte和MD Anderson癌症中心等國際合作方達成30多項戰略合作。

信達生物在不斷開發創新藥物、謀求自身發展的同時,始終心懷科學善念,堅守「以患者為中心」,心繫患者並關注患者家庭,積極履行社會責任。信達生物希望和大家一起努力,提高中國生物製藥產業的發展水平,以滿足百姓用藥可及性和人民對生命健康美好願望的追求。

詳情請訪問公司網站:www.innoventbio.com或公司領英賬號Innovent Biologics。

聲明:信達不推薦任何未獲批的藥品/適應症使用。

前瞻性聲明

本新聞稿所發佈的信息中可能會包含某些前瞻性表述。這些表述本質上具有相當風險和不確定性。在使用「預期」、「相信」、「預測」、「期望」、「打算」及其他類似詞語進行表述時,凡與本公司有關的,目的均是要指明其屬前瞻性表述。本公司並無義務不斷地更新這些預測性陳述。

這些前瞻性表述乃基於本公司管理層在做出表述時對未來事務的現有看法、假設、期望、估計、預測和理解。這些表述並非對未來發展的保證,會受到風險、不確性及其他因素的影響,有些乃超出本公司的控制範圍,難以預計。因此,受我們的業務、競爭環境、政治、經濟、法律和社會情況的未來變化及發展的影響,實際結果可能會與前瞻性表述所含資料有較大差別。

