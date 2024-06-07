亞洲人工智能峰會2024圓滿落幕：亞洲AI發展開啟新的裡程碑

AI Apex Asia 2024：亞洲AI的領軍者匯聚

在AI Apex Asia 2024的開幕儀式上，新加坡前貿工部兼國家發展部高級政務部長、新加坡通商中國主席李奕賢先生發表了激動人心的開場致辭。他強調了新加坡通過國家人工智能戰略2.0，致力於成為區域人工智能人才和創新中心的決心。李主席強調新加坡構建亞洲AI生態的獨有競爭優勢，包括其先進的全球數字基礎設施、吸引全球AI創業者親商政策和高素質的人才供給，這些優勢使新加坡成為亞洲人工智能企業總部的優選之地。他還向全球AI社區發出了熱情的邀請，鼓勵他們與新加坡合作，共同推動AI產業的發展，確保AI的創新應用和規模部署發生在亞洲，促進亞洲經濟的進一步繁榮。

主題演講：亞洲在人工智能領域的獨特優勢

在峰會上，多位意見領袖就人工智能的未來和亞洲AI產業的現狀發表了深刻的主題演講。前新加坡國會議員，資深創業家Inderjit Singh教授的演講《亞洲的優勢：在人工智能時代引領潮流》深入探討了亞洲在制造和機器人技術方面的領先地位，以及人工智能與區塊鏈技術整合的潛力。他指出，亞洲在全球制造業中占據半壁江山，擁有全球四分之一的區塊鏈初創企業，並且擁有一個充滿活力，規模最大的開發者生態。Singh教授強調，亞洲正以其制造和軟件實力，引領人工智能的革命。IBM 2024年全球人工智能普及指數顯示，亞洲國家和企業在人工智能的滲透率和加速普及方面超越了西方同行。他呼吁亞洲AI生態參與者共同釋放的現有和潛在優勢，建立一個亞洲引領AI技術進步、促進經濟增長、確保AI平權，改善人民生活的共同願景。

Stability AI創始人Emad Mostaque的演講《民眾開發，民眾共享的開源人工智能》強調了普惠，平等，開放，透明以及開源社區對於人工智能技術的重要性。他認為，人工智能需要從代碼到數據都是基本開放和透明的，以確保它為整個社會服務，而不僅僅是為少數人。Mostaque提出，將智能系統整合到政府、醫療和教育領域，可以為建立一個更加公平的社會奠定基礎。他還宣布成立他新的公司Schelling AI，並計劃將總部從美國遷往亞洲。

AI Singapore主任Laurence Liew政策分享《利用新加坡的人工智能能力影響全球》則強調通過產學研結合的政策框架，推動人工智能與實體經濟結合，帶動人工智能規模部署的重要性。他強調了新加坡初創企業和中小型企業采取積極人工智能發展方法的重要性。隨著政府計劃和機構促進人工智能公司的發展，確保這些公司能夠保護知識產權至關重要。這種方法將確保初創企業和中小型企業能夠有效協作，發揮人工智能的最大效能。他預計，到明年年底，新加坡大多數中小型企業將利用人工智能顯著提升其在日常業務運營中的生產力和能力。

小組討論：亞洲人工智能意見領域的跨界對話

峰會的小組討論環節匯聚了來自不同領域的專家，他們就塑造人工智能未來的關鍵主題進行了深入討論。其中，《心靈與機器的交匯——解鎖智能機器人和具身智能的未來》小組討論聚焦於智能機器人的最新進展，探討了如何利用生成式人工智能創造通用機器人。另外，《人工智能與Web3的融合》小組討論則探討了區塊鏈技術和Web3在人工智能解決方案開發中的潛力。最後，《亞洲人工智能的行動計劃：增長、收入、護城河和資本市場之路》小組討論則深入分析了人工智能企業實現可持續增長的策略。

深度合作：AI Apex Asia成為跨國科技合作的催化劑

AI Apex Asia 2024為數十名名亞洲頂級AI研究者，50家AI創新公司對接了亞洲AI龍頭，政策制定者和區域的創新加速器，成為推動AI創新深度合作的催化劑，為亞太地區的科技創新和跨國合作創造了新的機遇。據本次峰會支持者亞洲AI創新科技加速器星地中心，以及中新互聯網3.0創新孵化中心的介紹，他們通過AI Apex Asia平台主動為創業者提供了全面的賦能支持，包括資金，算力以及產業資源的資助。通過這樣的合作，亞太地區的科技企業和研究機構能夠更好地利用各自的優勢，共同推動科技創新和經濟增長。

見證亞洲AI領域關鍵時刻

AI Apex Asia 2024峰會不僅是一場深入討論和現場演示的盛會，更是亞洲人工智能領域發展的一個關鍵時刻。與會者共同認為，亞洲有望在全球科技競爭中占據更加有利的地位。這次裡程碑式的峰會不僅是一個展示平台，更是一個推動亞洲在人工智能未來發展中發揮關鍵作用的起點。認為，本次峰會突顯了亞洲在全球人工智能對話中的戰略重要性，也為未來的區域合作和會議樹立了先例。展望未來，AI Apex Asia組織者表示，「首屆AI Apex Asia峰會只是一個激動人心的旅程的開始。它標志著一個走向更加互聯互通、技術更為先進的未來旅程的開啟；在這個未來旅程中，亞洲的成員們不僅可以塑造亞洲乃至全球人工智能的發展。AI Apex Asia作為促成亞洲AI關鍵對話和創新實踐的超級節點，會團隊亞洲AI產業生態，讓亞洲鞏固其在人工智能技術領域的領導地位。」

這次隨著亞洲在人工智能領域的不斷進步，我們期待見證一個更加繁榮和創新的亞洲。

關注 AI Apex Asia 的最新動態，請訪問我們的官方網站和社交媒體平台：

官網： https://aiapex.asia/

推特： https://x.com/AIApexAsia

領英: https://www.linkedin.com/company/ai-apex-asia/

關於 AI Apex Asia （亞洲人工智能峰會）

AI Apex Asia：亞洲AI領域的思想領袖匯聚之地

亞洲人工智能峰會（AI Apex Asia）是一個匯集了亞洲人工智能領域領軍人物的頂級社區。在這裡，思想領袖們共同交流、達成共識，並創造協同效應，以塑造一個充滿活力的AI生態系統，推動地區經濟的持續繁榮。

塑造AI生態系統

AI Apex Asia致力於推動戰略合作伙伴關系和協作，加速整個地區AI生態系統的發展。峰會匯集了領先的組織、行業協會、研究機構和政府機構，共同探討和塑造亞洲AI治理、創新和應用的未來。

知識共享與聯合倡議

通過這些合作伙伴關系，AI Apex Asia促進了知識共享、聯合倡議和協作努力。這不僅幫助應對了關鍵挑戰，還探索了人工智能領域的前沿進展。峰會的參與者們共同致力於釋放AI在促進可持續經濟增長和社會影響方面的變革潛力。

AI Apex Asia的成立和運作，標志著亞洲在人工智能領域的合作與創新達到了新的高度。隨著AI技術的不斷進步和應用的廣泛擴展，亞洲有望在全球AI領域中發揮更加重要的作用，為全球經濟的可持續發展貢獻亞洲智慧和力量。

免責聲明: 本新聞公告中的信息僅供參考，不構成任何法律、財務或投資建議。AI Apex Asia 對於本公告中信息的准確性、完整性或可靠性不作任何保證。讀者依賴此信息產生的任何後果，需自行承擔風險。區塊鏈技術和加密貨幣存在固有風險，包括但不限於市場波動、監管變化和潛在的安全漏洞。使用本公告信息即表示您同意保護 AI Apex Asia 及其相關方免受因使用此信息或參與相關活動而產生的任何損失或責任。AI Apex Asia 保留本公告中未明確授予的所有權利。

SOURCE AI Apex Asia